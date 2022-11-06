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Мальдини забил «Милану», а Жиру сделал мини-шедевр и удалился из-за празднования. Серия А – 🔥

Оливье Жиру Оливье Жиру
Специя Специя
Даниэль Мальдини Даниэль Мальдини
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Милан Милан
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«Милан» эпично победил «Специю» 2:1 с победным голом на 89-й минуте и спорами вокруг голов из-за проверок на ВАР – очень сложная игра. В ней были две прекрасных истории. 

Сюжет №1: красивейший гол Жиру. Радовался так, что получил вторую желтую и удалился

Оливье Жиру вышел на 72-й минуте вместо Дивока Ориги при счете 1:1 и решил исход матча. Он вырвал для «Милана» победу голом на последних минутах. Очень красивый прыжок и идеальный удар.

После гола Жиру на радостях снял футболку и получил желтую карточку. Правда, она стала для него второй – главный судья Микаэль Фаббри удалил нападающего с поля. Жиру сначала вроде бы пытался спорить, но быстро осознал неловкость ситуации.

В этом сезоне Жиру продолжает тащить: 5+2 по гол+пас в 12 матчах чемпионата, в Лиге чемпионов и вовсе 4+2 за 6 матчей группового этапа. И это в 36 лет!

Сюжет №2: Мальдини забил «Милану». Мальдини – «Милану»!

Гол Жиру оказался решающим, а за 30 минут до этого счет сравнял Даниэль Мальдини: обводящим ударом с края штрафной. И сделал это за «Специю».

Если вдруг пропустили: 21-летний Даниэль играет за «Специю» на правах аренды из «Милана». Вот что он говорил про возможность перезагрузиться в новом клубе: «Первоочередная цель – быть полезным «Специи» и помочь команде сохранить прописку в Серии А. Посмотрим. Теперь я лучше понимаю на что способен, и надеюсь, смогу себя проявить».

Забавно, что Мальдини лишь раз забивал за «Милан» – сделал это в прошлом сезоне в матче против «Специи».

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«Милан» продолжает гнаться за «Наполи» – отставание пока составляет 6 очков, 29 против 35. Без гола Жиру все было бы значительно хуже.

Милан – Специя 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
5 ноября, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 21 Эрнандес, 1:1 – 59 Мальдини, 2:1 – 89 Жиру.
МиланТэтэрушану, Калулу, Томори, Габбия, Эрнандес, Крунич, Беннасер (Тонали, 46), Браим Диас (де Кетеларе, 72), Ориги (Жиру, 72), Рафаэл Леау (Тиав, 90), Жуниор Мессиас (Ребич, 72).
СпецияДронговски, Амьян (Реца, 54), Кальдара, Ампаду, Кивер, Хольм, Экдаль (Стрелец, 90), Бурабия (Эллертссон, 69), Агудело (Христов, 68), Нзола, Мальдини (Верде, 68).
Предупреждения:
Беннасер (40), Жуниор Мессиас (63), Ампаду (74), Эллертссон (81), Жиру (83), Эрнандес (83), Нзола (83), Кальдара (88), Тонали (90).
Удаление:
Жиру (90).

Мальдини забил за «Милан» – да, уже третий в династии. Счастливый Паоло увидел гол сына вживую

Топовое фото: REUTERS/Daniele Mascolo

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