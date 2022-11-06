Мальдини забил «Милану», а Жиру сделал мини-шедевр и удалился из-за празднования. Серия А – 🔥
«Милан» эпично победил «Специю» 2:1 с победным голом на 89-й минуте и спорами вокруг голов из-за проверок на ВАР – очень сложная игра. В ней были две прекрасных истории.
Сюжет №1: красивейший гол Жиру. Радовался так, что получил вторую желтую и удалился
Оливье Жиру вышел на 72-й минуте вместо Дивока Ориги при счете 1:1 и решил исход матча. Он вырвал для «Милана» победу голом на последних минутах. Очень красивый прыжок и идеальный удар.
После гола Жиру на радостях снял футболку и получил желтую карточку. Правда, она стала для него второй – главный судья Микаэль Фаббри удалил нападающего с поля. Жиру сначала вроде бы пытался спорить, но быстро осознал неловкость ситуации.
В этом сезоне Жиру продолжает тащить: 5+2 по гол+пас в 12 матчах чемпионата, в Лиге чемпионов и вовсе 4+2 за 6 матчей группового этапа. И это в 36 лет!
Сюжет №2: Мальдини забил «Милану». Мальдини – «Милану»!
Гол Жиру оказался решающим, а за 30 минут до этого счет сравнял Даниэль Мальдини: обводящим ударом с края штрафной. И сделал это за «Специю».
Если вдруг пропустили: 21-летний Даниэль играет за «Специю» на правах аренды из «Милана». Вот что он говорил про возможность перезагрузиться в новом клубе: «Первоочередная цель – быть полезным «Специи» и помочь команде сохранить прописку в Серии А. Посмотрим. Теперь я лучше понимаю на что способен, и надеюсь, смогу себя проявить».
Забавно, что Мальдини лишь раз забивал за «Милан» – сделал это в прошлом сезоне в матче против «Специи».
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«Милан» продолжает гнаться за «Наполи» – отставание пока составляет 6 очков, 29 против 35. Без гола Жиру все было бы значительно хуже.
- Дата проведения
- 5 ноября, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Милан –
Тэтэрушану, Калулу, Томори, Габбия, Эрнандес, Крунич, Беннасер (Тонали, 46), Браим Диас (де Кетеларе, 72), Ориги (Жиру, 72), Рафаэл Леау (Тиав, 90), Жуниор Мессиас (Ребич, 72).
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Специя –
Дронговски, Амьян (Реца, 54), Кальдара, Ампаду, Кивер, Хольм, Экдаль (Стрелец, 90), Бурабия (Эллертссон, 69), Агудело (Христов, 68), Нзола, Мальдини (Верде, 68).
- Предупреждения:
- Беннасер (40), Жуниор Мессиас (63), Ампаду (74), Эллертссон (81), Жиру (83), Эрнандес (83), Нзола (83), Кальдара (88), Тонали (90).
- Удаление:
- Жиру (90).
Мальдини забил за «Милан» – да, уже третий в династии. Счастливый Паоло увидел гол сына вживую
Топовое фото: REUTERS/Daniele Mascolo
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