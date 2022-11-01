Крах «Атлетико»: 4-е место в группе, впервые в эпоху Симеоне без евровесны

Даже без Лиги Европы.

«Атлетико» Мадрид провалил не самую сложную по именам группу, финишировав четвертым в компании «Порту», «Брюгге» и «Байера».

Мадридцам в последнем туре группы нужно было сыграть не хуже «Байера», чтобы остаться на третьем месте и выйти хотя бы в Лигу Европы – но «Атлетико» проиграл «Порту» (1:2), причем свой единственный гол забил только в добавленное время. А вот «Байер» сыграл вничью с «Брюгге» (0:0) и поехал во второй по значимости евротурнир, опередив «Атлетико» при равенстве очков (по 5) по личным встречам – 2:0, 2:2.

• Диего Симеоне признал провал: «Мы должны стать лучше и осознать реальность в еврокубках. Год назад нам было трудно на выезде, два года назад нам было трудно. Мы должны понять, как можно стать лучше. У нас плохие показатели. Мы мало забили.

«Атлетико» занял то место, которое заслужил. Теперь для нас наступает новая реальность – Ла Лига и Кубок Испании.

Я уверен, что мы справимся. Надо уметь ждать. Мы облажались , но должны двигаться вперед. Единственный известный мне способ выйти из таких ситуаций – это быть вместе.

Соперники были лучше. Мы заслуженно заняли последнее место в группе».

• В эпоху Симеоне такого еще не случалось: при нем «Атлетико» всегда выходил в евровесну .

Если считать с первого полноценного сезона-2012/13 (Симеоне возглавил «Атлетико» в декабре 2011-го и с ходу выиграл Лигу Европы), «Атлетико» 10 раз играл в группе еврокубков (9 – ЛЧ, 1 – ЛЕ) и всегда выходил в евровесну. Лишь раз не вышел из группы ЛЧ (в сезоне-2017/18), но тогда мадридский клуб отправился в Лигу Европы и выиграл ее.

• Более того, «Атлетико» никогда не занимал четвертое место в группе Лиги чемпионов! Вообще никогда! Даже в 90-х! «Атлетико» однажды забрался в главный евротурнир (в сезоне-1996/97) и вышел тогда из группы. После этого мадридцев не было в ЛЧ до сезона-2008/09, а потом участие стало более регулярным.

• Последний раз «Атлетико» не выходил в евровесну как раз перед Симеоне – в сезоне-2010/11 . Той осенью в группе Лиги Европы мадридцев опередили «Байер» и «Арис». Но и тогда мадридский клуб был третьим, а не четвертым – это место досталось «Русенборгу».

• Пять очков – тоже катастрофа. Всего однажды «Атлетико» набрал меньше : в сезоне-2009/10 в группе с «Челси», «Порту» и АПОЭЛ было три очка.

• «Атлетико» страдал в гостевых матчах: проиграли три из трех, до 94-й минуты с «Порту» шли на третьи 0:2. Но благодаря автоголу Ивана Маркано эту статистику немного подправили.

Это не помогло.

Фото: eastnews.ru/Associated Press/Luis Vieira