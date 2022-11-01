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Крах «Атлетико»: 4-е место в группе, впервые в эпоху Симеоне без евровесны

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Даже без Лиги Европы.

«Атлетико» Мадрид провалил не самую сложную по именам группу, финишировав четвертым в компании «Порту», «Брюгге» и «Байера».

Мадридцам в последнем туре группы нужно было сыграть не хуже «Байера», чтобы остаться на третьем месте и выйти хотя бы в Лигу Европы – но «Атлетико» проиграл «Порту» (1:2), причем свой единственный гол забил только в добавленное время. А вот «Байер» сыграл вничью с «Брюгге» (0:0) и поехал во второй по значимости евротурнир, опередив «Атлетико» при равенстве очков (по 5) по личным встречам – 2:0, 2:2.

• Диего Симеоне признал провал: «Мы должны стать лучше и осознать реальность в еврокубках. Год назад нам было трудно на выезде, два года назад нам было трудно. Мы должны понять, как можно стать лучше. У нас плохие показатели. Мы мало забили.

«Атлетико» занял то место, которое заслужил. Теперь для нас наступает новая реальность – Ла Лига и Кубок Испании.

Я уверен, что мы справимся. Надо уметь ждать. Мы облажались, но должны двигаться вперед. Единственный известный мне способ выйти из таких ситуаций – это быть вместе.

Соперники были лучше. Мы заслуженно заняли последнее место в группе».

В эпоху Симеоне такого еще не случалось: при нем «Атлетико» всегда выходил в евровесну.

Если считать с первого полноценного сезона-2012/13 (Симеоне возглавил «Атлетико» в декабре 2011-го и с ходу выиграл Лигу Европы), «Атлетико» 10 раз играл в группе еврокубков (9 – ЛЧ, 1 – ЛЕ) и всегда выходил в евровесну. Лишь раз не вышел из группы ЛЧ (в сезоне-2017/18), но тогда мадридский клуб отправился в Лигу Европы и выиграл ее.

Более того, «Атлетико» никогда не занимал четвертое место в группе Лиги чемпионов! Вообще никогда! Даже в 90-х! «Атлетико» однажды забрался в главный евротурнир (в сезоне-1996/97) и вышел тогда из группы. После этого мадридцев не было в ЛЧ до сезона-2008/09, а потом участие стало более регулярным.

• Последний раз «Атлетико» не выходил в евровесну как раз перед Симеоне – в сезоне-2010/11. Той осенью в группе Лиги Европы мадридцев опередили «Байер» и «Арис». Но и тогда мадридский клуб был третьим, а не четвертым – это место досталось «Русенборгу».

Пять очков – тоже катастрофа. Всего однажды «Атлетико» набрал меньше: в сезоне-2009/10 в группе с «Челси», «Порту» и АПОЭЛ было три очка.

• «Атлетико» страдал в гостевых матчах: проиграли три из трех, до 94-й минуты с «Порту» шли на третьи 0:2. Но благодаря автоголу Ивана Маркано эту статистику немного подправили.

Это не помогло.

Порту Португалия – Атлетико Испания 2:1 (2:0, 0:1)
Дата проведения
1 ноября, 20.45, «Драгау»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Тареми, 2:0 – 24 Эуштакиу, 2:1 – 90, автогол Маркано.
ПортуДиогу Кошта, Маркано, Фабиу Кардозу, Сануси (Венделл, 53), Отавио (Гонсалу Боржеш, 89), Груйич, Эуштакиу, Пепе (Родригу Консейсау, 89), Тареми, Галено (Бернарду Фолья, 89), Эванилсон (Тони Мартинес, 81).
АтлетикоОблак, Молина, Савич, Хименес, Рейнилду, Сауль (Карраско, 60), Витцель, де Пауль, Гризманн, Корреа (Барриос, 85), Жоау Феликс (Матеус Кунья, 61).
Предупреждения:
Груйич (39), Рейнилду (42), Савич (48), де Пауль (68), Фабиу Кардозу (69).

Фото: eastnews.ru/Associated Press/Luis Vieira

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