Джованни Симеоне забил 4 гола в первых 4 матчах ЛЧ. До этого из аргентинцев такое делал только его отец
В истории Лиги чемпионов всего два аргентинских игрока смогли забить 4 гола в своих первых 4 матчах в турнире – Диего и Джованни Симеоне, отец и сын.
Сын: дубль «Рейнджерс», по голу «Аяксу» и «Ливерпулю» за «Наполи»
В пятом туре Лиги чемпионов «Наполи» дома обыграл «Рейнджерс» (3:0). Два из трех забил нападающий Джованни Симеоне.
Сначала аргентинец воспользовался прострелом с фланга от Джованни Ди Лоренцо и прошил Аллана Макгрегора.
5 минут спустя Симеоне в похожем эпизоде замкнул прострел Марио Руя и сделал счет в матче 2:0.
До этого он забивал по одному мячу в ворота «Аякса» (6:1) и «Ливерпуля» (4:1).
Гол «Аяксу» оказался уже добивающим: нападающий откликнулся на передачу Танги Ндомбеле и пробил под перекладину.
А так он забивал «Ливерпулю»: вонзил в пустые после прострела Хвичи Кварацхелии – через три минуты после выхода на замену.
Отец Диего: в сезоне-1996/97 забил за «Атлетико» 12 голов, хотя был опорником. Все благодаря системе Антича
К моменту, когда Чоло забил те голы в ЛЧ, он проводил уже третий (и последний) сезон в составе мадридского клуба. За несколько месяцев до дебютных голов в ЛЧ Симеоне забрал с «Атлетико» золотой дубль (первый в истории клуба): победил в чемпионате Испании и в национальном кубке.
В сезоне-1996/97 «Атлетико» попал в группу с дортмундской «Боруссией», «Стяуа» и «Видзевом».
Вот голы «Видзеву»:
А вот как Диего забивал «Стяуа»:
Тогда после группового этапа команды сразу попадали в четвертьфинал – испанцы вышли с первого места и наткнулись на «Аякс», который их выбил (общий счет 3:4).
Диего Симеоне был ключевой фигурой того «Атлетико». Команда уже тогда играла в контратакующем стиле, и опорник типажа Симеоне отлично подходил игровой схеме. Аргентинец выжигал центр поля, играл жестко и обеспечивал соперникам беспокойную жизнь. Именно этому обязано появление прозвища El Cholo – «индеец».
Симеоне рассказывал, что во время карьеры футболиста не боялся никого из игроков и тренеров: «На самом деле я больше всего боялся самого себя, потому что знал, что если не готов ментально выкладываться на 100% в каждой игре, уже становился другим футболистом».
В сезоне-1996/97 Диего Симеоне забил аж 12 голов. Это получилось благодаря вертикализации игры от главного тренера команды Радомира Антича: тогда «Атлетико» формировал в центре поля ромб, Диего Симеоне и Хосе Луис Каминеро располагались по бокам этого ромба, а снизу подчищал Хуан Вискаино.
Линия обороны того «Атлетико» располагалась высоко и постоянно давила на соперника, пытаясь вынудить его потерять мяч, чтобы выйти в быструю контратаку. Контратаковала команда успешно, а полузащитники много забивали: помимо Симеоне с 12 голами блистали Милинко Пантич, располагавшийся чуть выше (10 голов), и Каминеро (9).
После сезона-1996/97 Симеоне покинул «Атлетико». Это произошло из-за конфликта с легендарным президентом клуба Хесусом Хилем – тот обвинил футболистов клуба в неудачном сезоне.
В 98 матчах за мадридский клуб забил 21 гол – 4 из них в Лиге чемпионов. В 2003-м он вернется в клуб и отыграет еще два сезона, а спустя 6 лет возглавит команду.
Диего всегда признавал, что «Атлетико» значит для него очень многое. «Все время в «Атлетико» как футболистом, так и тренером, я хорошо делал свою работу. Я отдаю все, что у меня есть: это форма жизни, вижу ее именно так. Отдавать, не ожидая ничего обратно, а добро потом всегда возвращается. Я человек, которому больше нравится отдавать, чем принимать».
Старший Симеоне сейчас грустит. Вчера его «Атлетико» вылетел из ЛЧ
Если Джованни Симеоне с «Наполи» вышел из группы еще по итогам четвертого тура ЛЧ, то Диего вчера потерял последние шансы на это.
Все благодаря этому пенальти, поставленному после финального свистка.
Если бы Карраско реализовал пенальти, «Атлетико» вырвал бы победу 3:2 и сохранил бы шансы на выход в плей-офф. Тогда у команды было бы 7 очков, у «Порту» со второй строчки – 9 баллов.
В последнем туре «Атлетико» как раз ехать на выезд в Португалию – можно было бы побороться за второе место в группе Б. Однако все решил промах Карраско – в шестом туре решится лишь то, выйдут мадридцы в Лигу Европы или займут последнее место в таблице.
Фото: REUTERS/Ciro De Luca, Susana Vera; Gettyimages.ru/Aubrey Washington/EMPICS
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