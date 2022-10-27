Джованни Симеоне забил 4 гола в первых 4 матчах ЛЧ. До этого из аргентинцев такое делал только его отец

В истории Лиги чемпионов всего два аргентинских игрока смогли забить 4 гола в своих первых 4 матчах в турнире – Диего и Джованни Симеоне, отец и сын.

Сын: дубль «Рейнджерс», по голу «Аяксу» и «Ливерпулю» за «Наполи»

В пятом туре Лиги чемпионов «Наполи» дома обыграл «Рейнджерс» (3:0). Два из трех забил нападающий Джованни Симеоне.

Сначала аргентинец воспользовался прострелом с фланга от Джованни Ди Лоренцо и прошил Аллана Макгрегора.

5 минут спустя Симеоне в похожем эпизоде замкнул прострел Марио Руя и сделал счет в матче 2:0.

До этого он забивал по одному мячу в ворота «Аякса» (6:1) и «Ливерпуля» (4:1).

Гол «Аяксу» оказался уже добивающим: нападающий откликнулся на передачу Танги Ндомбеле и пробил под перекладину.

А так он забивал «Ливерпулю»: вонзил в пустые после прострела Хвичи Кварацхелии – через три минуты после выхода на замену.

Отец Диего: в сезоне-1996/97 забил за «Атлетико» 12 голов, хотя был опорником. Все благодаря системе Антича

К моменту, когда Чоло забил те голы в ЛЧ, он проводил уже третий (и последний) сезон в составе мадридского клуба. За несколько месяцев до дебютных голов в ЛЧ Симеоне забрал с «Атлетико» золотой дубль (первый в истории клуба): победил в чемпионате Испании и в национальном кубке.

В сезоне-1996/97 «Атлетико» попал в группу с дортмундской «Боруссией», «Стяуа» и «Видзевом».

Вот голы «Видзеву»:

А вот как Диего забивал «Стяуа»:

Тогда после группового этапа команды сразу попадали в четвертьфинал – испанцы вышли с первого места и наткнулись на «Аякс», который их выбил (общий счет 3:4).

Диего Симеоне был ключевой фигурой того «Атлетико». Команда уже тогда играла в контратакующем стиле, и опорник типажа Симеоне отлично подходил игровой схеме. Аргентинец выжигал центр поля, играл жестко и обеспечивал соперникам беспокойную жизнь. Именно этому обязано появление прозвища El Cholo – «индеец».

Симеоне рассказывал, что во время карьеры футболиста не боялся никого из игроков и тренеров: «На самом деле я больше всего боялся самого себя, потому что знал, что если не готов ментально выкладываться на 100% в каждой игре, уже становился другим футболистом».

В сезоне-1996/97 Диего Симеоне забил аж 12 голов. Это получилось благодаря вертикализации игры от главного тренера команды Радомира Антича: тогда «Атлетико» формировал в центре поля ромб, Диего Симеоне и Хосе Луис Каминеро располагались по бокам этого ромба, а снизу подчищал Хуан Вискаино.

Линия обороны того «Атлетико» располагалась высоко и постоянно давила на соперника, пытаясь вынудить его потерять мяч, чтобы выйти в быструю контратаку. Контратаковала команда успешно, а полузащитники много забивали: помимо Симеоне с 12 голами блистали Милинко Пантич, располагавшийся чуть выше (10 голов), и Каминеро (9).

После сезона-1996/97 Симеоне покинул «Атлетико». Это произошло из-за конфликта с легендарным президентом клуба Хесусом Хилем – тот обвинил футболистов клуба в неудачном сезоне.

В 98 матчах за мадридский клуб забил 21 гол – 4 из них в Лиге чемпионов. В 2003-м он вернется в клуб и отыграет еще два сезона, а спустя 6 лет возглавит команду.

Диего всегда признавал, что «Атлетико» значит для него очень многое. «Все время в «Атлетико» как футболистом, так и тренером, я хорошо делал свою работу. Я отдаю все, что у меня есть: это форма жизни, вижу ее именно так. Отдавать, не ожидая ничего обратно, а добро потом всегда возвращается. Я человек, которому больше нравится отдавать, чем принимать».

Старший Симеоне сейчас грустит. Вчера его «Атлетико» вылетел из ЛЧ

Если Джованни Симеоне с «Наполи» вышел из группы еще по итогам четвертого тура ЛЧ, то Диего вчера потерял последние шансы на это.

Все благодаря этому пенальти, поставленному после финального свистка .

Если бы Карраско реализовал пенальти, «Атлетико» вырвал бы победу 3:2 и сохранил бы шансы на выход в плей-офф. Тогда у команды было бы 7 очков, у «Порту» со второй строчки – 9 баллов.

В последнем туре «Атлетико» как раз ехать на выезд в Португалию – можно было бы побороться за второе место в группе Б. Однако все решил промах Карраско – в шестом туре решится лишь то, выйдут мадридцы в Лигу Европы или займут последнее место в таблице.

Фото: REUTERS/Ciro De Luca, Susana Vera; Gettyimages.ru/Aubrey Washington/EMPICS