Игрок «Вильярреала» снял футболку и посвятил гол умершему вице-президенту клуба. Судья показал за это вторую желтую

Без сантиментов.

В воскресенье «Вильярреал» победил дома «Альмерию» (2:1). Решающий гол забил нападающий хозяев Николас Джексон на 94-й минуте. Однако запомнился матч не только этим.

На 56-й минуте полузащитник «Вильярреала» Алекс Баэна сравнял счет и во время празднования снял игровую футболку. Под ней была еще одна, специальная: с посланием в адрес бывшего вице-президента клуба Хосе Мануэля Льянесы, который скончался 20 октября в возрасте 74 лет. Там было написано: «Спасибо за все, Льянеса».

Судья матча, Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа, сантиментов не оценил и показал Баэне желтую карточку, которая была для него второй. Алекс покинул поле, оставив команду в меньшинстве.

Это вызвало бурную реакцию спортивных медиа. Marca, например, выпустила колонку под названием «Наш футбол – абсурден».

Сам Алекс Баэна после матча написал в соцсетях: «Один из самых особенных голов в моей карьере. Мы никогда тебя не забудем, Хосе Мануэль Льянеса».

Альфонсо Перес Бурруль, бывший арбитр и участник одной из радиопрограмм Marca, сказал после матча, что сами судьи против этой нормы : «Недавно подали запрос на изменение данного правила, чтобы ввести вместо него хотя бы штраф, а не желтую карточку».

Льянеса – фигура исторического масштаба для «Вильярреала». С января он боролся с лейкемией

Хосе Мануэль Льянеса входил в руководство «Вильярреала» с 1993 года: тогда он пришел клубным администратором. Именно с ним договаривался будущий легендарный владелец «Вильярреала» Фернандо Роч, который в тандеме с Льянесой выстроил клуб в том виде, в котором мы его знаем сейчас.

Маркоса Сенну в «Вильярреал» привез тоже Льянеса. Испанский адвокат Хуан де Дьос Креспо вспоминал ту ситуацию: «[Льянеса] любил рассказывать, как он поехал в Бразилию, чтобы найти для клуба центрального нападающего, но вместо этого поразился игре Маркоса Сенны, это его великая находка. Он всегда говорил мне: «Я ехал за хорошим, но вернулся с лучшим».

Хосе Мануэль Льянеса очень вкладывался в клубную академию. Полтора года назад муниципалитет Вильярреаля вручил Льянесе почетную золотую медаль, на церемонии с ним присутствовал защитник команды Пау Торрес. Футболист поделился ощущениями: «Сколько я себя помню ребенком, Хосе Мануэль смотрел наши матчи с трибун стадиона на тренировочной базе. Вы не представляете, насколько это важно для мальчика».

В январе этого года у Льянесе диагностировали лейкемию, хотя болеть он начал еще до этого. В качестве жеста поддержки болельщики «Вильярреала» принесли на один из домашних матчей 19 тысяч желтых табличек с надписью «Вперед, Льянеса», а также скандировали его имя.

20 октября Хосе Мануэль Льянеса скончался после долгой борьбы с болезнью. «Вильярреал» уже сообщил, что назовет клубный спортивный городок в честь легендарного вице-президента.

Фото: twitter.com