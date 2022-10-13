Камбэк с 0:3, пять удалений после 90-й минуты, вмешательство полиции и 4:4 на 110-й – великое дерби в Боливии

Самый безумный матч года?

Пока в Европе клубы выясняли отношения в Лиге чемпионов, самый закрученный сюжет недели нам подарил чемпионат Боливии. Там как раз прошло Класико Пасеньо – или просто дерби Ла-Паса между клубами «Стронгест» и «Боливар».

Просто разрывной матч! С камбэками, драками, полицией, красивыми голами и спасением на 90+20-й минуте (да, тут нет ошибки). Но давайте по порядку.

• Началось все с традиционного латиноамериканского представления от болельщиков с файерами, дымовыми шашками и даже фейерверками.

Вот так выглядела трибуна «Стронгеста» – вся в желто-черных цветах. Ее потом заволокло дымом.

А это торсида «Боливара». Тут поскромнее – они все-таки играли в гостях.

Матч принципиальный: не просто дерби с 95-летней историей (в 2014-м противостояние «Стронгеста» и «Боливара» вошло в топ-25 самых принципиальных дерби мира), но и встреча лидеров чемпионата.

• К концу первого тайма «Стронгест» вел 2:0. Забили после подачи штрафного, а потом еще и реализовали пенальти. После перерыва добавился третий гол – Сауль Торрес расчехлил пушку и уложил мяч в девятку метров с 30.

• «Боливар» сразу отыграл один мяч. Камбэк начал 32-летний аргентинец Пато Родригес. Зафиксируем: на 60-й минуте счет стал 3:1 в пользу «Стронгеста».

• И сразу перемещаемся в конец матча: на 87-й минуте Габриэль Вильямиль из «Боливара» забил второй гол, обеспечив веселую концовку – 3:2.

• Через 3 минуты капитан «Боливара» Сезар Мартинш замкнул подачу в штрафную. Заодно центральный защитник влетел во вратаря соперников. Так на 90-й минуте счет стал 3:3. «Стронгест» разбазарил преимущество в три гола.

• «Боливар» не остановился. На 98-й (уже восьмая добавленная) все тот же Пато Родригес забил четвертый гол. Болельщики «Стронгеста» потянулись со стадиона в слезах. Некоторые футболисты хозяев просто легли на газон.

• Это еще не конец! После гола завязалась драка между футболистами – пришлось даже вмешаться полиции, чтобы игроки и члены тренерского штаба не зашли слишком далеко. А главный арбитр рассудил так: две красных игрокам «Стронгеста», еще две – Вильямилю и запасному вратарю Рохасу из «Боливара».

• А еще судья прибавил минуты, затраченнные на драку. И это спасло «Стронгест»! На последних секундах защитник «Боливара» сыграл рукой в своей штрафной – благодаря реализованному 11-метровому матч закончился со счетом 4:4.

• Перед финальным свистком игрок «Боливара» Да Коста получил вторую желтую и тоже удалился. 4:4 по голам, 2:3 – по красным карточкам!

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