Мусиала организовал 3 гола «Баварии» (грохнули «Байер» 4:0). У него уже 7+5 в сезоне

Новая звезда.

«Бавария» уходила на международную паузу с четырехматчевой серией без побед в Бундеслиге – три ничьих и поражение от «Аугсбурга». Домашняя игра против «Байера» сбросила давление. Мюнхенцы победили очень легко – 4:0.

Первый гол случился уже на третьей минуте. Лерой Сане в штрафной получил пас от Джамала Мусиалы и спокойно реализовал момент – удару чуть-чуть помог рикошет от защитника.

На 16-й уже сам Мусиала забил второй. 19-летний полузащитник просто получил мяч от Мюллера и прошил Лукаша Градецкого в ближний угол.

До перерыва «Бавария» превратила все это в разгром. Мане получил пас от Мусиалы на линии штрафной, выдержал паузу и выбрал лучший вариант – закатить в дальний. Садьо, кстати, прервал серию из пяти матчей без голов.

Во втором тайме мюнхенцы уже были не так убийственны в атаке. Для полного комплекта не хватало только отмененного гола Мане – Де Лигт слишком жестко поборолся за верховой мяч после углового.

Но и этот мяч стоит посмотреть хотя бы ради впечатляющего прохода Мусиалы – так бы у него был еще и предголевой пас. А так всего лишь очередной отмененный гол Садьо.

Ну и для полноты картины не хватало гола Томаса Мюллера, которому в этом месяце исполнилось 33 года. Опытный нападающий подкараулил привоз вратаря «Байера» – Градецки поскользнулся и упал, а Томас закатил в пустые. Возможно, один из самых простых голов в карьере Мюллера.

Факты и наблюдения

• Победа подбросила «Баварию» сразу на второе место – от берлинского «Униона» все равно отстают на 2 очка, да и целая группа команд еще может обойти мюнхенцев в случае побед в эти выходные. Но Юлиан Нагесльманн может немного выдохнуть.

«Конечно, я чувствовал давление, но так меня не сломать, – сказал тренер «Баварии» после матча. – Я хотел работать тренером в этом клубе, хочу задержаться тут надолго. Я в порядке и готов обсуждать футбол. Меня раздражает только, когда пишут, что мы проиграли «Аугсбургу» из-за того, что я катаюсь на скейте и надел малиновые ботинки».

• У «Баварии» все ярче горит новая звезда – Джамал Мусиала впечатляюще начал сезон. Уже 5+3 в семи матчах Бундеслиги. И это он еще пропустил игру против «Бохума» (7:0) из-за травмы.

К этому можно добавить ассист и звание лучшего игрока матча в игре против «Барсы» в ЛЧ, 1+1 в матче за Суперкубок и гол в игре кубка. Итого: 7+5 в 11 играх.

Пока тот же Садьо Мане только ищет себя в новом клубе, именно Мусиала все чаще оказывается в центре внимания. После такого старта сезона никто не удивится, если в сборной Германии на ЧМ-2022 Джамал окажется основным игроком.

• Какая же красивая у «Баварии» форма цвета кирпичной стены (официальное название цвета – бордо красное) – ее выпустили специально к Октоберфесту.

Фото: REUTERS/Andreas Gebert