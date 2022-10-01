Вы это видели?
Блог

Мусиала организовал 3 гола «Баварии» (грохнули «Байер» 4:0). У него уже 7+5 в сезоне

Лерой Сане Лерой Сане
Джамал Мусиала Джамал Мусиала
бундеслига Германия бундеслига Германия
Бавария Бавария
Байер Байер
Юлиан Нагельсманн Юлиан Нагельсманн
Лукаш Градецки Лукаш Градецки
Томас Мюллер Томас Мюллер
Садьо Мане Садьо Мане
Футбол Футбол

Новая звезда.

«Бавария» уходила на международную паузу с четырехматчевой серией без побед в Бундеслиге – три ничьих и поражение от «Аугсбурга». Домашняя игра против «Байера» сбросила давление. Мюнхенцы победили очень легко – 4:0.

Первый гол случился уже на третьей минуте. Лерой Сане в штрафной получил пас от Джамала Мусиалы и спокойно реализовал момент – удару чуть-чуть помог рикошет от защитника.

На 16-й уже сам Мусиала забил второй. 19-летний полузащитник просто получил мяч от Мюллера и прошил Лукаша Градецкого в ближний угол. 

До перерыва «Бавария» превратила все это в разгром. Мане получил пас от Мусиалы на линии штрафной, выдержал паузу и выбрал лучший вариант – закатить в дальний. Садьо, кстати, прервал серию из пяти матчей без голов.

Во втором тайме мюнхенцы уже были не так убийственны в атаке. Для полного комплекта не хватало только отмененного гола Мане – Де Лигт слишком жестко поборолся за верховой мяч после углового.

Но и этот мяч стоит посмотреть хотя бы ради впечатляющего прохода Мусиалы – так бы у него был еще и предголевой пас. А так всего лишь очередной отмененный гол Садьо.

Ну и для полноты картины не хватало гола Томаса Мюллера, которому в этом месяце исполнилось 33 года. Опытный нападающий подкараулил привоз вратаря «Байера» – Градецки поскользнулся и упал, а Томас закатил в пустые. Возможно, один из самых простых голов в карьере Мюллера.

Факты и наблюдения

• Победа подбросила «Баварию» сразу на второе место – от берлинского «Униона» все равно отстают на 2 очка, да и целая группа команд еще может обойти мюнхенцев в случае побед в эти выходные. Но Юлиан Нагесльманн может немного выдохнуть.

«Конечно, я чувствовал давление, но так меня не сломать, – сказал тренер «Баварии» после матча. – Я хотел работать тренером в этом клубе, хочу задержаться тут надолго. Я в порядке и готов обсуждать футбол. Меня раздражает только, когда пишут, что мы проиграли «Аугсбургу» из-за того, что я катаюсь на скейте и надел малиновые ботинки».

• У «Баварии» все ярче горит новая звезда – Джамал Мусиала впечатляюще начал сезон. Уже 5+3 в семи матчах Бундеслиги. И это он еще пропустил игру против «Бохума» (7:0) из-за травмы.

К этому можно добавить ассист и звание лучшего игрока матча в игре против «Барсы» в ЛЧ, 1+1 в матче за Суперкубок и гол в игре кубка. Итого: 7+5 в 11 играх. 

Пока тот же Садьо Мане только ищет себя в новом клубе, именно Мусиала все чаще оказывается в центре внимания. После такого старта сезона никто не удивится, если в сборной Германии на ЧМ-2022 Джамал окажется основным игроком.

• Какая же красивая у «Баварии» форма цвета кирпичной стены (официальное название цвета – бордо красное) – ее выпустили специально к Октоберфесту.

Бавария – Байер 4:0 (3:0, 1:0)
Дата проведения
30 сентября, 21.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Сане, 2:0 – 17 Мусиала, 3:0 – 39 Мане, 4:0 – 84 Мюллер.
БаварияНойер, Павар, Упамекано (Мазрауи, 81), де Лигт, Дэвис, Забитцер (Горетцка, 65), Киммих, Мюллер, Мане (Гнабри, 65), Сане (Шупо-Мотинг, 74), Мусиала (Гравенберх, 81).
БайерГрадецки, Коссуну, Та, Тапсоба, Баккер (Инкапиэ, 46), Фримпонг (Арангис, 46), Демирбай, Андрих, Хадсон-Одои (Адли, 61), Шик (Азмун, 61), Диаби (Гложек, 74).

Как «Бавария» атакует без Левандовского? Стало меньше тактики – это обещание Нагельсманна

Мусиала мог играть за Англию, но выбрал Германию. Убедили Лев, Киммих, Гнабри и видео от Стефа Карри

Фото: REUTERS/Andreas Gebert

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные