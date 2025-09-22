Росель предложил судье по делу Негрейры пересмотреть матчи «Барсы»: «Пусть эксперты скажут, в какой игре арбитр нам помог. Доказательства в пользу обвиняемого»

Экс-глава «Барселоны» предложил судье по делу Негрейры пересмотреть матчи клуба.

В 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре , работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

Сандро Росель , президент «Барселоны» в период с 2010 по 2014 год, дал показания в суде на прошлой неделе. Cadena SER получила доступ к аудиозаписям его выступления.

Во время заседания Росель предложил судье пересмотреть матчи «Барселоны» в попытке найти моменты, где арбитры действовали в пользу клуба.

«Все очень просто. Давайте пересмотрим все матчи с пятью экспертами по судейству. Пусть скажут, в каком матче судья нам помог. Пускай.

Можно сказать, что я пытаюсь закрыть дело из-за отсутствия доказательств. Наоборот – доказательства свидетельствуют в пользу обвиняемого.

Давайте все сядем и посмотрим матчи еще раз. Я с удовольствием сделаю это. Возможно, кому-то здесь не захочется еще раз смотреть на это.

Извините, но иногда просто случаются поражения, и вам нужно принять это», – заявил бывший президент «Барселоны».

Росель о деле Негрейры: «Влияние в CTA есть только у президента, а это всегда болельщик «Реала». Этот джентльменский клуб должен был смириться с ситуацией, а не затягивать ее»

Сын Негрейры – против отца и защиты «Барсы». Почему его слова в суде важны?