  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Росель предложил судье по делу Негрейры пересмотреть матчи «Барсы»: «Пусть эксперты скажут, в какой игре арбитр нам помог. Доказательства в пользу обвиняемого»
21

Росель предложил судье по делу Негрейры пересмотреть матчи «Барсы»: «Пусть эксперты скажут, в какой игре арбитр нам помог. Доказательства в пользу обвиняемого»

Экс-глава «Барселоны» предложил судье по делу Негрейры пересмотреть матчи клуба.

В 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

Сандро Росель, президент «Барселоны» в период с 2010 по 2014 год, дал показания в суде на прошлой неделе. Cadena SER получила доступ к аудиозаписям его выступления.

Во время заседания Росель предложил судье пересмотреть матчи «Барселоны» в попытке найти моменты, где арбитры действовали в пользу клуба.

«Все очень просто. Давайте пересмотрим все матчи с пятью экспертами по судейству. Пусть скажут, в каком матче судья нам помог. Пускай.

Можно сказать, что я пытаюсь закрыть дело из-за отсутствия доказательств. Наоборот – доказательства свидетельствуют в пользу обвиняемого.

Давайте все сядем и посмотрим матчи еще раз. Я с удовольствием сделаю это. Возможно, кому-то здесь не захочется еще раз смотреть на это.

Извините, но иногда просто случаются поражения, и вам нужно принять это», – заявил бывший президент «Барселоны».

Росель о деле Негрейры: «Влияние в CTA есть только у президента, а это всегда болельщик «Реала». Этот джентльменский клуб должен был смириться с ситуацией, а не затягивать ее»

Сын Негрейры – против отца и защиты «Барсы». Почему его слова в суде важны?

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?10643 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Cadena SER
Хосе Мария Энрикес Негрейра
logoсудьи
logoЛа Лига
logoСандро Росель
logoБарселона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Росель о деле Негрейры: «Влияние в CTA есть только у президента, а это всегда болельщик «Реала». Этот джентльменский клуб должен был смириться с ситуацией, а не затягивать ее»
22сегодня, 09:48
Бартомеу о деле Негрейры: «Барса» платила не за влияние на судей, а за отчеты. У нас лучшая команда, мы брали титулы с лучшим игроком мира благодаря собственным заслугам»
5918 сентября, 12:50
Сын Негрейры в суде заявил, что его отец получил от «Барсы» 7,5 млн евро не за отчеты об арбитрах. Связь клуба и бывшего вице-президента CTA он назвал неэтичной
16218 сентября, 11:40
Главные новости
Вальдано раскритиковал Винисиуса за реакцию на замену: «Нездоровое поведение. Он уже не тот, что раньше, и тренер теперь другой»
1 минуту назад
Станкович стал хуже общаться с сыновьями после смены агента. Тренер «Спартака» хотел, чтобы они тоже поменяли представителей (Legalbet)
23 минуты назад
Бернарду заявил, что «Арсенал» получил преимущество над «Ман Сити» из-за расписания: «Обидно, что из-за разницы в отдыхе в два с половиной дня мы не были на высшем уровне. Так нельзя»
1222 минуты назад
Мостовой об РПЛ: «Про футбол у нас могут говорить только 5-6 человек, игравшие на высочайшем уровне. Остальные пузыри пускают»
4534 минуты назад
Митрофанов о возвращении России: «На исполкоме УЕФА голосования не было. Чеферин и федерации под политическим давлением. В коммуникации все больше стран относятся позитивно»
850 минут назад
Гави проведут артроскопическое обследование из-за проблем с коленом. Консервативное лечение завершено
8сегодня, 12:11
Алонсо о реакции Винисиуса на замену с «Эспаньолом»: «Не придаю этому большого значения. Я им доволен, после победы все были счастливы»
8сегодня, 12:10
Фермин пропустит около трех недель. У хавбека «Барсы» травма мышцы таза
8сегодня, 12:07
Перес уверен, что половина Испании ненавидит «Реал». У главы «Мадрида» менталитет «осажденной крепости» – это влияет на контент клубного ТВ (The Athletic)
44сегодня, 12:02
«Золотой мяч»-2025. Сегодня церемония вручения, Дембеле, Ямаль, Мбаппе, Салах, Рафинья, Холанд, Кейн, Доннарумма – в числе претендентов на приз лучшему футболисту мира
145сегодня, 12:01
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Хетафе» о словах Феррана, что они ничего не предлагали: «Неуважительно так говорить, между нами миллиардная разница. У «Барсы» по 2 топ-игрока на позиции, а мы ограничены»
1 минуту назад
Губерниев согласился с идеей создания российского «Золотого мяча»: «Назовем его «Интермяч». Пригласим претендентов, а потом откажемся – мы же хозяева»
615 минут назад
Канчельскис об «МЮ»: «Зидан свободен, почему бы не пригласить? Удивлен, что за Анчелотти не боролись – вопрос к менеджерам, кто Рэтклиффу в уши дует»
318 минут назад
Алонсо о «Золотом мяче»: «Это не мое – я не вхожу в жюри, мне не нужно голосовать. Не особо задумывался об этом»
118 минут назад
Тренер «Леванте» Калеро о «Реале»: «Винисиус – один из лучших в мире, Мбаппе – экстраординарный игрок. Алонсо хорошо справляется с ротацией, но мы можем соперничать с кем угодно»
232 минуты назад
Орлов об интервью Глушенкова после матча с «Краснодаром»: «У Максима непростой характер. Все неординарные люди - ранимые. Зачем искать скрытые смыслы?»
740 минут назад
Погребняк о возобновлении карьеры Сычева: «Я следующий. Ждите в РПЛ ко второму кругу – за «Зенит» поиграю»
746 минут назад
Мадуэке повредил колено в матче с «Сити». В «Арсенале» травмированы Эдегор и Хавертц, Сака недавно восстановился
447 минут назад
«Сафонов нравится фанатам, хороший менталитет. Головин – «биг босс» в «Монако». Его техника великолепна, уже не так много игроков с такой школой». Экс-форвард «ПСЖ» Оаро о россиянах в Лиге 1
3сегодня, 11:54
Альбертини сравнил Модрича с Пирло: «Оба атакующие хавбеки, сместившиеся ниже по ходу карьеры. Андреа изменил футбол в этой роли»
2сегодня, 11:44