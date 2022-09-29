«Каждый подкат – и Хвича начинал плакать». Слуцкий вспомнил английский и поговорил с Фабрицио Романо

Суперинсайдер и знаток трансферного рынка Фабрицио Романо поговорил с тренером «Рубина» Леонидом Слуцким. Обсудили блистательный старт Хвичи Кварацхелии в Неаполе и Боуэна с Эдегором, с которыми Слуцкий поработал во время европейской карьеры.

Вот самое интересное.

В самом начале Кварацхелия плакал после каждого подката и избегал игровых контактов

Когда Леонид Слуцкий пришел в «Рубин», Хвича уже был в клубе. Команда шла на 13-м месте в чемпионате – обстановка не очень позитивная. Потенциал Кварацхелии тренер увидел на первой же тренировке.

«Я не знал, как сложится ситуация для команды – вылетит она или нет, – но знал, что у меня будет этот бриллиант. Уровень его таланта можно понять за 5 минут тренировки. Это очень просто. Конечно, как и у каждого очень талантливого игрока, у него были некоторые особенные качества, особенное поведение.

На первой тренировке был такой момент: игрок пошел в подкат, Квара упал и начал плакать. Я подумал: «Невозможно. Первая тренировка, а у лучшего игрока может быть травма связки, может, он сломал ногу, я не знаю».

Но когда он встал через минуту и продолжил играть, как будто ничего не произошло, мне пришлось свистнуть и сказать: «Это серьезная игра, футбол – мужская игра, и если ты не готов к этому, если ты мальчик, а не мужчина, – это нехорошо».

С ним была странная ситуация: он не мог терпеть боль. Абсолютно. Каждый подкат – и он начинал плакать. Это первое.

Второе касается футбола. Он не знал, как использовать свои лучшие качества. Он шел в обводку везде – без разницы, было ли у него свободное пространство или нет, он двигался вперед. Он шел в обводку против десятерых игроков, против пятерых игроков, против одного – без разницы.

Еще одна проблема – он всегда старался избегать контактов, избегать подкатов. Это тоже было проблемой. Если обладаешь таким фантастическим дриблингом, такими фантастическими качествами, это означает, что против тебя часто будут идти в подкат. А он старался избегать этих ситуаций – например, рано начинал идти в обводку».

«Футбол ему нравится как ребенку – это будто его Диснейленд»

В «Рубине» Кварацхелия повзрослел. Слуцкий работал с ним персонально, беседами пытаясь прокачать футболиста.

«Для Кварацхелии была специальная программа, мы много разговаривали, у нас были индивидуальные тактические уроки. Я пытался снять его с тренировки, если он начинал плакать.

Футбол ему нравится как ребенку – это будто его Диснейленд. А если начинаешь плакать, уйдешь с тренировки и больше не попадешь в Диснейленд.

Это была большая работа – не только на футбольном поле, потому что он обладает талантом – 100%. Я знаю его отца, он очень его развивал, он дал ему дриблинг, индивидуальные качества. Но если говорить о характере, о ситуациях, в которых можно использовать его качества по максимуму – тут нужно было проделать большую работу.

И я очень благодарен Кваре, потому что мы очень хорошо общались, у нас были очень близкие отношения. И на каждой тренировке я объяснял, объяснял, объяснял ему все о контактах, о травмах, о боли, о терпении, о характере, о том, как лучше использовать его качества».

Кварацхелия расстроился после сорвавшегося перехода в АПЛ, но смог вернуться к реальной жизни

Слуцкий говорит, что не только слухи связывали Хвичу с английскими командами – со стороны некоторых команд был предметный интерес. Основную трудность составляла сумма трансфера – 18 млн евро.

«Для меня те деньги были нормальными, но, честно говоря, какой-то фантастической статистики в том сезоне у него не было – лишь 4 гола и 3 ассиста. Я думаю, клубы сомневались, особенно такие, как «Тоттенхэм», потому что обычно они покупают игроков для стартового состава, которые способны сразу же заиграть. Конечно, сомневались не только поэтому: в том числе, например, из-за его плохих оборонительных навыков.

В РПЛ Квара был ограничен, и в этом сезоне я ему сказал: «Тебе нужно развиваться. Я работал в Англии, в Нидерландах, с национальной сборной и понял: для прогресса всегда нужна экстра-мотивация, потому что когда ты играешь лучше всех в команде, ее нужно менять». После неудавшегося перехода летом 2021-го он был расстроен, слухи сбивали его, мы очень много говорили об этом – ему было лишь 20. Он проделал большую работу, вернувшись от мысленного перехода в клубы АПЛ к реальной жизни. Я думаю, сейчас у него отличный период жизни – он играет в подходящем клубе в фантастическом чемпионате, работает с прекрасным тренером [Лучано Спаллетти], он счастлив и хочет прогрессировать. Для меня это как путешествие в сказку».

Хвича нанял личного тренера по физподготовке и стал намного профессиональнее

Романо спросил Слуцкого, по силам ли Хвиче когда-нибудь выиграть ЗМ. «Думаю, да, потому что у него нет потолка, – ответил тренер. – Он быстрый, умный, он обладает дриблингом. Он может идти в обводку на обоих флангах, это очень важно. Он может делать все, он очень хорош в плане физики. Он может стать более эффективным в обороне, он очень хорошо понимает футбол.

И очень важно, что он большой фанатик футбола. Он очень профессионален. Когда мы начали работать, он был ребенком. Футбол для него был как магазин игрушек. Но сейчас он работает над физподготовкой, он нанял личного тренера по физподготовке.

Сейчас он очень профессионален. Он остается ребенком на поле, потому что он любит футбол, вне зависимости от контракта, вне зависимости от того, есть бонусы или нет. Ему нравится футбол, это первая любовь в его жизни.

Я думаю, что у него очень высокий потенциал, он может стать одним из лучших игроков мира».

«Боуэн не быстр, не силен, но у него фантастическая левая»

Романо и Слуцкий поговорили не только о Хвиче.

В 2017-м Слуцкий выдернул Боуэна из дубля «Халла» и ввел в основу. После этого англичанин провел первый полноценный сезон, получил дебютный вызов в сборную и несколько лет спустя перешел в «Вест Хэм». Этот сезон для Боуэна в составе лондонцев пока не получается (0 результативных действий в 7 матчах), зато прошлый был прекрасен – 12 голов и 10 голевых передач.

«Я работал с ним шесть месяцев в «Халл Сити», он тогда играл в дубле, клуб недавно вылетел в Чемпионшип, и у нас были проблемы с составом. Джеррод сыграл во всех матчах предсезонки, стал лучшим бомбардиром команды и не оставил мне выбора. Боуэн начал выходить в старте, в первой же официальной игре забил дебютный гол. Он показывал потрясающую игру.

Джеррод не быстр, не силен, но у него фантастическая левая – он умел забивать и отдавать голевые, играл очень эффективно. Иногда, во время его матчей, вы можете забыть о существовании Боуэна – он не всегда на виду, но в любой момент может забить, отдать голевую, создать голевой шанс – это прекрасное качество.

Он проявил его и в Чемпионшипе, и в АПЛ. Я уверен, что на каком бы уровне Джеррод ни играл, он продолжил бы создавать моменты из ничего. Он может играть эффективно не во всех играх, выпадать из игры, но его статистика – фантастика. Я думаю, что у него есть потенциал развития, и он будет эффективен в любой команде. Кроме того, каждый тренер, работающий с Боуэном, должен иметь терпение. Не каждый его момент идеален, это не самый бегающий и отбирающий игрок, большинство его качеств на среднем уровне, но у него есть одно особенное умение, которое я описал выше – и это важное умение».

«Каждый тренер говорил Эдегору: «А, ты – тот самый дорогой тинейджер, покажи все, что можешь». Я сказал ему: «Мартин, для меня ты обычный игрок»

Слуцкий пересекся с Эдегором в «Витессе» – норвежец приехал туда после двух неудачных аренд в «Херенвене» и выглядел морально подавленным. При Леониде Эдегор провел самый результативный сезон в карьере – набрал 25 очков по системе гол+пас, выбив двузначное число и по голам, и по голевым передачам.

«Он очень умен – возможно, самый умный футболист из всех, с кем я работал. Мартин вел себя серьезно, как студент в университете. С ним можно поговорить о многом: о театре, науке, обо всем, но когда мы впервые встретились, я пытался выяснить, что случилось с ним в футбольном плане. Я понял одну интересную деталь: каждый его тренер говорил Эдегору: «А, ты – тот самый дорогой тинейджер, покажи все, что можешь», и ждал, что Мартин будет выигрывать игры в одиночку. Я сказал ему: «Мартин, для меня ты обычный игрок, я буду требовать от тебя то же, что и от остальных футболистов, я не ожидаю от тебя какого-то фантастического дриблинга или хет-триков в каждой игре, я пытаюсь помочь тебе». По его лицу было видно: «Спасибо большое».

Мартин устал от завышенных ожиданий. Когда мы только начали работать вместе, он еще не играл в сборной Норвегии и постепенно стал профессиональнее – каждый день до пяти часов он занимался в зале, мы сидели там вместе, много обсуждали каждую ситуацию, его развитие, национальную сборную, ожидания – все, что угодно. В итоге в том сезоне он набрал 25 очков по гол+пас, его хотел забрать «Аякс», а в следующем сезоне в составе «Сосьедада» он подтвердил свой высокий уровень. Я гордился этим – возможно, это был опасный момент в его карьере. Когда мы с ним общаемся, он всегда говорит мне: «Спасибо, спасибо, тренер». Мы разговариваем с ним обо всем: о футболе, о будущем, о девушках – обо всем. Сейчас он капитан и один из лучших игроков в «Арсенале», и он способен заиграть на любом уровне».

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко; Gettyimages.ru/James Chance, Broer van den Boom/Soccrates; VK/fcrk