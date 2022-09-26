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Билич – 9-й тренер «Уотфорда» за 3 года. Клуб их не бережет – это особенность семьи Поццо

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Странная политика.

«Уотфорд» занимает 10-е место в Чемпионшипе и решился на очередную смену тренера – новым стал Славен Билич. 

Валлиец Роб Эдвардс продержался на посту лишь 87 дней. За это время «Уотфорд» провел 11 матчей: 3 победы, 5 ничьих и 3 поражения. Автор Sports.ru Вадим Лукомский раскритиковал функционеров клуба за очередное увольнение.

«23 мая. «Мы будем поддерживать (нового тренера) Роба Эдвардса что бы ни случилось», – президент «Уотфорда» Скотт Дьюксбери. Прямо использовали фразу «come hell or high water» (можно даже переводить поэтичнее – «пройдем с ним через огонь, воду и медные трубы»).

26 сентября. Эдвардс уволен с формулировкой: «Нам кажется, что у Роба было достаточно времени, чтобы показать нам новую идентичность команды, но игра не соответствовала нашим надеждам и амбициям».

Главный фэйл, разумеется, в первом заявлении. Ну как можно так категорично вещать (да еще о непроверенном даже на уровне Чемпионшипа тренере)? И зачем? И как можно так категорично вещать, будучи «Уотфордом»? Смешно вышло, но жутко предсказуемо. Я, например, первую цитату сразу отложил в копилку – знал, что пригодится (и скоро). Классика Поццо [семья, владеющая «Уотфордом»]», – написал Лукомский в телеграм-канале.

За 3 года «Уотфорд» попробовал 9 тренеров

Билич – девятый (!) тренер «Уотфорда» за 3 года. В прошлом сезоне было особенно весело – уже в октябре клуб уволил Хиско Муньоса, который вывел команду в АПЛ. Тогда «Уотфорд» шел 14-м, набрав 7 очков в семи матчах.

На место Муньоса позвали Клаудио Раньери – итальянец подчеркивал, что его не смущает частая смена тренеров в в клубе: «В Италии это нормально. Только в Англии это не было нормально. Но даже здесь многие клубы изменились». Результаты при Раньери резко ухудшились – в 14 матчах «Уотфорд» потерпел 11 поражений, дважды победил и раз сыграл вничью, плотно зависнув в зоне вылета.

«Мы всегда будем уважать Клаудио за его усилия по достойному руководству командой. Но считаем, что смена главного тренера даст новому специалисту достаточно времени для работы с талантливой командой для достижения цели – сохранения места в АПЛ», – говорилось в заявлении клуба.

Выбор руководства пал на 74-летнего Роя Ходжсона, но даже опытнейший специалист не вытащил утопающий «Уотфорд» из трясины: две победы, 3 ничьи, 13 поражений и 11:37 по разнице мячей. В конце июня Рой ушел.

«Уотфорд» не бережет тренеров – это особенность семьи Поццо

За последние 11 лет клуб сменил 19 тренеров (плюс было еще 2 временных). Отставки случаются каждый год, иногда даже по 2-3: 2022-й (трижды), 2021-й и 2020-1 (дважды), 2019-й (дважды), 2018-й, 2017-й, 2016-й, 2015-й, 2014-й (трижды), 2013-й, 2012-й, 2011-й.

Боссы клуба не жалеют никого: Славиша Йоканович и Муньос выводили команду в АПЛ, Кике Санчес Флорес доходил до полуфинала Кубка, а Хави Грасия – даже до финала.

Грасия после увольнения находился в недоумении: «Удивлен неожиданным расторжением контракта после четырех матчей, после самого успешного сезона в истории «Уотфорда» (11-е место и финал Кубка Англии). Но я уважаю это решение и хочу заверить, что мои прекрасные отношения с Джино Поццо и Филиппо Джиральди не станут хуже, несмотря на мой внезапный уход из клуба».

В 2012-м «Уотфорд» купил итальянский бизнесмен Джампаоло Поццо (и его сын Джино). Он начал с того, что сразу уволил Шона Дайча и пригласил Джанфранко Дзолу. Тот неплохо подхватил, но провалил начало следующего сезона. На смену пришел еще один итальянец – Джузеппе Саннино.

А после его ухода в 2014-м клуб выдал марафон увольнений, когда за 37 дней в клубе сменилось 4 тренера. Санино заменил Оскар Гарсия (после 4 матчей ушел по состоянию здоровья), следом ненадолго пришел Билли Маккинлай (после двух игр Поццо его убрал с формулировкой «во благо команды») и Йоканович, который вывел клуб в АПЛ. Но договориться о новом контракте не удалось, и в Премьер-лиге командой руководил Кике Санчес Флорес (разумеется, только сезон).

В 2014-м Поццо-старший передал полное владение и управление клубом сыну Джино, но тренеры продолжили меняться так же часто. Сам Джампаоло сконцентрировался на «Удинезе», которым владеет с 1986 года. И там тренеры меняются не реже – за 36 лет эпохи Поццо сменилось уже 36 человек. 

За последние 11 лет «Удинезе» существовал с 14 главными тренерами. Статистику спасают лишь Франческо Гвидолин (2010-2014) и Лука Готти (2019-2021). Остальных с трудом хватало даже на один сезон.

Кстати, с 2009-го по 2016-й Поццо владел еще и «Гранадой». И за это время поменял 10 тренеров. 

Сарр из «Уотфорда» забил со своей половины поля – почти как Бекхэм. Правда, потом смазал пенальти

«Уотфорд» показал (в тиктоке!), за что мы любим Чемпионшип. 25 секунд команды не опускали мяч на землю

Фото: Gettyimages.ru/Alex Burstow, Ian MacNicol, Clive Brunskill

 

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