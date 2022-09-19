Впечатляющий старт «Реала»: обыграли «Атлетико» и выбили девять побед из девяти

«Реал» продолжает делать вид, что у него вообще нет соперников – в шестом туре чемпионата Испании «Мадрид» обыграл «Атлетико» (2:1).

Хозяева начали очень активно, но «Реал» остудил парней Диего Симеоне на 18-й минуте – первым же ударом по воротам. Тчуамени классно забросил мяч в штрафную, а Родриго пробил Облака – и станцевал вместе с Винисиусом в ответ на критику.

«Танцуй где хочешь», – написал Вини в твиттере после матча.

«Реал» закрепил преимущество еще в первом тайме. После быстрой контратаки Винисиус мог забивать сам, но попал в штангу – на отскок первым успел Вальверде. Для Феде это уже третий гол за шесть матчей чемпионата (в прошлом сезоне было 0).

Вальверде мотивировал Анчелотти. «Сказал ему, что порву тренерскую лицензию, если он не забьет минимум 10 голов за сезон», – говорил Карло после победы над «Лейпцигом» в ЛЧ.

«Атлетико» все же возродил интригу – на 83-й минуте Эрмосо после углового удачно сыграл плечом. Конец матча получился жарким – все тот же Эрмосо словил две карточки за две минуты и подарил «Мадриду» численное преимущество в компенсированное время. Гости им воспользовались и удержали победу.

Анчелотти очень доволен: «У нас было преимущество в два мяча, мы хорошо защищались. Во втором тайме нашим действиям не хватало эффективности, не было желания пойти вперед и нанести сопернику ущерб.

Считаю «Атлетико» очень хорошей командой, там много мастеров. У них возникли проблемы на старте сезона, но они будут бороться за титул до конца. На данный момент ничего еще не решено. Мы начали сезон хорошо, они – похуже, но все может измениться.

Наша команда сыграла здорово в некоторых аспектах, и Вальверде тоже себя проявил. Он способен выступать в качестве вингера, при этом успевая помогать полузащитникам. Он очень важен для нас с точки зрения тактической гибкости.

Родриго тоже хорош. Он умен и способен сыграть на любой позиции».

«Реал» еще ни разу не терял очки. Только «Бенфика» идет по такому же графику

Статистика «Реала» на старте сезона поражает.

• «Мадрид» выбил 9 побед из 9. Команда Анчелотти стартовала с победы в Суперкубке УЕФА, а еще не оступалась в Ла Лиге (6) и Лиге чемпионов (2). Общий счет в этих матчах – 24-6.

• По аналогичному графику в топ-лигах идет только «Бенфика» – 7 побед в чемпионате Португалии + еще 2 в ЛЧ.

• «Реал» выиграл 6 из 10 последних матчей с «Атлетико». С 29 сентября 2019 года «Мадрид» потерпел в дерби лишь одно поражение.

• Это 16-е поражение Симеоне в дерби: в 37 матчах он выиграл лишь 10 раз.

У «Реала» отличные шансы продолжить победную серию – впереди игры с «Осасуной», «Шахтером» и «Хетафе».

Фото: REUTERS/Susana Vera; Gettyimages.ru/Denis Doyle