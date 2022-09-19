Хвича сверкает! Заработал пенальти и измотал Калабрию и Кьера так, что их заменили в перерыве

Красиво.

«Наполи» уверенно двигается по сезону: южане обыграли в гостях «Милан», действующего чемпиона Италии – 2:1. Важную роль вновь исполнил Хвича Кварацхелия.

В первом тайме грузинский вингер посадил на карточки сразу двух защитников «Милана» – прямого оппонента по флангу Давиде Калабрию и страховавшего его центрдефа Симона Кьера.

Уже в перерыве Стефано Пиоли вынужденно снял обоих: вместо Кьера вышел Калулу, а вместо Калабрии – Дест. Не спасло: через 5 минут после дебюта за новый клуб арендованный у «Барсы» американец снес Хвичу в штрафной и подарил Неаполю пенальти, который реализовал Маттео Политано.

«Милан» отыгрался, но затем «Наполи» все же вырвал победу – Джованни Симеоне замкнул навес Мариу Руя. «Милан» мог спастись: Калулу зарядил в перекладину в самом конце матча, но победа все же осталась за гостями.

Прервалась 22-матчевая серия «Милана» без поражений в Серии А – так что это точно не рядовая история для «россонери». Более того, у «Милана» в 31 последнем матче Серии А всего 3 проигрыша, и два из них – дома «Наполи»!

• Хвича был не самым ярким игроком «Наполи», но все равно заметным: 51 раз встретился с мячом, совершил две удачные обводки из четырех и сделал 25 из 30 точных передач.

• А вообще-то он лучший игрок августа в Серии А! Так им впечатлились в новой лиге (да и не только в Италии – «Ливерпуль» подтвердит).

• «Наполи» тоже в большом порядке: команда Лучано Спаллетти (он пропускал матч с «Миланом» из-за дисквалификации и был в ложе) вырвалась на первое место в Серии А, потеснив «Аталанту» благодаря лучшей разнице мячей.

В семи турах неаполитанцы одержали пять побед, дважды сыграли вничью – и еще дважды выиграли в Лиге чемпионов (у «Ливерпуля» и «Рейнджерс»). И лидируют в своей группе.

Фото: Gettyimages.ru/Daniele Mascolo