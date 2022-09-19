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Хвича сверкает! Заработал пенальти и измотал Калабрию и Кьера так, что их заменили в перерыве

Милан Милан
Наполи Наполи
Хвича Кварацхелия Хвича Кварацхелия
серия А Италия серия А Италия
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Красиво.

«Наполи» уверенно двигается по сезону: южане обыграли в гостях «Милан», действующего чемпиона Италии – 2:1. Важную роль вновь исполнил Хвича Кварацхелия.

В первом тайме грузинский вингер посадил на карточки сразу двух защитников «Милана» – прямого оппонента по флангу Давиде Калабрию и страховавшего его центрдефа Симона Кьера.

Уже в перерыве Стефано Пиоли вынужденно снял обоих: вместо Кьера вышел Калулу, а вместо Калабрии – Дест. Не спасло: через 5 минут после дебюта за новый клуб арендованный у «Барсы» американец снес Хвичу в штрафной и подарил Неаполю пенальти, который реализовал Маттео Политано.

«Милан» отыгрался, но затем «Наполи» все же вырвал победу – Джованни Симеоне замкнул навес Мариу Руя. «Милан» мог спастись: Калулу зарядил в перекладину в самом конце матча, но победа все же осталась за гостями.

Прервалась 22-матчевая серия «Милана» без поражений в Серии А – так что это точно не рядовая история для «россонери». Более того, у «Милана» в 31 последнем матче Серии А всего 3 проигрыша, и два из них – дома «Наполи»!

• Хвича был не самым ярким игроком «Наполи», но все равно заметным: 51 раз встретился с мячом, совершил две удачные обводки из четырех и сделал 25 из 30 точных передач.

• А вообще-то он лучший игрок августа в Серии А! Так им впечатлились в новой лиге (да и не только в Италии – «Ливерпуль» подтвердит).

• «Наполи» тоже в большом порядке: команда Лучано Спаллетти (он пропускал матч с «Миланом» из-за дисквалификации и был в ложе) вырвалась на первое место в Серии А, потеснив «Аталанту» благодаря лучшей разнице мячей.

В семи турах неаполитанцы одержали пять побед, дважды сыграли вничью – и еще дважды выиграли в Лиге чемпионов (у «Ливерпуля» и «Рейнджерс»). И лидируют в своей группе.

Милан – Наполи 1:2 (0:0, 1:2)
Дата проведения
18 сентября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 55, пенальти Политано, 1:1 – 69 Жиру, 1:2 – 78 Симеоне.
МиланМеньян, Калабрия (Дест, 46), Кьер (Калулу, 46), Томори, Эрнандес, Крунич (Браим Диас, 66), Беннасер, Салемакерс (Жуниор Мессиас, 66), Тонали, де Кетеларе (Адли, 82), Жиру.
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливера, 90), Лоботка, Зелиньски (Элмаз, 87), Замбо-Ангисса, Политано (Дзербин, 66), Кварацхелия (Ндомбеле, 87), Распадори (Симеоне, 66).
Предупреждения:
Кьер (18), Калабрия (45), Крунич (53), Ррахмани (63), Симеоне (70), Томори (74), Дзербин (87).

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Фото: Gettyimages.ru/Daniele Mascolo

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