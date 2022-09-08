«Ливерпуль» постоянно страдает в Неаполе. Но эти 1:4 – настоящая катастрофа

Что происходит?

Главный перфоманс вечера: «Наполи» снес «Ливерпуль» 4:1, забив в первом тайме три гола. Но даже это не отражает всей катастрофы, которая творится в защите мерсисайдцев.

В первом тайме у «Наполи» было 7 явных голевых моментов

• Первый гол случился уже на пятой минуте, когда Петр Зелиньски реализовал пенальти. Но уже к этому моменту «Наполи» дважды пробил из пределов штрафной.

К 16-й минуте неаполитанцы заработали второй пенальти, но удар Виктора Осимхена потащил Алиссон. Правда, «Ливерпуль» не ожил, и через 15 минут «Наполи» забил второй, а под конец первого тайма Хвича устроил концерт на фланге и выкатил на пустые ворота Джованни Симеоне – 3:0.

Четвертый хозяева добавили сразу после перерыва. Да, 4:0 к 47-й минуте.

• У «Наполи» в первом тайме набралось 7 (!) очевидных голевых моментов (по подсчетам Opta). Для сравнения, у «Ливерпуля» с «Борнмутом», где закончили 9:0, было только 6.

• Ожидаемые голы (xG) первого тайма: 3,28 у «Наполи» и 0,67 у «Ливерпуля». По итогам матчам цифры такие же печальные: 4,59 против 1,17.

• «Наполи» чаще бил (18:15), больше обводил (9 успешных попыток против одной), отдав сопернику только владение (39%) и угловые (3:12).

Это второе поражение Клоппа с «Ливерпулем» в три гола в ЛЧ. Первое вы точно помните (из-за камбэка)

• «Ливерпуль» постоянно страдает в Неаполе, причем каждый раз пропускает все больше: 0:0 в 2010-м, 0:1 в 2018-м, 0:2 в 2020-м, 1:4 сейчас.

• У «Наполи» очень бодрый старт в этом сезоне: 4 победы в 6 матчах (и 2 ничьи), сразу три крупные – до этого разобрались 5:2 с «Вероной» и 4:1 с «Монцей».

• «Ливерпуль» выдал худший старт при Клоппе: всего 2 победы в 7 матчах (а еще 3 ничьи и 2 поражения).

• Клопп не так часто проигрывает крупно: в «Ливерпуле» он дважды уступал (в официальных матчах) с разницей в пять мячей – 2:7 от «Астон Виллы» и 0:5 от «Ман Сити». С «Майнцем» тоже было такое поражение, а еще дважды – с разницей в четыре мяча.

• А вот в Лиге чемпионов это повторение худшего показателя Клоппа: с «Ливерпулем» он проигрывал 0:3 только «Барселоне» в полуфинале в 2019-м (чтобы в ответном матче сделать 4:0), а вот с «Боруссией» 0:3 случалось трижды (с «Марселем» в 2011-м, с «Реалом» в 2014-м и «Ювентусом» в 2016-м).

• Более того, команда Клоппа всего во второй раз пропустила четыре гола в ЛЧ. Первый случай тоже произошел в Италии – в полуфинале-2018 с «Ромой», но тогда мерсисайдцы приехали в Рим с 5:2 в первом матче.

Сбились настройки.

Фото: Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro