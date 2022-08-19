Каземиро не сыграет против «Ливерпуля», потому что руководство Премьер-лиги не работает в выходные. «МЮ» уже опоздал

Дедлайн был в пятницу в 12:00.

Переход Каземиро в «Манчестер Юнайтед» – почти решенный вопрос. Ожидается, что о трансфере бразильского опорника объявят в ближайшее время. Но в состав на матч против «Ливерпуля» в понедельник Каземиро точно не попадет – из-за строгих правил Премьер-лиги.

О том, что бразилец не сыграет в ближайшем туре АПЛ, стало известно еще днем в пятницу. Об этом написали и The Athletic, и Manchester Evening News. «Юнайтед» просто не успеет зарегистрировать игрока для игры в Премьер-лиге.

Правило U.23 в руководстве АПЛ звучит так:

«В соответствии с положениями правила V.1 крайний срок получения правлением всех должным образом заполненных документов, требуемых настоящими правилами для осуществления регистрации игрока, составляет 12:00 (полдень) последнего рабочего дня перед датой первого матча, в котором клуб хочет задействовать игрока.

Свидетельство о международном трансфере и разрешение на работу в Великобритании (в обоих случаях, если необходимо) могут быть предоставлены позже, но как минимум за 75 минут до начала матча».

Зимой вопросы по этому пункту возникли у «Ньюкасла» – клуб хотел зарегистрировать всех новичков перед матчем с «Уотфордом». Но боялся, что не успеет, потому что некоторые интерпретировали крайний срок как 12:00 за день до начала первого матча тура. Но Премьер-лига тогда отметила, что считается только матч той команды, которая регистрирует игрока.

Но «Манчестер Юнайтед» все равно опоздал: матч с «Ливерпулем» будет только в понедельник, но последний рабочий день перед ним будет как раз в пятницу – срок подачи первичного пакета документов истек в 12:00 этого дня . Суббота и воскресенье – выходные, Премьер-лига просто не примет документы у «МЮ».

Вероятнее всего, первой игрой Каземиро в «Ман Юнайтед» будет выездной матч против «Саутгемптона» в субботу 27 августа. А против «Ливерпуля» придется справляться без него.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm, Graham Denholm