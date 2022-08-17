Квалифаи ЛЧ: «Буде» Хайкина в шаге от группы, Классон забивает «Трабзону», ПСВ пропускает комичный гол от «Рейнджерс», но отыгрывается

Мощно.

В Лиге чемпионов определяются последние участники группового этапа – состоялись три первых матча раунда плей-офф квалификации.

«Буде-Глимт» в шаге от группы ЛЧ – Хайкин снова сыграл на ноль. Но против них плохая выездная история

«Буде-Глимт» Никиты Хайкина продолжает творить историю – норвежцам из Заполярья осталось провести всего 90 (ну или 120) минут, чтобы впервые выбраться в группу ЛЧ. «Буде» обыграл дома загребское «Динамо» (1:0), опытного бойца квалификации – перебил его (16-10 по ударам), больше владел мячом, но реже попадал в створ (2-3 при xG 1,26-0,77).

По подсчетам Opta, у «Буде» было два явных голевых момента, а у хорватов их не было вообще. Хайкин провел очередной сухой матч.

Двукратный (и действующий) чемпион Норвегии расцвел в последние годы – и в прошлом сезоне, когда дошел до четвертьфинала Лиги конференций, начинал свой путь именно с первого раунда квалификации ЛЧ. Правда, тогда норвежцев выбила «Легия». Сейчас «Буде» прошел три раунда и может стать всего третьим клубом из Норвегии в группе ЛЧ – после «Русенборга» и «Мольде».

Правда, в ответной игре «Буде» придется непросто. Во-первых, через их квалификацию идет четкая линия: победа дома – неудачный результат в гостях. Так было и с фарерским «Клаксвиком» (3:0, 1:3), и с североирландским «Линфилдом» (8:0, 0:1), и с литовским «Жальгирисом» (5:0, 1:1). Да и в целом на выезде «Буде» в еврокубках играет не очень удачно: за всю прошлую еврокубковую кампанию (а это 11 гостевых матчей) только две победы – над «Валюром» в Исландии в квалификации и над «Селтиком» в первом раунде плей-офф Лиги конференций. Хотя ничья с той же «Ромой» – это, конечно, достойно.

А вот «Динамо», наоборот, домашняя команда, которая из десяти последних матчей на своем поле на всех стадиях еврокубков проиграла только «Вест Хэму». В остальных матчах – пять побед и четыре ничьи. Правда, в прошлом сезоне загребский клуб притормозил как раз в раунде плей-офф – его выбил «Шериф», будущая сенсация группового этапа ЛЧ.

ПСВ спасся в Глазго – хотя пропустил очень смешной гол

Самая красивая афиша вторничного вечера оправдала себя – «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорста и «ПСВ» Руда ван Нистелроя выдали веселый матч в Глазго (2:2).

Из-за дождя решающую роль сыграли стандарты. Команда из Эйндховена забила оба мяча с угловых. На них «Рейнджерс» ответили голом хорватского форварда Чолака и выстрелом Тома Лоуренса со штрафного. Валлийцу дождь помог больше всего: удар пришелся точно в кипера Вальтера Бенитеса, который выпустил мяч за линию ворот.

Счет 2:2 оставляет хорошие шансы обеим командам пройти в группу ЛЧ. Ван Нистелрой доволен – выезд в Глазго получился тяжелым из-за погоды и мощной поддержки стадиона.

Классон помог «Копенгагену» обыграть «Трабзонспор», но в гостях будет сложно

«Копенгаген» стал на шаг ближе к групповому этапу Лиги чемпионов. Команда из столицы Дании дома обыграла чемпиона Турции – «Трабзонспор» (2:1).

Уже на 9-й минуте наш знакомый Виктор Классон открыл счет – замкнул прострел в падении.

Во втором тайме команды обменялись голами: датчане забили второй после углового, а удару Бакасетаса помог рикошет от ноги Давида Хочолавы.

Но счет 2:1 все равно не самый комфортный для «Копенгагена» – на следующей неделе будет выезд в Турцию. А мы все видели, как в Трабзоне болеют за местный клуб.

Фото: twitter.com/Glimt ; REUTERS/Lee Smith ; East News/Claus Bech / Ritzau Scanpix / AFP