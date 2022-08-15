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У Хвичи гол и пас в первом же матче за «Наполи». Отпраздновал в стиле Стефа Карри!

Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти
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Хвича Кварацхелия Хвича Кварацхелия
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Со «Спокойной ночи» в тренде с Неймаром и Дембеле.

Хвича Кварацхелия не только вышел в старте на первый официальный матч за «Наполи», он сразу забил и отдал голевую! Летом грузин переехал в Неаполь из «Рубина» транзитом через батумское «Динамо», где успел провести несколько матчей, и так классно дебютировал в Серии А.

Причем забил он «Вероне» – головой! После навеса Ирвинга Лосано. 

Это максимально нетипично для Хвичи: головой у него только мяч «Локомотиву» в 1-м туре сезона-2019/20, сразу после перехода в «Рубин» как раз из «Локо».

Причем празднование тоже стильное – это жест «Спокойной ночи» имени суперчемпиона НБА Стефена Карри.

Баскетболист обычно отмечает так, когда попадает свои фирменные трехочковые (он главный снайпер в истории, побил рекорд как раз по ходу прошлого сезона) в ключевые моменты. Жест придуман не сейчас, но он на новом витке популярности, потому что Карри в начале лета привел «Голден Стэйт Уорриорз» к новому чемпионству, четвертому за восемь лет. Он снова – актуальный супергерой. 

Недавно так праздновал Неймар после гола «Монпелье».

А еще – Усман Дембеле из «Барселоны». 

Хвича признавался, что из спорта любит не только футбол. «Иногда играю в баскетбол и теннис, но я люблю футбол. Для меня футбол – это не работа, это моя страсть. Иногда играю в баскетбол со своими друзьями, потому что мне очень нравится. И очень люблю «Голден Стейт» и Стефа Карри», – рассказывал Хвича.

В соцсетях он тоже показывал свои баскетбольные умения и сравнивал себя со Стефом. Так что оммаж Карри совсем не удивителен.

Во втором тайме Хвича выдал еще и голевую на Петра Зелиньского – в общем, очень бодрый дебют экс-игрока «Рубина» в Италии.

Кстати, свое запоминающееся празднование было и у «Вероны»: форвард веронцев Тома Анри случайно локтем в прыжке врезал Кевину Лазанье, который бежал рядом – похоже, минус зуб. 

«Наполи» и «Верона» забили в итоге семь мячей. Есть и мяч Виктора Осимхена, которого мы считаем будущим главным героем сезона.

Осимхен станет героем сезона в Серии А. Спаллетти делает из него звезду, без Инсинье моментов будет еще больше

Вообще у неаполитанцев пять голов положили пять разных футболистов – такое у Лучано Спаллетти разнообразие.

Хвича отыграл 68 минут, ушел с поля при счете 4:2 – выглядит как хорошее доверие тренера на старте в новой команде.

И по первому туру это доверие оправдано.

Верона – Наполи 2:5 (1:2, 1:3)
Дата проведения
15 августа, 19.30, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 29 Лазанья, 1:1 – 37 Кварацхелия, 1:2 – 45 Осимхен, 2:2 – 48 Анри, 2:3 – 55 Зелиньски, 2:4 – 65 Лоботка, 2:5 – 79 Политано.
ВеронаМонтипо, Фараони, Гюнтер, Давидович, Амионе (Рецос, 59), Лазович, Тамез, Онгла (Барак, 67), Илич, Анри (Пикколи, 59), Лазанья (Джурич, 72).
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливера, 83), Лоботка, Зелиньски (Дзербин, 76), Замбо-Ангисса, Кварацхелия (Элмаз, 68), Лосано (Политано, 76), Осимхен (Унас, 83).
Предупреждения:
Онгла (45), Амионе (52), Осимхен (54), Ким Мин Чжэ (90).

Фото: East News/Miguel MEDINA / AFP; globallookpress.com/IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI; Gettyimages.ru/Harry How, Ron Jenkins

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