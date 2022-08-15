У Хвичи гол и пас в первом же матче за «Наполи». Отпраздновал в стиле Стефа Карри!

Со «Спокойной ночи» в тренде с Неймаром и Дембеле.

Хвича Кварацхелия не только вышел в старте на первый официальный матч за «Наполи», он сразу забил и отдал голевую! Летом грузин переехал в Неаполь из «Рубина» транзитом через батумское «Динамо», где успел провести несколько матчей, и так классно дебютировал в Серии А.

Причем забил он «Вероне» – головой! После навеса Ирвинга Лосано.

Это максимально нетипично для Хвичи: головой у него только мяч «Локомотиву» в 1-м туре сезона-2019/20, сразу после перехода в «Рубин» как раз из «Локо».

Причем празднование тоже стильное – это жест «Спокойной ночи» имени суперчемпиона НБА Стефена Карри.

Баскетболист обычно отмечает так, когда попадает свои фирменные трехочковые (он главный снайпер в истории, побил рекорд как раз по ходу прошлого сезона) в ключевые моменты. Жест придуман не сейчас, но он на новом витке популярности, потому что Карри в начале лета привел «Голден Стэйт Уорриорз» к новому чемпионству, четвертому за восемь лет. Он снова – актуальный супергерой.

Недавно так праздновал Неймар после гола «Монпелье».

А еще – Усман Дембеле из «Барселоны».

Хвича признавался, что из спорта любит не только футбол. «Иногда играю в баскетбол и теннис, но я люблю футбол. Для меня футбол – это не работа, это моя страсть. Иногда играю в баскетбол со своими друзьями, потому что мне очень нравится. И очень люблю «Голден Стейт» и Стефа Карри», – рассказывал Хвича.

В соцсетях он тоже показывал свои баскетбольные умения и сравнивал себя со Стефом. Так что оммаж Карри совсем не удивителен.

Во втором тайме Хвича выдал еще и голевую на Петра Зелиньского – в общем, очень бодрый дебют экс-игрока «Рубина» в Италии.

Кстати, свое запоминающееся празднование было и у «Вероны»: форвард веронцев Тома Анри случайно локтем в прыжке врезал Кевину Лазанье, который бежал рядом – похоже, минус зуб.

«Наполи» и «Верона» забили в итоге семь мячей. Есть и мяч Виктора Осимхена, которого мы считаем будущим главным героем сезона.

Вообще у неаполитанцев пять голов положили пять разных футболистов – такое у Лучано Спаллетти разнообразие.

Хвича отыграл 68 минут, ушел с поля при счете 4:2 – выглядит как хорошее доверие тренера на старте в новой команде.

И по первому туру это доверие оправдано.

Фото: East News/Miguel MEDINA / AFP; globallookpress.com/IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI; Gettyimages.ru/Harry How, Ron Jenkins