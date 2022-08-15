У Хвичи гол и пас в первом же матче за «Наполи». Отпраздновал в стиле Стефа Карри!

Со «Спокойной ночи» в тренде с Неймаром и Дембеле.
Хвича Кварацхелия не только вышел в старте на первый официальный матч за «Наполи», он сразу забил и отдал голевую! Летом грузин переехал в Неаполь из «Рубина» транзитом через батумское «Динамо», где успел провести несколько матчей, и так классно дебютировал в Серии А.
Причем забил он «Вероне» – головой! После навеса Ирвинга Лосано.
Это максимально нетипично для Хвичи: головой у него только мяч «Локомотиву» в 1-м туре сезона-2019/20, сразу после перехода в «Рубин» как раз из «Локо».
Причем празднование тоже стильное – это жест «Спокойной ночи» имени суперчемпиона НБА Стефена Карри.
Баскетболист обычно отмечает так, когда попадает свои фирменные трехочковые (он главный снайпер в истории, побил рекорд как раз по ходу прошлого сезона) в ключевые моменты. Жест придуман не сейчас, но он на новом витке популярности, потому что Карри в начале лета привел «Голден Стэйт Уорриорз» к новому чемпионству, четвертому за восемь лет. Он снова – актуальный супергерой.
Недавно так праздновал Неймар после гола «Монпелье».
А еще – Усман Дембеле из «Барселоны».
Хвича признавался, что из спорта любит не только футбол. «Иногда играю в баскетбол и теннис, но я люблю футбол. Для меня футбол – это не работа, это моя страсть. Иногда играю в баскетбол со своими друзьями, потому что мне очень нравится. И очень люблю «Голден Стейт» и Стефа Карри», – рассказывал Хвича.
В соцсетях он тоже показывал свои баскетбольные умения и сравнивал себя со Стефом. Так что оммаж Карри совсем не удивителен.
Во втором тайме Хвича выдал еще и голевую на Петра Зелиньского – в общем, очень бодрый дебют экс-игрока «Рубина» в Италии.
Кстати, свое запоминающееся празднование было и у «Вероны»: форвард веронцев Тома Анри случайно локтем в прыжке врезал Кевину Лазанье, который бежал рядом – похоже, минус зуб.
«Наполи» и «Верона» забили в итоге семь мячей. Есть и мяч Виктора Осимхена, которого мы считаем будущим главным героем сезона.
Осимхен станет героем сезона в Серии А. Спаллетти делает из него звезду, без Инсинье моментов будет еще больше
Вообще у неаполитанцев пять голов положили пять разных футболистов – такое у Лучано Спаллетти разнообразие.
Хвича отыграл 68 минут, ушел с поля при счете 4:2 – выглядит как хорошее доверие тренера на старте в новой команде.
И по первому туру это доверие оправдано.
- Дата проведения
- 15 августа, 19.30, «Марк Антонио Бентегоди»
- Голы:
- 1:0 – 29 Лазанья, 1:1 – 37 Кварацхелия, 1:2 – 45 Осимхен, 2:2 – 48 Анри, 2:3 – 55 Зелиньски, 2:4 – 65 Лоботка, 2:5 – 79 Политано.
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Верона –
Монтипо, Фараони, Гюнтер, Давидович, Амионе (Рецос, 59), Лазович, Тамез, Онгла (Барак, 67), Илич, Анри (Пикколи, 59), Лазанья (Джурич, 72).
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Наполи –
Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливера, 83), Лоботка, Зелиньски (Дзербин, 76), Замбо-Ангисса, Кварацхелия (Элмаз, 68), Лосано (Политано, 76), Осимхен (Унас, 83).
- Предупреждения:
- Онгла (45), Амионе (52), Осимхен (54), Ким Мин Чжэ (90).
Фото: East News/Miguel MEDINA / AFP; globallookpress.com/IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI; Gettyimages.ru/Harry How, Ron Jenkins
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