Вернер спустя 2 года вернулся в «РБ Лейпциг». Забил всего 10 раз в АПЛ, но очень помог в победной ЛЧ

Отмучился.

Тимо Вернер официально вернулся в «РБ Лейпциг». Ориентировочно «Челси» получит 20 млн евро, еще 10 млн могут долететь бонусами. Контракт – до 2026-го. Игровой номер Тимо – все тот же 11-й.

Нападающий опубликовал в соцсетях прощальный пост для болельщиков:

«Сегодня заканчивается мой путь в «Челси». Я невероятно благодарен за время, проведенное в этом особенном клубе.

В этот момент я хотел бы выразить свою признательность одноклубникам, тренерам и персоналу. И особенно вам, особенным болельщикам «Челси».

Я чувствовал столько любви и поддержки два последних года, и я никогда не забуду вашу поддержку в хорошие и трудные времена!

Мы вместе брали трофеи вроде Лиги Чемпионов. И я всегда буду помнить песню, которую вы написали и скандировали для меня.

С нетерпением жду, когда, надеюсь, в один прекрасный день снова сыграю на «Стэмфорд Бридж».

У Вернера не шло в АПЛ, но он помог на пути к ЛЧ

• 10 голов в 56 матчах Премьер-лиги – не очень убедительный улов для форварда, за которого летом 2020-го «Челси» отдал 45 млн. В сезоне-2021/22 Тимо всего 15 раз вышел в старте в АПЛ и забил 4 раза.

Зато в победной Лиге чемпионов Вернер был действительно важным игроком. 3 гола в группе («Краснодару» и «Ренну») и серьезный вклад в плей-офф: Тимо ассистировал Зиешу в домашнем матче с «Атлетико» и открыл счет в полуфинальной игре с «Реалом» на «Стэмфорд Бридж». В финале против «Ман Сити» немец вышел с первых минут.

• С «Челси» Вернер взял Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный ЧМ.

• Статистика Вернера во всех турнирах за «Челси»: 23 мяча, 21 ассист в 89 матчах.

Перспективы Вернера померкли после трансфера Стерлинга и пикировки с Тухелем в медиа

Изначально «Челси» и «РБ Лейпциг» обсуждали аренду Вернера, но в итоге договорились о полноценном трансфере. Кажется, так действительно лучше: летние события на «Стэмфорд Бридж» сделали перспективы Вернера совсем туманными.

Приход Рахима Стерлинга окончательно вытолкнул Тимо из стартового состава (где он и так стал редким гостем). Стерлинг предпочитает левый фланг атаки, он пришел в «Челси» за игровым временем, а его статистика в АПЛ говорит сама за себя (109 голов) – звучит слишком круто, чтобы давать шансы Вернеру.

Не в пользу Тимо был и заочный спор с Тухелем. После первого предсезонного спарринга против мексиканской «Америки» у немца спросили, счастлив ли он в «Челси».

«Я счастлив, когда много играю и забиваю голы. Так что я могу быть счастлив где угодно.

Очевидно, что я хочу играть больше и должен играть больше, чтобы подойти к ЧМ в идеальной форме. Не важно, буду ли я играть где-то половину сезона или целый сезон – мне нужно играть», – подчеркнул Вернер.

Томаса Тухеля такие откровения не впечатлили: «Я удивлен. На месте молодого человека я был бы счастлив, если бы просто подписал контракт с «Челси». Я бы стал одним из самых счастливых людей на планете. Если Тимо сказал это, то я его не понимаю. Докажи, что достоин места в составе, и займи его».

Теперь все это позади. Вернер вернулся в клуб, где его любят и где он стал звездой Бундеслиги. 95 голов, 40 голевых пасов в 159 матчах – в «Лейпциге» Тимо был неудержим.

Чтобы впечатлить Ханси Флика и поехать в Катар близко к основе, Вернеру надо набрать форму, позволившую набить очень респектабельную статистику в сборной – 24+5 в 53 матчах.

Правда, пока Вернер мучился в Лондоне, главной звездой «Лейпцига» стал Кристофер Нкунку, а из «Зальцбурга» приехал амбициозный Доминик Собослаи. Поиск общей химии – новый вызов для Тимо.

Фото: globallookpress.com/Andy Rowland, Salvio Calabrese