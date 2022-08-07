Свитер Лунева сыграл в Бундеслиге. Жаль, без самого Лунева 🤔

Магия.

Хорошая новость: Андрей Лунев сыграл в первом же туре Бундеслиги! Ну, почти.

В субботу дортмундская «Боруссия» обыграла «Байер» благодаря голу Марко Ройса (1:0), но лучший момент матча произошел в конце.

Вратарь «Байера» Лукаш Градецки взял мяч в руки за пределами штрафной, и судья Феликс Брых после ВАР показал финну прямую красную. Пришлось экстренно выкручиваться.

На скамейке сидел Андрей Лунев, только была проблема: команда уже использовала все пять замен. Выручать вызвался защитник Эдсон Тапсоба, который надел перчатки и... свитер Лунева.

За оставшиеся четыре минуты Тапсоба не пропустил, так что его можно поздравить с первым в жизни сухарем.

Как вообще у Лунева дела в Германии?

•‎ Андрей решает проблемы, с которыми не разобрался в России. В июле Лунев обратился к Алексею Миллеру и попросил «Зенит» выплатить ему премиальные за победы над «Спартаком» (3:1) и «Локомотивом» (6:1). Вот один из основных фрагментов (полный текст), пропитанный обидой:

«Мне не хотелось делать этого публично, но, к сожалению, ситуация вынуждает меня обратиться к Вам лично через СМИ.

В сезоне-2020/21 генеральный директор клуба Александр Иванович Медведев гарантировал всей команде выплату повышенных премиальных за победные матчи против «Спартака» (16 декабря 2020 года, победа 3:1) и «Локомотива» (2 мая 2021 года, победа 6:1). Я выходил на поле в обеих играх и внес вклад в победы над принципиальными соперниками.

На сегодняшний день всем игрокам клуба повышенные премиальные были выплачены. Я стал исключением. Закрывать долги передо мной «Зенит» отказался».

•‎ После этого вратарь пошел в РФС, агент игрока Антон Смирнов объяснил: «Лунев подал заявление в Палату по разрешению споров РФС в отношении имеющихся перед ним у АО «ФК «Зенит» задолженностей по заработной плате, незаконному удержанию денежных средств из премии за чемпионство в сезоне-2020/21 и премиальных за игры с московскими «Спартаком» и «Локомотивом».

РФС пока молчит, а гендиректор «Зенита» Александр Медведев отрицает долг: «Задолженностей перед ним нет. Андрей действует под влиянием агента, мне кажется».

•‎ В Германии у Андрея не очень хорошо с игровым временем: в прошлом сезоне он провел всего два матча – против «Ференцвароша» в ЛЕ и с «Фрайбургом» в Бундеслиге. Помешала травма голеностопа, из-за которой Лунев пропустил аж четыре месяца.

При этом вратарь говорит, что его все устраивает в Германии. «Возвращаться в РПЛ на данном этапе не планирую, варианты в Премьер-Лиге не рассматриваю. У меня еще год контракта с «Байером», – заявил Лунев в мае.

Впрочем, с ролью запасного он мириться не хочет. «Готовлюсь, чтобы поменять ситуацию. Хочется играть в сильном чемпионате, в сильном клубе», – выразил надежду Андрей в разговоре с Матч ТВ.

Через неделю «Байер» играет против «Аугсбурга» – и это шанс Лунева закрепиться в составе.

Все-таки хочется видеть на поле не только свитер с его фамилией.

Фото: globallookpress.com/Jurgen Fromme/firo Sportphoto, Bernd Thissen/dpa, IMAGO/Uwe Kraft