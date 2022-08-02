Вернер хандрит и хочет вернуться в «Лейпциг» – ради игры на ЧМ. Тухель ворчит и пока не отпускает Тимо

«Докажи, что достоин места в составе, и займи его».

Трансферное лето у «Челси» с новыми владельцами пока далеко от идеального: «Барселона» увела почти всех желанных игроков, пришли только Кулибали и Стерлинг, целая группа своих футболистов собирается на выход.

Один из тех, кто хочет сменить клуб – Тимо Вернер. У немца совсем не идет в Англии, поэтому он задумался о смене обстановки. Если верить слухам, среди претендентов были и «Реал», и «Ювентус», но сейчас главным вариантом стало возвращение на родину – нападающего ждут в «РБ Лейпциг».

Самому Вернеру тоже нравится этот вариант – ради возвращения в бывший клуб Тимо готов пойти на снижение заработной платы.

Сейчас форвард получает более 15 млн евро в год до уплаты налогов – это одна из самых крупных зарплат в «Челси». Но для самого Вернера гораздо важнее возможность поехать на ЧМ-2022 в качестве основного нападающего сборной Германии.

Самое забавное, что трансфер Вернера может еще сильнее испортить настроение и без того недовольному Томасу Тухелю.

Странные отношения Вернера и Тухеля: Тимо несчастен, а тренер его критикует, но пока не отпускает

Отношения Тухеля и Вернера вообще мечутся из крайности в крайность. Когда Томас только пришел в «Челси», то всячески поддерживал соотечественника. Самая известная история: тренер запретил Тимо отдельно отрабатывать удары по воротам, потому что «тело и мозг и так знают, как забивать».

Но голов все не было, поэтому прошлой осенью Вернер присел в запас: «У нас так много матчей, что обычно мы не можем ждать, пока игрок обретет себя. Мы хотим выпускать тех, кто в форме, уверен в себе и способен дать нам импульс. Тимо не был в таком состоянии », – объяснял Тухель в октябре.

Всего за 56 матчей в АПЛ немецкий форвард забил 10 раз.

Периодически Тимо оживал – дубль «Зениту» в ЛЧ, 3 гола за два матча в апреле. Но сам нападающий прямо говорил, что ему не нравится его игра и стиль «Челси». «Возможно, стиль сборной подходит мне больше. Здесь у меня всегда есть голевые моменты, я могу забивать. Здесь я чувствую себя очень комфортно», – цитата Вернера из мартовского интервью.

Летом Вернер продолжил хандрить: «Самая важная вещь – быть счастливым. А я счастлив, когда много играю и забиваю голы. Так что я могу быть счастлив где угодно.

Очевидно, что я хочу играть больше и должен играть больше, чтобы подойти к ЧМ в идеальной форме. Не важно, буду ли я играть где-то половину сезона или целый сезон – мне нужно играть».

Тухелю такие комментарии очень не понравились: «Я удивлен. На месте молодого человека я был бы счастлив, если бы просто подписал контракт с «Челси». Я бы стал одним из самых счастливых людей на планете. Если Тимо сказал это, то я его не понимаю. Докажи, что достоин места в составе, и займи его».

Даже партнеры замечают, что Тимо уже не выкладывается на предсезонке «Челси»: защитник Маланг Сарр пошел жаловаться Тухелю на то, что Вернер не ускорился, чтобы догнать пас – тренер попросил игрока замолчать.

Уже после этого немецкий журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг написал, что тренер не будет препятствовать уходу нападающего – у них сильно испортились отношения.

Без Вернера у «Челси» остаются только два номинальных нападающих, вернувшихся из «Саутгемптона» и «Бешикташа»

Есть еще одна причина, по которой Тухель против возможного ухода Тимо – из-за этого пострадает глубина состава. Этим летом отпустили Лукаку, и после трансфера Тимо останется совсем мало профильных нападающих:

Армандо Броя – прошлый сезон провел в аренде в «Саутгемптоне», где забил 6 голов за 32 матча в АПЛ. В принципе, неплохая статистика для талантливого молодого (20 лет) нападающего клуба второй половины таблицы;

Миши Батшуайи – только что вернулся из очередной аренды. В этот раз гонял в «Бешикташ», где забил 14 мячей. Но бельгиец в «Челси» с 2016-го – и за это время провел в клубе только 2,5 сезона.

Наверняка основным вариантом будет Кай Хавертц в качестве ложной девятки . Возможно, и Рахим Стерлинг – Пеп Гвардиола иногда использовал его в такой роли. Но Тухель явно хочет, чтобы клуб развивался и становился сильнее – такой поздний поиск вариантов для одной из важнейших позиций на поле явно не добавляет ему оптимизма.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Maja Hitij, Martin Rickett – Pool, Ethan Miller