«Эвертон» спасается от наказания АПЛ. Очень важно было продать Ришарлисона до 1 июля

Этим летом «Тоттенхэм» не остановить: после подписания Ивана Перишича и Ива Биссума команда Антонио подписала еще и на нападающего «Эвертона» Ришарлисона. Следующая цель – лидер запаса «Барселоны» Клеман Лангле.

Ришарлисон – самое амбициозное подписание для лондонцев – по данным Sky Sports, за 25-летнего бразильца выложили 50+10 млн фунтов.

Трансфер объявили только в пятницу, но стороны торопились уладить все вопросы 30 июня. Это было очень важно для «Эвертона» – продажа Ришарлисона для клуба как глоток свежего воздуха.

Финансовое положение «Эвертона» – ужас

Еще в самом начале марта команда разорвала спонсорский контракт с USM – компанией Алишера Усманова. Считается, что именно российский бизнесмен был главным инвестором и принимал большую часть решений. В частности, переговоры с главным тренером Фрэнком Лэмпардом проводил именно он.

А еще USM заплатил «Эвертону» 30 миллионов фунтов только за то, чтобы участвовать в аукционе за право покупки названия будущего стадиона. Все понимали, что без поддержки Усманова будет очень тяжело. Так и вышло.

Летом «Эвертон» потерял еще и титульного спонсора на футболках – компанию Cazoo. Вместо нее на игровых майках теперь красуется Stake.com – это онлайн-казино. Деталей нет, но новая сделка дешевле предыдущей.

У клуба серьезные проблемы с финансовой отчетностью перед АПЛ. По информации The Athletic, долги «Эвертона» за последние три года составили 265 млн фунтов, что далеко от допускаемых лигой 105 млн. Из-за этого команда покупает игроков за копейки и вынуждена продавать Ришарлисона.

Причем, чтобы вписаться в прошлый финансовый год, важно было оформить дорогой трансфер на выход именно до 30 июня.

Все дело в том, что этим летом закончился четырехлетний финансовый цикл: в Англии обычно он составляет три года, но сезоны-19/20 и 20/21 считаются за один из-за пандемии. Последние два года «Эвертон» сильно экономил. А теперь вынужден продавать лидера всего за 50-60 млн.

Насколько это помогло, пока неизвестно. Но спектр наказания за нарушение финансовых правил в АПЛ широкий – от предупреждения и лишения бонусов до снятия очков и снятия с соревнований. Каждый случай рассматривают отдельно.

На Ришарлисоне «Эвертон» заработал 10-20 млн фунтов

Важно, что при покупке игрока сумма его трансфера делится на срок контракта. То есть, если вы продали игрока за 50 млн евро и подписали на пятилетний контракт, то годовая нагрузка на ведомость составит 10 млн евро. При этом при продажах игроков весь доход от трансферов фиксируется сразу же, так устроена футбольная бухгалтерия.

А теперь считаем.

Ришарлисона в «Эвертон» подписали примерно за 50 млн фунтов (35 плюсы бонусы) на пять лет в 2018-м, годовая нагрузка – 10 млн. Таким образом, по отчетам на бразильца клуб потратил 40 млн фунтов, а теперь продал за 50-60. То есть заработал 10-20 млн по бухгалтерии, несмотря на то, что продал за ту же цену. Нынешний «Эвертон» рад и таким деньгам.

Продажа Ришарлисона 1 июля означает одно: «Эвертон» немного поправил отчетность, но вряд ли этого достаточно.

Фото: globallookpress.com/Conor Molloy