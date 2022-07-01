Полуавтомат для офсайдов внедрят на ЧМ-2022. Как работает этот продвинутый ВАР?

Напоминаем.

На ЧМ-2022 будет работать полуавтоматическая система офсайда – об этом объявила ФИФА. Мы уже рассказывали про подобные разработки, официальный анонс – повод вспомнить, как все будет устроено.

Зачем вообще нужна эта система?

Офсайды – неочевидный вопрос, даже когда есть ВАР и линии, к которым мы уже привыкли. Основные претензии к двум деталям:

1. Точности офсайдных линий (а вернее принципам их прорисовки) мало кто доверяет.

2. На проверку «вне игры» уходит очень много времени. И иногда это выглядит абсурдно: игрок отпраздновал гол, судья заморозил решение, а потом все же засчитал гол (или отменил – так еще обиднее).

Технология может помочь принимать решение буквально за 3-5 секунд, рисуя картинку без участия человека.

Ведь сейчас решения субъективны: видеосудьи вручную определяют ближайшие к воротам части тела игрока, от которых строят проекции (и, оказывается, у каждого свое представление, где заканчивается плечо), потом на свое усмотрение выбирают нужный стоп-кадр с моментом передачи. А в ситуации с офсайдом, где игроки могут двигаться в разные стороны на высокой скорости, доля секунды может стать решающей. Автоматизация должна убить эту субъективность.

Как система работает?

Новая технология будет использовать 12 отслеживающих камер, которые разместят под крышами стадионов. Задача камер – следить за мячом и за 29 точками сбора информации на каждом игроке. Скорость обработки – 50 фиксаций в секунду. Так удастся не упустить никаких перемещений. Точки – это все конечности, которые имеют отношение к офсайдам.

Важную роль будет играть мяч ЧМ-2022 – Аль-Ригла. Для более точного определения офсайда в нем разместят датчик инерциального измерительного блока – это набор чувствительных элементов (гироскопов и акселерометров), фиксирующих воздействия. Данные с мяча будут уходить в ВАР-комнату 500 раз в секунду, чтобы можно было максимально точно определить момент передачи (или отскока, или рикошета).

Весь этот массив данных система соберет воедино, проанализировать все поможет искусственный интеллект. В итоге ВАР-судьи получат автоматическое оповещение об офсайде сразу, когда мяч получит игрок, который находится «вне игры».

Почему офсайды называют не автоматическими, а полуавтоматическими?

ВАР никуда не денется: это не замена, а расширение функционала. Перед тем, как оповестить главного судью об офсайде, видеоассистенты будут вручную проверять, правильно ли технология определила момент передачи и построила офсайдные линии. На это хватит нескольких секунд.

После того, как решение подтвердят, на основе данных система сгенерирует анимационную 3D-модель, ее покажут в трансляции и на табло стадионов, чтобы болельщики видели доказательства.

Технологию уже тестировали на клубном ЧМ-2021 и на Арабском кубке-2021, которые проводит ФИФА. Данные, собранные во время онлайн- и оффлайн-тестов, проанализировала и проверила Спортивная лаборатория Массачусетского технологического института, а Университете Виктории научно обосновали технологию отслеживания. Исследования технологических возможностей таких систем отслеживания с несколькими камерами подтвердила исследовательская группа из Цюриха.

В ближайшие месяцы проведут дополнительные тесты для точной настройки системы, потом внедрят стандарты для использования системы.

«На чемпионате мира-2018 ФИФА сделала смелый шаг, использовав ВАР, и это оказалось бесспорным успехом. Полуавтоматическая технология офсайда – эволюция ВАР. Эта технология – кульминация трехлетних целенаправленных исследований и испытаний. Мы с нетерпением ждем, когда мир увидит преимущества полуавтоматической технологии офсайда на чемпионате мира», – гордо объяснил Джанни Инфантино.

По сути, финальное решение все равно остается за судьями, просто прорисовку линий и споры из-за частей тела теперь отдадут компьютеру. Видеоассистент по факту только проверит результат работы и примет финальное решение.

ФИФА было важно, чтобы итоговое решение осталось за человеком, и эта технология выполняет запрос.

Фото: globallookpress.com/Patrick Seeger