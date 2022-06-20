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«После удаления рыдал без остановки». Бекхэм вспомнил Аргентину-98, поддержку Фергюсона и выбрал любимый гол (не с центра поля!)

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Поболтал с Гари Невиллом.

Гари Невилл взял интервью у Дэвида Бекхэма для проекта The Overlap. Бывший полузащитник сборной Англии вспомнил знаменитую красную карточку на ЧМ-1998 и «золотое» поколение в сборной, обозначил различия с Викторией и выбрал любимый гол.

Вот наша выжимка из получасового разговора Бекхэма и Невилла.

После удаления на ЧМ-1998 рыдал без остановки и считал, что его бросили

Красная карточка в матче 1/8 финала ЧМ-1998 с Аргентиной – одно из самых трагичных событий в карьере Бекхэма. Та игра закончилась со счетом 2:2, но аргентинцы выиграли в серии пенальти.

«Я помню, насколько тяжело это было. Начало турнира было тяжелым (стартовые игры Бекхэм провел в запасе – прим. Sports.ru), потом стало лучше, а потом – совсем плохо. Не помню, что я выходил на поле, чтобы что-то доказать из-за того, что в предыдущих матчах я был на скамейке. Просто в том моменте я так отреагировал, на самом деле это просто был приступ безумия.

Когда я оглядываюсь назад и вспоминаю, о чем жалею, я хочу, чтобы этого момента в моей карьере не было. С другой стороны, не случись он, моя карьера сложилась бы не так, как она сложилась.

Возможно, слишком жестко будет говорить сейчас, что я по-прежнему разочарован своими партнерами. Тогда мы были молоды. Я ошибся, но в футболе от определенных людей ты ждешь поддержки в любой из ситуаций. Подобное было у нас в «МЮ», но тогда я считал, что меня бросили. Не думаю, что эмоции переполняли меня так когда-то еще, как тогда, когда я уехал со стадиона и встретил родителей. Я рыдал без остановки, и за это мне немного стыдно», – рассказал Бекхэм.

Пережить хейт помог Фергюсон и болельщики «Ман Юнайтед»

В продолжении темы про удаление на ЧМ Дэвид рассказал, как справлялся с хейтом. Сильно помогли Алекс Фергюсон и болельщики «Манчестер Юнайтед».

«Я даже не представлял, что произойдет в ближайшие несколько лет. Я знал, что возвращение домой будет трудным, но не осознавал, что все будет так плохо. Сэр Алекс позвонил следующим утром и спросил: «С тобой все в порядке, сынок?». Я сказал «да». Он заверил, что в клубе меня все поддерживают. Это было все, что мне нужно было услышать. Помимо этого он посоветовал мне уехать в тихое место. 

Но я поехал в Нью-Йорк! Там была моя жена Виктория, и я хотел ее видеть. Наверное, это было худшее место, куда я мог поехать. Когда я шел по аэропорту, меня оскорбил журналист и сказал, что я подвел своих родителей, бабушек и дедушек.

Каждая игра в том сезоне кроме матчей на «Олд Траффорд» была ужасной. Меня оскорбляли в каждом ток-шоу, куда я приходил, и даже на заправках. В Манчестере или Лондоне – не имело значения. Болельщики «МЮ» помогли мне пережить этот сезон. Перед первой игрой сезона я сильно нервничал. Но когда я пошел подавать первый угловой, вся трибуна встала. Так я пережил тот сезон», – говорил Бекхэм.

В том сезоне «МЮ» взял требл, а Дэвид забил 9 голов и отдал 18 ассистов.

Дэвид забыл тот самый гол с центра поля «Уимблдону». Серьезно?

Когда Невилл спросил, какой гол Бекхэм считает лучшим в своей карьере, Дэвид без колебаний ответил: «Мяч в ворота Греции [в квалификации к ЧМ-2002]». 

Тогда Гари напомнил гол за «МЮ» в ворота «Уимблдона», забитый Бекхэмом с центра поля в августе 1996 года. «На самом деле я забыл о нем. Пусть тогда будет он!» – смеясь ответил Дэвид.

Не согласен, что «золотое» поколение Англии не реализовало себя из-за плохих отношений внутри

Невилл также спросил Дэвида, почему суперталантливое английское поколение середины нулевых не выиграло ни одного международного турнира. 

«Мы просто не были достаточно хороши в определенный момент, чтобы выиграть турнир, вот и все. Я слышал, что многие люди говорили: «Сборная была поделена на группы, а некоторые игроки не разговаривали с другими футболистами».

Меня это никогда не волновало. Если я на поле увижу, что Стивен Джеррард находится в лучшей позиции, я отдам мяч ему – все просто. Мы профессионалы – дело не в том, что в команда была поделена на маленькие группы, и не в том, что игроки «Ливерпуля» не любят игроков «МЮ», – рассуждает Бекхэм.

Непривычный ЧМ-2022 в Катаре – огромная возможность для сборной Англии

Бекхэм считает, что сборной Англии поможет то, что ЧМ-2022 пройдет осенью-зимой.

«Считаю, для нашей команды это [зимний чемпионат мира] огромная возможность. Мы никогда не оправдывались усталостью, но, если честно, мы подходили к чемпионату мира после изнурительного сезона в АПЛ, сложнейшей лиге мира. Ты устал и хочешь отдохнуть, времени на восстановление после сложного сезона нет.

Игроки поедут на этот турнир, находясь на пике. Они отдохнули, это середина сезона. Нет причины для того, чтобы быть не в топ-форме.

Мне действительно нравится следить за этой сборной Англии. Они воодушевляют, играют со страстью. Они выглядят так, словно действительно хотят выходить на поле. Это ты и хочешь видеть, болея за сборную Англии.

В какой-то момент связь между фанатами и игроками была разорвана, но теперь вдруг наши болельщики снова поддерживают команду, между ними есть связь. Саутгейт проделал невероятную работу, чтобы это снова возникло», – сказал Бекхэм.

Эпатажность жен футболистов во время ЧМ-2006 – ошибка 

На ЧМ-2006 много внимания было приковано к эпатажным образам жен футболистов сборной Англии – в частности, к Виктории Бекхэм и Колин Руни. Сейчас Дэвид признает, что все это зашло слишком далеко.

«На них обращали внимание. Но я не знаю, правильно ли было вести себя настолько раскрепощенно. Даже Виктория сейчас говорит: «Что я делала, во что была одета? Это зашло слишком далеко. Об этом говорили больше, чем о футболе, но я считаю, что присутствие семьи рядом в такие моменты также очень важно», – рассуждал Дэвид.

В чем Дэвид и Виктория отличаются?

Бэкхем рассказал, что его и жену раздражает друг в друге.

«У меня есть такая привычка [прочищать горло кашлем]. Ей это не нравится. Я такой чистюля, а она – нет. Я опрятный, а она – нет. Она моется иногда (смеется). Люди всегда думали, что Виктория имеет большое влияние на то, что я ношу, на мои прически или татуировки, но я любил моду», – заверил Дэвид.

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Фото: Gettyimages.ru/Ross Kinnaird; globallookpress.com/Christian Charisius,

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