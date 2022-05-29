39 лет назад «Реал» последний раз проиграл в финале еврокубка. Не выстояли перед «Абердином» Алекса Фергюсона

С тех пор только победы.

«Реал» – монстр еврокубков. Мадридцы 21 раз в истории выходили в финалы, из которых проиграли лишь пять. Единственный трофей, который так и не покорился «Реалу», – Кубок обладателей кубков.

Мадридцы проиграли финалы турнира в 1971 («Челси») и 1983 году («Абердин»). После встречи с шотландцами «Реал» не знает поражений в решающих матчах. Да, вы все правильно поняли – «Мадрид» выиграл финалы всех евротурниров, в которых выходил в последующие 39 лет.

Символично, что тогда «Реал» уступил титул Алексу Фергюсону (еще не сэру) – одному из величайших менеджеров в истории футбола. На тот момент Фергюсон тренировал клуб почти пять лет – и в 1980 году успел взять чемпионат Шотландии, который «Абердин» не завоевывал 25 лет.

На пути к финалу «Абердин» обыграл «Баварию» и «Генк» (тогда он назывался «Ватерсхей Тор»), а «Реал», который тренировал легендарный Альфредо Ди Стефано, прошел «Интер» и венскую «Аустрию».

В составе «Абердина» выделялся полузащитник Гордон Стракан, который через год после финала укатил в «МЮ», где провел неплохие пять лет. В «Реале» вовсю забивал форвард Сантильяна – за всю карьеру в составе мадридцев он настрелял почти 200 голов, а в том розыгрыше Кубка кубков с 8 мячами стал лучшим бомбардиром. А в обороне играл будущий тренер «Реала» Хосе Антонио Камачо

«Ключом к финалу станет наша способность разбить в умах игроков гнет былой внушительной репутации «Реала». Если мы сможем этого добиться, то получим преимущество, потому что мы более голодны и жаждем победы больше, чем соперник», – рассуждал Фергюсон перед игрой.

Примерно так и получилось.

Финальный матч в шведском Гетеборге развивался стремительно. Итогом активных действий «Абердина» стал гол 19-летнего нападающего Эрик Блэка на 7-й минуте.

Но вскоре «Реалу» удалось заработать пенальти – вратарь шотландского клуба Джеймс Лейтон сбил в штрафной Сантильяну, а Хуанито реализовал удар с точки.

В основное время победителя не выявили. А на 112-й минуте победу «Абердину» принес нападающий Джон Хьюитт, замкнувший прострел Майка Макги – Джона Фергюсон выпустил незадолго до конца основного времени вместо Блэка, который забил первый гол.

«Мы сыграли отлично и полностью заслужили победу. Мы были лучше», – резюмировал Фергюсон после матча.

В мае 1983-го он вряд ли понимал, насколько великую победу одержал.

Фото: Gettyimages.ru/ Peter Robinson/EMPICS, David Cannon/Allsport