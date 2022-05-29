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Анчелотти первым из тренеров выиграл четыре ЛЧ и переписал историю. Как же хочется его обнять 💘

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Неповторимый.

«Реал» уже давно признали повелителем ЛЧ среди клубов, но давайте закрепим и статус его нынешнего босса: Карло Анчелотти – повелитель среди тренеров. 

Анчелотти выиграл четыре финала из пяти. Единственная ошибка – Стамбул-2005

• Карло стал первым тренером с четырьмя победами в Лиге чемпионов и опередил ученика Зинедина Зидана и легенду «Ливерпуля» Боба Пэйсли.

• Всего в коллекции Анчелотти пять финалов ЛЧ: три в «Милане» и еще два с «Реалом». Итальянец проиграл лишь один – в сезоне-2004/05.

• Анчи пристрастился к финалам еще в 2003-м. Тогда его «Милан» в тяжелом матче разобрался с «Ювентусом» по пенальти. 

• Через два года после Стамбула-2005 «Милан» и «Ливерпуль» устроили ремейк великого матча. Получилось не так зрелищно, зато Анчелотти уверенно выиграл вторую ЛЧ в карьере. Вы же помните дубль Индзаги? 

• После этого Карло копил силы до 2014-го. И это был выдающийся вечер с голом Серхио Рамоса «Атлетико» на 92:48, который фанаты «Реала» запомнили на всю жизнь. На бровке тогда нервничал молодой ассистент Зинедин Зидан.

И вот через восемь лет Анчи снова взял ЛЧ. «Я не могу в это поверить, – сказал Карло в интервью BT Sport после матча. – Мы провели фантастический сезон. Это была сложная игра, и мы много страдали, особенно в первом тайме. Но в итоге, думаю, мы заслужили победу в турнире.

Мы очень счастливы. Что я могу сказать? Больше нечего.

Я рекордсмен. Мне повезло приехать сюда в прошлом году и провести фантастический сезон. Фантастический клуб, действительно хороший состав, где много качественных, умных игроков.

Мы прошли через очень сложные игры. И в последней нам очень помогли болельщики. Мы счастливы. И они счастливы».

Карло, и мы тоже за вас счастливы!

Не ограничиваемся ЛЧ. Карло – повелитель европейского футбола

Всего одна картинка.

 Все верно, Анчелотти – и есть футбол. 

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Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Giuseppe Cacace, Alex Livesey/; East News/AP Photo/Kirsty Wigglesworth, AFP PHOTO/ FRANCK FIFE

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