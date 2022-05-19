Вы это видели?
Блог

Супергерой «Айнтрахта» – вратарь Трапп. Ярко спас в конце овертайма и взял единственный пенальти в серии

Кристиян Якич Кристиян Якич
Рейнджерс Рейнджерс
Лига Европы УЕФА Лига Европы УЕФА
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Кевин Трапп Кевин Трапп
Футбол Футбол

Принес еврокубок!

Кипер «Айнтрахта» Кевин Трапп стал лучшим игроком финала Лиги Европы – он взял один пенальти в серии (и этого хватило для победы) и сделал пять сэйвов по ходу матча. Самый важный случился в конце второго экстратайма – на 118-й минуте.

Трапп отразил удар Райана Кента, который уже наверняка видел мяч в воротах.

А еще ему помог Кристиян Якич – спас в ситуации, когда вратарь уже вряд ли мог помочь.

Посмотрите момент: не со всех ракурсов понятно, но Якич правда подставляет голову под второй удар, переводит на угловой – хотя без его защиты мяч вполне мог влететь под перекладину.

«Мы могли бы выиграть, но какой сэйв [сделал вратарь] – что тут поделать? Я совершенно опустошен. Я убит горем», – признал после игры хавбек «Рейнджерс» Джон Лундстрам.

«У Райана Кента был такой шанс выиграть матч...» – сокрушался культовый для «Рейнджерс» Алли Маккойст.

Для вратаря это был уже пятый сэйв в матче – прилично, учитывая небольшое в целом количество моментов.

Но это ведь не все – именно Трапп в итоге и принес победу.

Кевин взял удар Аарона Рэмзи в серии пенальти – и этот момент стал решающим. Потому что все остальные забили, сэйв единственный.

Чуууть-чуть похоже на ногу Акинфеева, правда? Уже вроде бы улетел в угол, но дотянулся бутсой по центру.

Именно кипера вполне справедливо после такого признали лучшим игроком матча.

Кажется, ему стоило вернуться в «Айнтрахт» хотя бы ради этого момента – теперь для Франкфурта он точно герой.

Путь «Айнтрахта»: от вылета из Бундеслиги до еврокубка за 11 лет!

«Удары головой спасли мне жизнь». Тренер «Айнтрахта» вырос без отца, получил бизнес-образование и пережил кровоизлияние в мозг

Босс «Айнтрахта» – хиповый дед: поднял клуб из руин, рулит дискотеками на Ибице, приглашает бездомных домой на Рождество

Фото: REUTERS/Albert Gea

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные