Принес еврокубок!

Кипер «Айнтрахта» Кевин Трапп стал лучшим игроком финала Лиги Европы – он взял один пенальти в серии (и этого хватило для победы) и сделал пять сэйвов по ходу матча. Самый важный случился в конце второго экстратайма – на 118-й минуте.

Трапп отразил удар Райана Кента, который уже наверняка видел мяч в воротах.

А еще ему помог Кристиян Якич – спас в ситуации, когда вратарь уже вряд ли мог помочь.

Посмотрите момент: не со всех ракурсов понятно, но Якич правда подставляет голову под второй удар, переводит на угловой – хотя без его защиты мяч вполне мог влететь под перекладину.

«Мы могли бы выиграть, но какой сэйв [сделал вратарь] – что тут поделать? Я совершенно опустошен. Я убит горем», – признал после игры хавбек «Рейнджерс» Джон Лундстрам.

«У Райана Кента был такой шанс выиграть матч...» – сокрушался культовый для «Рейнджерс» Алли Маккойст.

Для вратаря это был уже пятый сэйв в матче – прилично, учитывая небольшое в целом количество моментов.

Но это ведь не все – именно Трапп в итоге и принес победу.

Кевин взял удар Аарона Рэмзи в серии пенальти – и этот момент стал решающим. Потому что все остальные забили, сэйв единственный.

Чуууть-чуть похоже на ногу Акинфеева, правда? Уже вроде бы улетел в угол, но дотянулся бутсой по центру.

Именно кипера вполне справедливо после такого признали лучшим игроком матча.

Кажется, ему стоило вернуться в «Айнтрахт» хотя бы ради этого момента – теперь для Франкфурта он точно герой.

Фото: REUTERS/Albert Gea