«Ливерпуль» снова обыграл «Челси» по пенальти в финале Кубка. А Клопп повторил достижение Фергюсона – собрал все важные трофеи с одной командой

Упорное противостояние.

«Ливерпуль» и «Челси» в финале Кубка Англии встретились в четвертый раз в сезоне – и все четыре раза соперники играли вничью в основное (и даже дополнительное) время. В чемпионате – 1:1 на «Энфилде» и 2:2 на «Стэмфорд Бридж».

В финале Кубка лиги – 0:0 в основное и дополнительное время, 11:10 в пользу «Ливерпуля» по пенальти. То же самое в финале Кубка Англии – нули в основное и дополнительное время, 6:5 по пенальти в пользу «Ливерпуля» по пенальти.

«Ливерпуль» четыре раза бил серии пенальти в противостоянии с «Челси» – в ЛЧ-2006/07, в Суперкубке Европы-2019/20 и в двух кубковых финала этого сезона. И выиграл все четыре.

Героями стали Алиссон и Костас Цимикас, хотя Эдуар Менди очень старался (угадал направление большей части ударов и взял пятый пенальти от Мане). Алиссон отразил удары Аспиликуэты и Маунта, а греческий защитник, заменивший в овертайме Энди Робертсона, не дрогнул в решающий момент.

•‎ «Ливерпуль» выиграл первый Кубок Англии с 2006 года (кстати, «Вест Хэм» тогда тоже обыграли по пенальти). За этот период был один финал в 2012-м, который проиграли как раз «Челси».

Всего для мерсисайдцев это 8-й Кубок Англии – больше только у «Манчестер Юнайтед» (12) и «Арсенала» (14).

•‎ «Ливерпуль» стал первым клубом, которому дважды покорился кубковый дубль – победы в Кубке лиги и Кубке Англии в одном сезоне. Впервые красным это удалось в 2001 году. Также такие дубли делали «Арсенал»-1993, «Челси»-2007, «Манчестер Сити»-2019 (но там у «Сити» вообще был требл – еще и победа в АПЛ).

А еще в сезоне-2000/01 «Ливерпуль» вместе с дублем в кубках взял евротрофей, но это был Кубок УЕФА, где в выдающемся триллере переиграли «Алавес» (5:4).

•‎ У «Ливерпуля» при Клоппе расширилась коллекция трофеев: победа в Лиге чемпионов, в АПЛ, в Кубке лиги, в Кубке Англии и Суперкубке Европы. Не хватает только Суперкубка Англии – его дважды проиграли. Но в следующем сезоне будет третья попытка его завоевать.

Но и без Суперкубка Клопп повторил достижение сэра Алекса Фергюсона – и стал всего вторым тренером, который собрал эти трофеи с одним английским клубом. Только у Ферги это был «Ман Юнайтед», конечно.

•‎ Правда, победа над «Челси» слегка смазалась из-за травмы Салаха – за две недели до финала Лиги чемпионов египтянин получил повреждение (предположительно, паха) и был заменен в первом тайме.

•‎ «Челси» же проиграл три финала Кубка Англии подряд – «Арсеналу», «Лестеру» и теперь «Ливерпулю». Тоже не уникальное достижение (подобное получилось у «Ньюкасла»), но лондонцы три года подряд выходили в финал и трижды его проиграли. А вот у «Ньюкасла» разбивка по годам намного длиннее: 1974, 1998 и 1999.

•‎ Отдельный антигерой – Мэйсон Маунт. Хавбеку очень не везет на «Уэмбли», он проиграл здесь во всех шести финальных матчах, в которых участвовал. А сегодня еще и не забил решающий пенальти. Финал плей-офф чемпионшипа в 2019-м, три финала Кубка Англии (2020-2022), финал Евро-2020, Кубок лиги-2022.

Фото: REUTERS/Peter Cziborra; East News/AP Photo/Kirsty Wigglesworth