«Ман Сити» поставил статую Агуэро – через 10 лет после гола «КПР». Хотя Кроос шутит, что памятник больше похож на него

У Компани и Сильвы тоже есть свои.
В пятницу, 13 мая, легендарной победе «Манчестер Сити» в АПЛ-2011/12 исполнилось 10 лет. Главным героем тогда стал Серхио Агуэро, который принес чемпионство «Сити» в матче с «Куинз Парк Рейнджерс», забив решающий гол на 93:20.
«Ман Сити» в знак признательности Агуэро соорудил статую ликующего аргентинца. Установили ее возле домашнего стадиона «Этихад». Сам Серхио, конечно же, посетил церемонию открытия.
Вот так статуя выглядит ночью – подсвечивается голубым светом.
Честно говоря, это очень красиво. Невероятно трогательно видеть версию себя 10-летней давности. За время, проведенное в «Сити», я выиграл много трофеев и помог клубу стать большой силой в мировом футболе. Я очень благодарен клубу за установку этой статуи в знак признания моей футбольной карьеры в Манчестере. Это что-то особенное», – сказал Агуэро.
Кстати, сам Серхио всерьез намерен вернуться в футбол – хочет тренером поехать со сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре.
Агуэро думает вернуться: уже хочет тренироваться. А пока вписывается за Месси и намерен ехать на ЧМ-2022 как тренер Аргентины
В обсуждение статуи Агуэро неожиданно ворвался полузащитник «Реала» Тони Кроос. Немец намекнул на сходство статуи с собой. Тони ретвитнул фото журналиста Саймона Стоуна с подписью «Серхио здесь».
«Уверены?» – иронично спросил Кроос.
В прошлом году «Сити» открыл памятники Сильве и Компани
Агуэро – не первый футболист из того поколения «Сити», которому посвятили скульптурное сооружение возле «Этихада». В августе 2021 года на территории стадиона открыли сразу две статуи – Давиду Сильве и Венсану Компани.
Памятник испанскому полузащитнику:
С Давидом вообще попрощались по-царски – собрали кучу признаний в любви, выложили карту ассистов на поле и сделали небольшой документальный фильм о последнем матче в АПЛ. Подробнее – здесь.
Компани же стоит с раскинутыми в сторону руками:
Скульптором всех трех статуй выступил Энди Скотт. Он закончил Художественную академию Глазго и специализируется на работе с гальванической сталью.
Сильву как царя проводили из «Сити»: собрали кучу признаний в любви, выложили карту ассистов на поле, поставят статую у стадиона
Мы не плачем, просто Агуэро попал еще и нам в глаз 😢 Разбираем каждую деталь того самого гола и наслаждаемся
Фото: twitter.com/ManCity
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