«Ман Сити» поставил статую Агуэро – через 10 лет после гола «КПР». Хотя Кроос шутит, что памятник больше похож на него

У Компани и Сильвы тоже есть свои.

В пятницу, 13 мая, легендарной победе «Манчестер Сити» в АПЛ-2011/12 исполнилось 10 лет. Главным героем тогда стал Серхио Агуэро, который принес чемпионство «Сити» в матче с «Куинз Парк Рейнджерс», забив решающий гол на 93:20.

«Ман Сити» в знак признательности Агуэро соорудил статую ликующего аргентинца. Установили ее возле домашнего стадиона «Этихад». Сам Серхио, конечно же, посетил церемонию открытия.

Вот так статуя выглядит ночью – подсвечивается голубым светом.

Честно говоря, это очень красиво. Невероятно трогательно видеть версию себя 10-летней давности. За время, проведенное в «Сити», я выиграл много трофеев и помог клубу стать большой силой в мировом футболе. Я очень благодарен клубу за установку этой статуи в знак признания моей футбольной карьеры в Манчестере. Это что-то особенное», – сказал Агуэро.

Кстати, сам Серхио всерьез намерен вернуться в футбол – хочет тренером поехать со сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре.

Агуэро думает вернуться: уже хочет тренироваться. А пока вписывается за Месси и намерен ехать на ЧМ-2022 как тренер Аргентины

В обсуждение статуи Агуэро неожиданно ворвался полузащитник «Реала» Тони Кроос. Немец намекнул на сходство статуи с собой. Тони ретвитнул фото журналиста Саймона Стоуна с подписью «Серхио здесь».

«Уверены?» – иронично спросил Кроос.

В прошлом году «Сити» открыл памятники Сильве и Компани

Агуэро – не первый футболист из того поколения «Сити», которому посвятили скульптурное сооружение возле «Этихада». В августе 2021 года на территории стадиона открыли сразу две статуи – Давиду Сильве и Венсану Компани.

Памятник испанскому полузащитнику:

С Давидом вообще попрощались по-царски – собрали кучу признаний в любви, выложили карту ассистов на поле и сделали небольшой документальный фильм о последнем матче в АПЛ. Подробнее – здесь.

Компани же стоит с раскинутыми в сторону руками:

Скульптором всех трех статуй выступил Энди Скотт. Он закончил Художественную академию Глазго и специализируется на работе с гальванической сталью.

Фото: twitter.com/ManCity