Вы это видели?
Блог

90 секунд, за которые «Реал» перевернул все! Родриго, ты просто космос!

история
Манчестер Сити Манчестер Сити
Карим Бензема Карим Бензема
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Реал Мадрид Реал Мадрид
Родриго Гоэс Родриго Гоэс
Футбол Футбол

Они вообще люди?

«Реал» снова безнадежно проигрывал – и снова отыгрался. Ну как они это делают?

«ПСЖ» и «Челси» поняли одну простую истину – на «Сантьяго Бернабеу» надо играть до самой последней минуты. «Ман Сити» это знал, готовился к этому, но ничего не смог сделать.

Потому что это магия!

На 69-й минуте Анчелотти сильно рискнул: вместо Тони Крооса выпустил Родриго. Матч катился к печальной для «Мадрида» развязке, но тут ровно на две минуты включился Родриго.

На 90-й минуте Карим Бензема элегантно сбросил верховой мяч щечкой во вратарскую на Родриго.

Скриншоты сделаны в InStat Scout

Тот опередил Эдерсона и занес мяч в ворота.

1:1! Бразилец понимал, что это еще не все.

Через минуту Родриго оказался в штрафной ровно в те секунды, когда навешивал Дани Карвахаль.

Момент.

После такого возвращения у этого матча не могло быть другой развязки.

Уже на 95-й минуте Карим Бензема реализовал пенальти и вывел «Реал» в финал, которого без Родриго бы точно не было.

Вот такими матчами и окупаются 45 миллионов евро.

«Реал» понимает, что такое не отыгрывается». Черданцев предсказал английский финал – и приговорил «Сити»

Бензема или Левандовски? Тест про бомбардиров и культовые моменты ЛЧ

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные