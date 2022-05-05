90 секунд, за которые «Реал» перевернул все! Родриго, ты просто космос!

Они вообще люди?

«Реал» снова безнадежно проигрывал – и снова отыгрался. Ну как они это делают?

«ПСЖ» и «Челси» поняли одну простую истину – на «Сантьяго Бернабеу» надо играть до самой последней минуты. «Ман Сити» это знал, готовился к этому, но ничего не смог сделать.

Потому что это магия!

На 69-й минуте Анчелотти сильно рискнул: вместо Тони Крооса выпустил Родриго. Матч катился к печальной для «Мадрида» развязке, но тут ровно на две минуты включился Родриго.

На 90-й минуте Карим Бензема элегантно сбросил верховой мяч щечкой во вратарскую на Родриго.

Скриншоты сделаны в InStat Scout

Тот опередил Эдерсона и занес мяч в ворота.

1:1! Бразилец понимал, что это еще не все.

Через минуту Родриго оказался в штрафной ровно в те секунды, когда навешивал Дани Карвахаль.

Момент.

После такого возвращения у этого матча не могло быть другой развязки.

Уже на 95-й минуте Карим Бензема реализовал пенальти и вывел «Реал» в финал, которого без Родриго бы точно не было.

Вот такими матчами и окупаются 45 миллионов евро.