90 секунд, за которые «Реал» перевернул все! Родриго, ты просто космос!

Они вообще люди?
«Реал» снова безнадежно проигрывал – и снова отыгрался. Ну как они это делают?
«ПСЖ» и «Челси» поняли одну простую истину – на «Сантьяго Бернабеу» надо играть до самой последней минуты. «Ман Сити» это знал, готовился к этому, но ничего не смог сделать.
Потому что это магия!
На 69-й минуте Анчелотти сильно рискнул: вместо Тони Крооса выпустил Родриго. Матч катился к печальной для «Мадрида» развязке, но тут ровно на две минуты включился Родриго.
На 90-й минуте Карим Бензема элегантно сбросил верховой мяч щечкой во вратарскую на Родриго.
Скриншоты сделаны в InStat Scout
Тот опередил Эдерсона и занес мяч в ворота.
1:1! Бразилец понимал, что это еще не все.
Через минуту Родриго оказался в штрафной ровно в те секунды, когда навешивал Дани Карвахаль.
Момент.
После такого возвращения у этого матча не могло быть другой развязки.
Уже на 95-й минуте Карим Бензема реализовал пенальти и вывел «Реал» в финал, которого без Родриго бы точно не было.
Вот такими матчами и окупаются 45 миллионов евро.
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