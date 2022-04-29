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Лучший бомбардир ЛК – ученик ван Перси. Бельгиец из «Фейеноорда» слушает своего кумира Робина с открытым ртом

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Запоминаем Сириля Дессерса.

Форвард «Фейеноорда» Сириль Дессерс забил два «Марселю» в полуфинале Лиги конференций – и стал главным героем первого матча: голландцы выиграли 3:2. 

У нигерийца-бельгийца теперь два дубля подряд: он забил два гола и в ответном четвертьфинале пражской «Славии». В сумме Дессерс забил в ЛК уже 10 мячей, он лучший бомбардир нового еврокубка.

А рядом в списке лидеров еще один атакующий игрок «Фейеноорда» – Луис Синистерра, у него шесть голов, это третье место.

В чем же секрет результативности роттердамцев?

Форвардов в клубе учит ван Перси. Он начинал внештатником, а теперь дает бесценные советы на постоянке

В штабе главного тренера Арне Слота есть очень известный мужчина, который отвечает за работу с нападающими. Это Робин ван Перси!

Вообще Робин, воспитанник «Фейеноорда», в клубе с лета 2020-го. Но тогда его взяли лишь внештатно. Вот как он сам описывал свою работу: 

«Это не официальная позиция. Поэтому мне сложно дать ей название. Я, например, не считаю себя тренером нападающих. Думаю, это беспроигрышный вариант: я узнаю здесь, нравится ли мне это, и немного помогу персоналу. За последний год я делал только то, что мне нравится. Работаю экспертом в Англии, много путешествую с семьей, много занимаюсь спортом. Сейчас я хочу посмотреть, подойдет ли мне [тренерская работа]».

Теперь, похоже, в штабе ван Перси уже на полной ставке – он указан на сайте как один из ассистентов тренера, проводит с командой каждую тренировку. И очень помогает нападающим.

«Он очень хорош. Мы работаем над мелочами – приемами на 16 метрах от ворот, разворотами. Потом думаешь: «А когда тебе это пригодится?». И через неделю я дважды забил после такого приема, – рассказывал Дессерс. – Это сумасшествие, потому что думаешь: «А ведь он тебя этому научил». Когда он рассказывает о своем прошлом, слушаешь с открытым ртом.

Я рос с футболками ван Перси в «Арсенале», «Манчестер Юнайтед», «Фейеноорда» и сборной. Работать с ним – это что-то особенное. Стараюсь впитывать все его замечания, не могу позволить ничему ускользнуть от меня».

Похоже, замечания ван Перси работают – больше «Фейеноорда» в Эредивизи забили только «Аякс» и ПСВ, но никто из них не добрался до полуфинала еврокубков. А роттердамцы – тут. И могут выйти в финал!

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Фото: globallookpress.com/BEAUTIFULSPORTS/Orangepictures

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