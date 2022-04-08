«Буде» гостеприимно расправился с Моуринью в ЛК – всего 2:1. Осенью было 6:1

Особенный кошмар «Ромы».

Похоже, Жозе Моуринью за несколько месяцев так и не придумал, как обыграть скромный норвежский «Буде-Глимт». Тренер провалил три попытки: поражение 1:6, ничья 2:2 и теперь 1:2 в четвертьфинале Лиги конференций.

В первом тайме матча у римлян все складывалось неплохо – капитан Лоренцо Пеллегрини даже забил красивый гол после комбинации. Пусть в ближний, но очень точно – у российского вратаря «Буде» Никиты Хайкина не было шансов.

Кстати, кипер снова в порядке – выглядел уверенно и сделал три качественных сэйва. Кажется, тренер вратарей в сборной России Виталий Кафанов может быть доволен.

Можно сказать, что «Буде» дал фору, потому что во втором тайме команда перевернула игру (видимо, очень не хотелось терять серию из 14 домашних матчей без поражений). Сначала случился довольно забавный гол: после удара полузащитника Ульрика Салтнеса мяч задел защитника и застал Руя Патрисиу на противоходе – португальский кипер только задел его и помог упасть в ворота.

«Смешной гол», – недовольно пожаловался Жозе Моуринью после игры.

Уже на 89-й оформили победный: Хуго Ветлесен после подачи партнера со штрафного выиграл верх и мощно пробил. Правда, снова помог рикошет – защитник неудачно подставился под удар (кажется, мяч летел мимо ворот) и подправил его в сетку бедром.

Самое красивое в этой истории – «Буде» победил по делу. Норвежцы больше владели мячом (58 на 42%), нанесли на один удар больше (15 против 14, 6 против 4 в створ). Команда выглядит отлично, а дома и вовсе не оставляет никому шансов: в Лиге конференций 8 побед в 8 матчах. Кажется, Жозе ждут сложности с проходом в следующий раунд Лиги конференций.

Пока «Буде» не думает об ответке – и по-семейному празднует победу на уютном стадионе. Все в шапках, в варежках. И даже ни одного смартфона.

Моуринью злится: называет поле пластиковым и верит, что в Риме будет нормальное судейство

Тренер «Ромы» выступил после игры. Вот главные пункты:

• Сильнее расстроен из-за травмы лидера, а не из-за поражения: «Честно говоря, больше всего меня беспокоит травма Манчини. Это вызвано игрой на пластиковом газоне».

• Считает, что «Рома» осталась фаворитом: «Мы проиграли со счетом 1:2, нам предстоит сыграть ответный матч на «Олимпико» перед нашими болельщиками, и я без проблем могу сказать, что считаю нас фаворитами на выход в полуфинал.

Я полностью верю в своих игроков, в стадион, в поддержку наших болельщиков».

• Хочет, чтобы не было проблем из-за судей. С «Буде» уже возникали проблемы: «Когда мы играли в Риме против них, у нас было два чистых пенальти, которые судья не увидел, а сегодня были две атаки, в которых зафиксировали офсайд. Первый тайм завершился нелепой ситуацией, когда офсайд был зафиксирован после вбрасывания, что показывает уровень судей».

Любопытно, что после осеннего поражения 1:6 Моуринью раскритиковал игроков – тогда «Рома» играла игроками запаса и ротации. В этот раз 1:2 с оптимальным составом.

Что изменилось с прошлых игр? «Буде» стал чемпионом Норвегии и заработал на трансферах, «Рома» выдала серию из 9 матчей без поражений

Новая встреча «Буде» и «Ромы» – повод взглянуть, что было с командами между групповым этапом и дуэлью в четвертьфинале ЛК.

«Рома» набрала неплохую форму: римляне не проигрывали 9 матчей, попутно разгромили «Лацио» в дерби, и казалось, что уж в этот раз точно получше подготовятся к поездке за полярный круг.

А что «Буде»? В декабре 2021-го команда второй год подряд стала лучшей в Норвегии. В этот раз не так уверенно, как в первый: 63 очка у «Буде», 60 у «Мольде» (в 2020-м было 81 против 62).

«Буде» начал новый сезон лишь в прошлые выходные – сыграли 2:2 против «Русенборга». Зимой клуб хорошо заработал на трансферах: продал нападающего Эрика Ботхейма в «Краснодар» за 5 млн евро, полузащитника Патрика Берга во французский «Ланс» за 4,5 млн, нападающего Элиаса Мелькерсена в шотландский «Хиберниан» за 420 тысяч. Итого – почти 10 млн. Свободными агентами ушли защитники Фредрик Бьеркан («Герта») и Мариус Лоде («Шальке»).

В основе от разгромных 6:1 у «Буде» сохранились всего четыре футболиста. Хайкин перед игрой в интервью Corriere dello Sport амбициозно говорил: «Наше ДНК осталось таким же, как и после 6:1. Можем повторить!»

Такое повторять – с удовольствием.

Фото: REUTERS/NTB