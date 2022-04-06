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Герметичный «Атлетико»: схема 5-5-0 и лишь полуудар Льоренте за весь матч

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УЕФА насчитал у «Атлетико» 0 ударов.

Первый тайм в матче «Манчестер Сити» и «Атлетико» (1:0) получился максимально закрытым. Команда Диего Симеоне дисциплинированно оборонялась и оберегала Яна Облака от неприятностей. 

•‎ Большую часть тайма все футболисты «Атлетико» оставались за линией мяча, выстраиваясь в две линии обороны по 5 – и «Сити» бесцельно перекатывал мяч с фланга на фланг. Выглядело это вот так.

«Мы ожидали, что они будут играть по схеме 5-3-2, но потом «Атлетико» адаптировался и начал играть 5-5-0, – сказал Гвардиола после игры. – И сегодня, и в доисторические времена, и через сто тысяч лет будет очень сложно атаковать против команды, играющей в 5-5-0, потому что свободного пространства нет».

•‎ За весь тайм «Атлетико» лишь пару раз убегал в быстрые атаки, но очень малым количеством игроков: как правило, это были Феликс и Гризманн, плюс к ним присоединялись Лоди или Льоренте. 

В первом тайме «Атлетико» ни разу не ударил по воротам соперника (справедливости ради, у «Сити» тоже было всего 5 ударов, но все они – или из-за пределов штрафной, или с ее границ). «Атлетико» сделал всего одно (!) касание в чужой штрафной. 

«Мы хотели закрыть игру и контратаковать. В первом тайме мы не могли выбраться, хотя «Сити» не бил в створ», – признал Симеоне.

Тепловая карта «Атлетико» в первом тайме многое объясняет:

•‎ Во втором тайме «Атлетико» стал чуть посмелее: показал пару опасных контратак, одна из которых закончилась чем-то средним между ударом и передачей на дальнюю штангу от Маркоса Льоренте (в ударную статистику его не включил ни УЕФА, ни Opta). Затем Симеоне сделал тройную замену и насытил атаку. В какой-то момент «Атлетико» даже провел две позиционки подряд – на что в первом тайме даже не было намеков.

•‎ Пеп ответил своей тройной заменой – вышли Жезус, Грилиш и Фоден. Фил заменил предсказуемого Мареза. Алжирца очень легко читали защитники: он не пытался их обыгрывать, а просто убирал под левую и пасовал центральным полузащитникам или назад.

А вот Фоден оживил игру и в итоге придумал гол – блестящие отдал на Де Брюйне, который и пробил мимо Облака. У Кевина 5 голов в 5 последних матчах за «Сити» во всех турнирах, на этом отрезке он главный бомбардир команды. Он забил в ЛЧ впервые за год – 8 из 11 его голов в этом турнире пришлись на плей-офф. 73% – это самый высокий показатель для футболистов, забивших не меньше десяти.

•‎ А у «Атлетико» в итоге за весь матч – 0 ударов (вспоминаем тот мифический удар Льоренте, который не отразили в статистике). Если опираться на официальные цифры, то это произошло впервые при Диего Симеоне. 

Это четвертый случай с сезона-2003/04 (тогда начали стабильно подсчитывать статистику), когда в матче Лиги чемпионов одна команда обошлась без ударов. Интересно, что три раза к этому был причастен Пеп Гвардиола.

•‎ Прервалась серия «Атлетико» из 8 матчей без поражений, мадридцы не проигрывали с середины февраля (тогда постарался «Леванте»). А вот серия «Сити» без поражений продлилась – как раз до 8 матчей.

Следующая игра – с «Ливерпулем» в Премьер-лиге.

Манчестер Сити Англия – Атлетико Испания 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
5 апреля, 22.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 70 де Брюйне.
Манчестер СитиЭдерсон, Жоау Канселу, Стоунз, Лапорт, Аке, Гюндоган (Грилиш, 68), де Брюйне, Родри, Бернарду Силва, Стерлинг (Габриэл Жезус, 68), Марез (Фоден, 68).
АтлетикоОблак, Врсалько, Савич, Фелипе, Рейнилду, Лоди, Коке (де Пауль, 60), Кондогбиа, Льоренте (Матеус Кунья, 60), Гризманн (Корреа, 60), Жоау Феликс (Лемар, 81).
Предупреждения:
де Пауль (69), Корреа (83), Габриэл Жезус (85), Врсалько (90), Эдерсон (90).

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Фото: REUTERS/Craig Brough, Phil Noble, Lee Smith

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