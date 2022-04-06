Герметичный «Атлетико»: схема 5-5-0 и лишь полуудар Льоренте за весь матч

УЕФА насчитал у «Атлетико» 0 ударов.
Первый тайм в матче «Манчестер Сити» и «Атлетико» (1:0) получился максимально закрытым. Команда Диего Симеоне дисциплинированно оборонялась и оберегала Яна Облака от неприятностей.
• Большую часть тайма все футболисты «Атлетико» оставались за линией мяча, выстраиваясь в две линии обороны по 5 – и «Сити» бесцельно перекатывал мяч с фланга на фланг. Выглядело это вот так.
«Мы ожидали, что они будут играть по схеме 5-3-2, но потом «Атлетико» адаптировался и начал играть 5-5-0, – сказал Гвардиола после игры. – И сегодня, и в доисторические времена, и через сто тысяч лет будет очень сложно атаковать против команды, играющей в 5-5-0, потому что свободного пространства нет».
• За весь тайм «Атлетико» лишь пару раз убегал в быстрые атаки, но очень малым количеством игроков: как правило, это были Феликс и Гризманн, плюс к ним присоединялись Лоди или Льоренте.
В первом тайме «Атлетико» ни разу не ударил по воротам соперника (справедливости ради, у «Сити» тоже было всего 5 ударов, но все они – или из-за пределов штрафной, или с ее границ). «Атлетико» сделал всего одно (!) касание в чужой штрафной.
«Мы хотели закрыть игру и контратаковать. В первом тайме мы не могли выбраться, хотя «Сити» не бил в створ», – признал Симеоне.
Тепловая карта «Атлетико» в первом тайме многое объясняет:
• Во втором тайме «Атлетико» стал чуть посмелее: показал пару опасных контратак, одна из которых закончилась чем-то средним между ударом и передачей на дальнюю штангу от Маркоса Льоренте (в ударную статистику его не включил ни УЕФА, ни Opta). Затем Симеоне сделал тройную замену и насытил атаку. В какой-то момент «Атлетико» даже провел две позиционки подряд – на что в первом тайме даже не было намеков.
• Пеп ответил своей тройной заменой – вышли Жезус, Грилиш и Фоден. Фил заменил предсказуемого Мареза. Алжирца очень легко читали защитники: он не пытался их обыгрывать, а просто убирал под левую и пасовал центральным полузащитникам или назад.
А вот Фоден оживил игру и в итоге придумал гол – блестящие отдал на Де Брюйне, который и пробил мимо Облака. У Кевина 5 голов в 5 последних матчах за «Сити» во всех турнирах, на этом отрезке он главный бомбардир команды. Он забил в ЛЧ впервые за год – 8 из 11 его голов в этом турнире пришлись на плей-офф. 73% – это самый высокий показатель для футболистов, забивших не меньше десяти.
• А у «Атлетико» в итоге за весь матч – 0 ударов (вспоминаем тот мифический удар Льоренте, который не отразили в статистике). Если опираться на официальные цифры, то это произошло впервые при Диего Симеоне.
Это четвертый случай с сезона-2003/04 (тогда начали стабильно подсчитывать статистику), когда в матче Лиги чемпионов одна команда обошлась без ударов. Интересно, что три раза к этому был причастен Пеп Гвардиола.
• Прервалась серия «Атлетико» из 8 матчей без поражений, мадридцы не проигрывали с середины февраля (тогда постарался «Леванте»). А вот серия «Сити» без поражений продлилась – как раз до 8 матчей.
Следующая игра – с «Ливерпулем» в Премьер-лиге.
- Дата проведения
- 5 апреля, 22.00, «Этихад Стэдиум»
- Гол:
- 1:0 – 70 де Брюйне.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Жоау Канселу, Стоунз, Лапорт, Аке, Гюндоган (Грилиш, 68), де Брюйне, Родри, Бернарду Силва, Стерлинг (Габриэл Жезус, 68), Марез (Фоден, 68).
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Атлетико –
Облак, Врсалько, Савич, Фелипе, Рейнилду, Лоди, Коке (де Пауль, 60), Кондогбиа, Льоренте (Матеус Кунья, 60), Гризманн (Корреа, 60), Жоау Феликс (Лемар, 81).
- Предупреждения:
- де Пауль (69), Корреа (83), Габриэл Жезус (85), Врсалько (90), Эдерсон (90).
Как же Пеп рад голу Де Брюйне! Устроил фонтан из бутылки воды и подарил фото вечера
Фото: REUTERS/Craig Brough, Phil Noble, Lee Smith
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