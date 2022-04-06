Герметичный «Атлетико»: схема 5-5-0 и лишь полуудар Льоренте за весь матч

УЕФА насчитал у «Атлетико» 0 ударов.

Первый тайм в матче «Манчестер Сити» и «Атлетико» (1:0) получился максимально закрытым. Команда Диего Симеоне дисциплинированно оборонялась и оберегала Яна Облака от неприятностей.

•‎ Большую часть тайма все футболисты «Атлетико» оставались за линией мяча, выстраиваясь в две линии обороны по 5 – и «Сити» бесцельно перекатывал мяч с фланга на фланг. Выглядело это вот так.

«Мы ожидали, что они будут играть по схеме 5-3-2, но потом «Атлетико» адаптировался и начал играть 5-5-0, – сказал Гвардиола после игры. – И сегодня, и в доисторические времена, и через сто тысяч лет будет очень сложно атаковать против команды, играющей в 5-5-0, потому что свободного пространства нет».

•‎ За весь тайм «Атлетико» лишь пару раз убегал в быстрые атаки, но очень малым количеством игроков: как правило, это были Феликс и Гризманн, плюс к ним присоединялись Лоди или Льоренте.

В первом тайме «Атлетико» ни разу не ударил по воротам соперника (справедливости ради, у «Сити» тоже было всего 5 ударов, но все они – или из-за пределов штрафной, или с ее границ). «Атлетико» сделал всего одно (!) касание в чужой штрафной.

«Мы хотели закрыть игру и контратаковать. В первом тайме мы не могли выбраться, хотя «Сити» не бил в створ», – признал Симеоне.

Тепловая карта «Атлетико» в первом тайме многое объясняет:

•‎ Во втором тайме «Атлетико» стал чуть посмелее: показал пару опасных контратак, одна из которых закончилась чем-то средним между ударом и передачей на дальнюю штангу от Маркоса Льоренте (в ударную статистику его не включил ни УЕФА, ни Opta). Затем Симеоне сделал тройную замену и насытил атаку. В какой-то момент «Атлетико» даже провел две позиционки подряд – на что в первом тайме даже не было намеков.

•‎ Пеп ответил своей тройной заменой – вышли Жезус, Грилиш и Фоден. Фил заменил предсказуемого Мареза. Алжирца очень легко читали защитники: он не пытался их обыгрывать, а просто убирал под левую и пасовал центральным полузащитникам или назад.

А вот Фоден оживил игру и в итоге придумал гол – блестящие отдал на Де Брюйне, который и пробил мимо Облака. У Кевина 5 голов в 5 последних матчах за «Сити» во всех турнирах, на этом отрезке он главный бомбардир команды. Он забил в ЛЧ впервые за год – 8 из 11 его голов в этом турнире пришлись на плей-офф. 73% – это самый высокий показатель для футболистов, забивших не меньше десяти.

•‎ А у «Атлетико» в итоге за весь матч – 0 ударов (вспоминаем тот мифический удар Льоренте, который не отразили в статистике) . Если опираться на официальные цифры, то это произошло впервые при Диего Симеоне.

Это четвертый случай с сезона-2003/04 (тогда начали стабильно подсчитывать статистику), когда в матче Лиги чемпионов одна команда обошлась без ударов. Интересно, что три раза к этому был причастен Пеп Гвардиола.

•‎ Прервалась серия «Атлетико» из 8 матчей без поражений, мадридцы не проигрывали с середины февраля (тогда постарался «Леванте»). А вот серия «Сити» без поражений продлилась – как раз до 8 матчей.

Следующая игра – с «Ливерпулем» в Премьер-лиге.

Фото: REUTERS/Craig Brough, Phil Noble, Lee Smith