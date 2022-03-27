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У Эриксена первый гол после возвращения! За Данию в почти родном Амстердаме – под стоячую овацию, через минуту после выхода

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Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен
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Браво!

Кристиан Эриксен очень ярко вернулся в сборную Дании. На 46-й минуте он вышел на поле в матче с Нидерландами, а уже на 47-й забил красивейший гол.

Открылся вторым темпом под пас Андреаса Скова Ольсена с правого фланга и сходу отправил верхом в дальний угол.

Датчане проиграли – 2:4, Эриксен сделал 2:3, мог забивать и еще – попал в штангу на 74-й минуте, но к тому моменту хозяева снова вели в два мяча, нидерландский дубль у Стивена Бергвейна из «Тоттенхэма», тоже родного Кристиану клуба.

Удивительно: всего девять месяцев назад Эриксен чуть не умер на поле от сердечного приступа, а теперь снова забивает. Это ведь первый его гол после возвращения на поле: он отыграл два с половиной матча за «Брентфорд» без голов (был только ассист в последней игре), но тут – сразу же!

Что символично, Кристиан забил на «Йохан Кройфф Арене» – тут и начиналась его яркая карьера.

Когда датчанин выходил на поле в начале второго тайма, трибуны устроили ему стоячую овацию. И это дважды заслуженно.

Столичный «Аякс» перехватил Эриксена у «Барселоны» и «Челси», куда он ездил на стажировку – и уже с 2009-го датчанин играл за амстердамскую молодежку. 

«Аякс» дает перспективным игрокам шанс в юном возрасте – именно этим славится клуб, – и исторически датские игроки всегда чувствовали себя здесь очень хорошо. Это тоже было важным фактором», – объяснял Эриксен свое решение.

Ему хватило года, чтобы убедить всех в своем таланте – в 2010-м Мартин Йол подтянул 18-летнего парня к основе и сравнивал его с Уэсли Снейдером и Рафаэлем ван дер Вартом: «Он хорошо читает игру, он способен снабжать нападающих, он искусен. Он станет либо очень хорошим игроком, либо великим», – говорил Йол, тогда возглавлявший главную команду.

Именно при Йоле Эриксен дебютировал за амстердамский клуб и забил первый гол. В том же сезоне он впервые сыграл за сборную Дании. В 2010-м Кристиан получил приз «Талант будущего» в самом «Аяксе», а уже в 2011-м – «Талант года». Причем не ограничился внутренним призом – ровно такой же ему вручили от Федерации футбола Нидерландов.

В том самом 2011-м Эриксен (ему не было еще и 20) стал лидером команды, выигравшей чемпионство впервые за семь лет. Кажется, символично, что именно здесь Кристиан снова сыграл за сборную Дании.

А через пару дней, 29-го, Эриксен вернется и на копенгагенский «Паркен» – тот самый. Там будет товарищеский матч с сербами.

Нидерланды – Дания 4:2 (3:1, 1:1)
Дата проведения
26 марта, 22.45, «Йохан Кройфф Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 16 Бергвейн, 1:1 – 20 Вестергор, 2:1 – 29 Аке, 3:1 – 37, пенальти Депай, 3:2 – 47 Эриксен, 4:2 – 71 Бергвейн.
НидерландыФлеккен, Думфрис, ван Дейк, Аке (Маласиа, 76), де Лигт, Блинд, Копмейнерс, де Йонг, Бергейс, Депай (Данджума, 77), Бергвейн (Мален, 77).
ДанияШмейхель, Ба (Кристенсен, 46), Вестергор (Бруун Ларсен, 77), Андерсен, Нельссон, Мэле, Дилэйни (Нергор, 24), Хейбьерг, Йенсен, Линдстрем (Эриксен, 46), Поульсен (Ольсен, 45), Винд (Дольберг, 58).
Предупреждение:
Вестергор (36).

Эриксен снова в сборной Дании! Через 9 месяцев после сердечного приступа вернется туда, где все случилось

Фото: East News/AP Photo, Koen van Weel / ANP / AFP, imago sportfotodienst; REUTERS/Piroschka Van De Wouw

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