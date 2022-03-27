Браво!
Кристиан Эриксен очень ярко вернулся в сборную Дании. На 46-й минуте он вышел на поле в матче с Нидерландами, а уже на 47-й забил красивейший гол.
Открылся вторым темпом под пас Андреаса Скова Ольсена с правого фланга и сходу отправил верхом в дальний угол.
Датчане проиграли – 2:4, Эриксен сделал 2:3, мог забивать и еще – попал в штангу на 74-й минуте, но к тому моменту хозяева снова вели в два мяча, нидерландский дубль у Стивена Бергвейна из «Тоттенхэма», тоже родного Кристиану клуба.
Удивительно: всего девять месяцев назад Эриксен чуть не умер на поле от сердечного приступа, а теперь снова забивает. Это ведь первый его гол после возвращения на поле: он отыграл два с половиной матча за «Брентфорд» без голов (был только ассист в последней игре), но тут – сразу же!
Что символично, Кристиан забил на «Йохан Кройфф Арене» – тут и начиналась его яркая карьера.
Когда датчанин выходил на поле в начале второго тайма, трибуны устроили ему стоячую овацию. И это дважды заслуженно.
Столичный «Аякс» перехватил Эриксена у «Барселоны» и «Челси», куда он ездил на стажировку – и уже с 2009-го датчанин играл за амстердамскую молодежку.
«Аякс» дает перспективным игрокам шанс в юном возрасте – именно этим славится клуб, – и исторически датские игроки всегда чувствовали себя здесь очень хорошо. Это тоже было важным фактором», – объяснял Эриксен свое решение.
Ему хватило года, чтобы убедить всех в своем таланте – в 2010-м Мартин Йол подтянул 18-летнего парня к основе и сравнивал его с Уэсли Снейдером и Рафаэлем ван дер Вартом: «Он хорошо читает игру, он способен снабжать нападающих, он искусен. Он станет либо очень хорошим игроком, либо великим», – говорил Йол, тогда возглавлявший главную команду.
Именно при Йоле Эриксен дебютировал за амстердамский клуб и забил первый гол. В том же сезоне он впервые сыграл за сборную Дании. В 2010-м Кристиан получил приз «Талант будущего» в самом «Аяксе», а уже в 2011-м – «Талант года». Причем не ограничился внутренним призом – ровно такой же ему вручили от Федерации футбола Нидерландов.
В том самом 2011-м Эриксен (ему не было еще и 20) стал лидером команды, выигравшей чемпионство впервые за семь лет. Кажется, символично, что именно здесь Кристиан снова сыграл за сборную Дании.
А через пару дней, 29-го, Эриксен вернется и на копенгагенский «Паркен» – тот самый. Там будет товарищеский матч с сербами.
- Дата проведения
- 26 марта, 22.45, «Йохан Кройфф Арена»
- Голы:
- 1:0 – 16 Бергвейн, 1:1 – 20 Вестергор, 2:1 – 29 Аке, 3:1 – 37, пенальти Депай, 3:2 – 47 Эриксен, 4:2 – 71 Бергвейн.
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Нидерланды –
Флеккен, Думфрис, ван Дейк, Аке (Маласиа, 76), де Лигт, Блинд, Копмейнерс, де Йонг, Бергейс, Депай (Данджума, 77), Бергвейн (Мален, 77).
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Дания –
Шмейхель, Ба (Кристенсен, 46), Вестергор (Бруун Ларсен, 77), Андерсен, Нельссон, Мэле, Дилэйни (Нергор, 24), Хейбьерг, Йенсен, Линдстрем (Эриксен, 46), Поульсен (Ольсен, 45), Винд (Дольберг, 58).
- Предупреждение:
- Вестергор (36).
Эриксен снова в сборной Дании! Через 9 месяцев после сердечного приступа вернется туда, где все случилось
Фото: East News/AP Photo, Koen van Weel / ANP / AFP, imago sportfotodienst; REUTERS/Piroschka Van De Wouw
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