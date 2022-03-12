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И как Жемалетдинов не забил в пустые при 1:1? В прошлых двух матчах он мазал с пенальти 🤯

Рифат Жемалетдинов Рифат Жемалетдинов
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Футбол Футбол

Черная полоса.

ЦСКА на последних минутах вырвал победу у «Локо» с помощью гола Марио Фернандеса (2:1). 

Но игра могла пойти совсем иначе, если бы на 53-й минуте в пустые ворота забил Рифат Жемалетдинов. Этот эпизод стал одним из определяющих. 

Атака получилась реактивной и очень эффектной. Керк забрал мяч у Гбамена, отдал свободному Кухте, и чех сделал идеальный пас вразрез на Жемалетдинова. Рифат обыграл Акинфеева, оказался перед пустыми воротами, но пробил мимо. Как? 

 

В защиту Жемалетдинова можно отметить Акинфеева, который вовремя вышел из ворот, и Игоря Дивеева. Они не позволили Рифату чувствовать себя слишком свободно, пришлось спешить. 

 

У Жемалетдинова настоящая черная полоса. В прошлых двух матчах – против «Химок» в РПЛ и «Енисея» в Кубке – он не забил пенальти. 

А теперь не попал в пустые. Справится? 

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