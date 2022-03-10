Позор президента «ПСЖ»: рвался к судьям и кричал «Я тебя убью» сотруднику «Реала»

Невероятные детали с «Сантьяго Бернабеу».

«ПСЖ» запомнит этот вечер на «Сантьяго Бернабеу» надолго. И дело не только в потере мегапреимущества (было 2:0 по сумме двух матчей) и 106 секундах, за которые Карим Бензема вывел Мадрид в четвертьфинал. В скандал угодил президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи, который за последний год взвалил на себя статус лидера всего клубного футбола Европы: после краха Суперлиги он возглавил Ассоциацию европейских клубов (ECA) и обеспечивает президенту УЕФА Чеферину стабильность. И тут такой репутационный удар…

Обо всем по порядку.

• По словам корреспондентки испанского телегиганта Movistar Моники Марчанте, после игры Аль-Хелайфи быстро спустился в подтрибунные помещения «Сантьяго Бернабеу», где громко ругался и бил по окружающим предметам. Он искал судейскую комнату, чтобы предъявить претензии главному арбитру Данни Маккели.

• Вероятно, гнев босса «ПСЖ» вызван эпизодом с первым голом «Реала», когда Джанлуиджи Доннарумма под давлением Карима Бензема потерял мяч. Про этот момент главный тренер парижан Маурисио Почеттино сказал: «Какой позор! Был фол. Невозможно молчать о такой грубой ошибке. Невозможно, чтобы такое происходило в 2022 году».

• Вернемся к Аль-Хелайфи. По данным Marca, президент «ПСЖ» сначала не нашел судейскую комнату и случайно попал в рабочую зону Мегии Давилы, делегата «Реала» – он отвечает за разные организационные вопросы на «Сантьяго Бернабеу», сам бывший судья, работал на матчах Лиги чемпионов, Кубка УЕФА, Кубка Интертото и судил игры квалификации ЧМ-2006 и Евро-2008.

• Судей Аль-Хелайфи все-таки нашел. У Goal.com есть фотография официального рапорта главного судьи Данни Маккели, в седьмом пункте отмечен инцидент после игры: «Президент и технический директор «ПСЖ» вели себя агрессивно и пытались зайти в судейскую комнату. Когда арбитр попросил их уйти, они заблокировали дверь, а президент ударил по флажку одного из ассистентов и сломал его». Еще раз: это официально зафиксировано в рапорте, который уходит в УЕФА.

• Но и это еще не все. Инцидент снимал сотрудник «Реала». Заметив это, Аль-Хелайфи агрессивно направился к нему с криком «Я тебя убью», пишет Marca.

• Стычки удалось избежать только благодаря службе безопасности «ПСЖ»: охранники преградили путь своему боссу и увели его.

• Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо позже требовал от сотрудника «Реала», чтобы он удалил записанное видео. Он этого не сделал.

• Видео сохранилось. По данным Marca, завтра его изучат в УЕФА. И если все так, как описано в тексте, Аль-Хелайфи грозят огромные санкции.

• Как отмечает радиостанция Cadena SER, руководство «ПСЖ» не впервые давит на судей: еще в перерыве первого матча в Париже Аль-Хелайфи и Леонардо спускались в подтрибунное помещение и что-то высказывали итальянскому судье Даниэле Орсато.

Фото: REUTERS/Juan Medina; Gettyimages.ru/David S. Bustamante/Soccrates, David Ramos