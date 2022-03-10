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Чудовищный привоз Доннаруммы, с которого все началось. А «ПСЖ» видит судейский позор

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«ПСЖ» около часа полностью контролировал «Реал» – а потом случилось резкое помутнение в голове Джанлуиджи Доннаруммы.

Помутнение, после которого начался великий камбэк.

Вот как все было. Начало спокойное – защитник Преснель Кимпембе под прессингом катит на итальянца. Бензема мгновенно взрывается и бежит давить Доннарумму. Тот решает не избавляться от мяча быстро.

 

Секунда – и Доннарумма уже накрыт. Форвард идет до конца, вратарь успевает лишь откинуть мяч в сторону, лишь бы не потерять мяч.

Карим Бензема вратарских ошибок не прощает – спросите Лориуса Кариуса.

Но мяч подхватывает Винисиус – и хладнокровно оценил ситуацию.

Джанлуиджи просто расстреляли.

Момент сам по себе выглядит ужасно для кипера – а здесь соперник еще перезапустился и спас, казалось, безнадежный матч. 

Возможно, пока это главная ошибка в карьере итальянского кипера. Но Бензема в послематчевом интервью призвал не уничтожать вратаря за привоз: «Мы изменили игру во втором тайме нашей силой духа. Это не ошибка Доннаруммы, а результат командного давления. Каждый матч для нас – финал. «Реал Мадрид» жив».

А вот Маурисио Почеттино в ярости, но не из-за действий вратаря, а из-за судейского решения. Он уверен, что Бензема фолил: «Этот гол изменил все, мы доминировали. Позор! Такое просто невозможно в 2022 году. Интересно, что делал человек, отвечающий за ВАР?»

А вы видите нарушение?

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Фото: кадры трансляции 

Было нарушение на Доннарумме?
26 голосов
Да, очевидное
8%
Джанлуиджи Доннарумма
Нет, ничего не было
92%
Карим Бензема

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