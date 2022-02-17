«Ливерпуль» выиграл все 7 матчей в этой ЛЧ – теперь досталось «Интеру». Помогли коронные стандарты

На «Энфилде» будет комфортно.

«Интер» и «Ливерпуль» в первые 60 минут не слишком рисковали, чуть агрессивнее были гости: чаще били (9-3 в первом тайме) и чуть больше владели мячом (51%).

После перерыва симпатичнее смотрелся уже «Интер»: в первые 15 минут было 3-0 по ударам, 80% владения, в 5 раз больше передач. Но Юрген Клопп перевернул игру тройной заменой: Хендерсон, Диас и Кейта (а также вышедший в перерыве Фирмино – у него 4 отбора, больше всех в команде) дали свежести – и «Ливерпуль» забрал контроль до конца матча.

Этому очень помог гол, который гости забил после углового. Энди Робертсон пришел подавать на правый фланг (обычно отсюда всегда подает Трент) и закрутил мяч прямо в голову Роберто Фирмино – бразилец по красивой дуге закинул его в ворота Хандановича.

🤯 «Ливерпуль» за 8 минут прибил «Интер». Фирмино выпрыгнул спиной к воротам миланцев и положил красоту. А потом Салах добил. Как они это делают? pic.twitter.com/2tGIydB1iF — Матч ТВ (@MatchTV) February 16, 2022

• «Ливерпуль» в этом сезоне прекрасен на стандартах. С их помощью команда открывала счет в 5 из 6 последних матчей во всех турнирах – в отсутствие Салаха и Мане это стало едва ли не главным оружием, но, как видно, помогает и при них.

После матча Клопп поблагодарил помощника Питера Кравица: «За это [стандарты] отвечают Пит Кравиц и наши аналитики. У нас было не так много времени на тренировки, но мы отрабатывали стандарты. Это было единственное, что мы делали на тренировках. Немного тактических вещей, но без интенсивности, а тренировать стандарты без интенсивности нельзя, потому что надо бить и надо бежать. Так что это заслуга Пита и его ребят!»

• У Фирмино, кстати, 18 голов в Лиге чемпионов – осталось всего 3 мяча, чтобы потеснить с третьего места в списке бомбардиров «Ливерпуля» Стивена Джеррарда. И тогда тройка Салах-Мане-Фирмино войдет в историю – Мо первый, Садьо второй, а Роберто станет третьим.

Салах закрепился на первом месте через 8 минут после гола Фирмино, отметив 33-й гол за «Ливерпуль» в ЛЧ. Снова стандарт – но на этот раз гости накатили вторым темпом.

• Салах стал всего вторым игроком после Питера Крауча, который забил в одной Лиге чемпионов и «Интеру», и «Милану».

• «Ливерпуль» выиграл уже 7 матчей подряд в этой Лиге чемпионов. Пока только команда Клоппа и «Аякс» берут максимум, но амстердамцы еще не сыграли в плей-офф.

И вообще «Ливерпуль» блестяще ворвался в 2022-й: серия без поражений – 10 матчей: 8 побед, 2 ничьи.

• «Ливерпуль» дважды в этом сезоне выиграл на «Сан-Сиро», не выступая в чемпионате Италии – тоже достижение. В обоих матчах забивал Салах, у Мохамеда вообще прекрасный стрик и 8 подряд выездных матчей в ЛЧ с голами.

• Клопп стал первым немцем, который выиграл 50 матчей в Лиге чемпионов без учета Кубка чемпионов.

• Джеймс Милнер вышел на поле за 5 минут до конца и провел 800-й матч в карьере – 275 из них за «Ливерпуль». В этом же матче Харви Эллиотт дебютировал в ЛЧ и побил рекорд Трента, установленный в игре со «Спартаком» – стал самым молодым в стартовом составе «Ливерпуля» в ЛЧ (18 лет и 318 дней).