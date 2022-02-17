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«Ливерпуль» выиграл все 7 матчей в этой ЛЧ – теперь досталось «Интеру». Помогли коронные стандарты

Ливерпуль Ливерпуль
Мохамед Салах Мохамед Салах
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Юрген Клопп Юрген Клопп
Роберто Фирмино Роберто Фирмино
Интер Интер
Садьо Мане Садьо Мане
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На «Энфилде» будет комфортно.

«Интер» и «Ливерпуль» в первые 60 минут не слишком рисковали, чуть агрессивнее были гости: чаще били (9-3 в первом тайме) и чуть больше владели мячом (51%).

После перерыва симпатичнее смотрелся уже «Интер»: в первые 15 минут было 3-0 по ударам, 80% владения, в 5 раз больше передач. Но Юрген Клопп перевернул игру тройной заменой: Хендерсон, Диас и Кейта (а также вышедший в перерыве Фирмино – у него 4 отбора, больше всех в команде) дали свежести – и «Ливерпуль» забрал контроль до конца матча.

Этому очень помог гол, который гости забил после углового. Энди Робертсон пришел подавать на правый фланг (обычно отсюда всегда подает Трент) и закрутил мяч прямо в голову Роберто Фирмино – бразилец по красивой дуге закинул его в ворота Хандановича.

• «Ливерпуль» в этом сезоне прекрасен на стандартах. С их помощью команда открывала счет в 5 из 6 последних матчей во всех турнирах – в отсутствие Салаха и Мане это стало едва ли не главным оружием, но, как видно, помогает и при них.

После матча Клопп поблагодарил помощника Питера Кравица: «За это [стандарты] отвечают Пит Кравиц и наши аналитики. У нас было не так много времени на тренировки, но мы отрабатывали стандарты. Это было единственное, что мы делали на тренировках. Немного тактических вещей, но без интенсивности, а тренировать стандарты без интенсивности нельзя, потому что надо бить и надо бежать. Так что это заслуга Пита и его ребят!»

• У Фирмино, кстати, 18 голов в Лиге чемпионов – осталось всего 3 мяча, чтобы потеснить с третьего места в списке бомбардиров «Ливерпуля» Стивена Джеррарда. И тогда тройка Салах-Мане-Фирмино войдет в историю – Мо первый, Садьо второй, а Роберто станет третьим.

Салах закрепился на первом месте через 8 минут после гола Фирмино, отметив 33-й гол за «Ливерпуль» в ЛЧ. Снова стандарт – но на этот раз гости накатили вторым темпом.

• Салах стал всего вторым игроком после Питера Крауча, который забил в одной Лиге чемпионов и «Интеру», и «Милану».

• «Ливерпуль» выиграл уже 7 матчей подряд в этой Лиге чемпионов. Пока только команда Клоппа и «Аякс» берут максимум, но амстердамцы еще не сыграли в плей-офф.

И вообще «Ливерпуль» блестяще ворвался в 2022-й: серия без поражений – 10 матчей: 8 побед, 2 ничьи.

• «Ливерпуль» дважды в этом сезоне выиграл на «Сан-Сиро», не выступая в чемпионате Италии – тоже достижение. В обоих матчах забивал Салах, у Мохамеда вообще прекрасный стрик и 8 подряд выездных матчей в ЛЧ с голами.

• Клопп стал первым немцем, который выиграл 50 матчей в Лиге чемпионов без учета Кубка чемпионов. 

• Джеймс Милнер вышел на поле за 5 минут до конца и провел 800-й матч в карьере – 275 из них за «Ливерпуль». В этом же матче Харви Эллиотт дебютировал в ЛЧ и побил рекорд Трента, установленный в игре со «Спартаком» – стал самым молодым в стартовом составе «Ливерпуля» в ЛЧ (18 лет и 318 дней).

Интер Италия – Ливерпуль Англия 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
16 февраля, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 75 Фирмино, 0:2 – 83 Салах.
ИнтерХанданович, Думфрис (Дармиан, 87), де Врей (Раноккия, 87), Шкриньяр, Бастони (Димарко, 90), Перишич, Видаль (Гальярдини, 87), Брозович, Чалханоглу, Джеко, Мартинес (Санчес, 70).
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Тиаго Алькантара (Милнер, 86), Фабиньо (Хендерсон, 59), Эллиотт (Кейта, 59), Салах, Мане (Диас, 59), Диогу Жота (Фирмино, 46).

Стандарты – мощное оружие «Ливерпуля». Движение Ван Дейка, заслоны, импровизации Трента и вторая волна, которая может быть опаснее первой

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