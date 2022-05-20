Ничушкин мог стать героем, но подвел удалением. А Макар привозит второй матч подряд

«Колорадо» и «Сент-Луис» готовятся к семи матчам.

Валерий Ничушкин в конце второго периода отчаянно рванул на ворота, чтобы продлить свою голевую серию в этом плей-офф до четырех матчей. Фирменно заборол Джастина Фолка, бросил… но забить не получилось и остановиться тоже – врезался в Джордана Биннингтона и получил две минуты.

Беда в том, что «Колорадо» к тому времени уже проигрывал 0:1 и уже был в меньшинстве. В двойном большинстве «Сент-Луис» все-таки довел до овечкинского броска Перрона (кстати, это сделал Павел Бучневич после перепаса с Тарасенко). Вот так – просто один эпизод, который мог изменить игру в одну сторону, а получилось – в другую.

Еще один, который уже окончательно прибил «Эвеланш» соорудили Кэйл Макар и Андре Бураковски в середине третьего периода. Но Ничушкин хотя бы хотел как лучше, а эти двое просто невнимательно распорядились шайбой в позиционной атаке. Причем процентов 90 этой потери – на защитнике.

Макар, по идее, вместе с Маккиноном должен делать разницу в этой серии. «Сент-Луис» не уступает «Колорадо» по глубине состава (а, наверное, даже немного превосходит), но таких суперзвезд у него нет. Суперзвезды сегодня «Эвеланш» не помогли – у Маккиннона только пас в большинстве (и то он его получил за обычный перевод на Ландескуга, гол-то разыграли без него). А Макар и вовсе привез в решающий момент.

Главный тренер «Блюз» Крэйг Беруби уверен, что ошибки «Эвеланш» – заслуга его игроков: «Спасибо форчеку и нашей игре в зоне атаки. Хорошо поработали. Очень старательно показали себя в прессинге. Доставляли шайбу в нужные зоны, первыми успевали к ней, создавали перевес и заставили соперника играть в зоне защиты».

Но в первой игре, кстати, Маккиннон тоже мало что смог в атаке, а Макар тоже привез – когда «Блюз» забивали первый гол. Так что пока главные козыри «Эвеланш» в этой серии не работают.

Так или иначе после двух игр – ничья. И если «Колорадо» и «Сент-Луис» закончат раньше 7-го матча, это будет о-о-о-очень удивительно.

Счет в серии: 1-1

Фото: REUTERS/Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports