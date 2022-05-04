«Вашингтон» начал с победы: классный отбор Овечкина, гол Кузнецова и много спасений Бобровского

Как и предполагалось, травма, которую Александр Овечкин получил 25 апреля, не помешала ему выйти на лед. Мог забить уже в середине первого периода – попал в Бобровского. Мог забивать Бэкстрем с его передачи – Боб потащил. Но влияние на игру Овечкин оказал – в самый нужный момент.
В этой серии «Флорида», конечно, фаворит – как и полагается победителю регулярки против тяжелого и возрастного соперника. Но первый матч очень наглядно показал, что легко «пантерам» точно не будет – как и полагается команде, которая последнюю серию плей-офф взяла 26 лет назад.
«Вашингтон» в этом матче был лучше примерно во всем. Хорошо начал: Уилсон забил под конец первого большинства уже на 4-й минуте. Моменты создавал как будто без проблем (ну, это «Флорида», которая может и забить 9, и пропустить 10). Но к середине третьего периода «пантеры» вели 2:1, забив почти все, что создали. А «Кэпиталс» транжирили шанс за шансом.
Переломили ситуацию лидеры «Вашингтона». Сначала Александр Овечкин встретил в средней зоне Маккензи Уигара (защитника первой пары, на минуточку), но не силовым приемом, как можно было бы подумать, а четкой работой клюшки – шайбу подхватил на скорости Евгений Кузнецов, выскочил один на один с Бобровским и забил.
А через две минуты Бэкстрем фирменно вложил шайбу точно в крюк Ти Джею Оши.
Эта игра, с виду равная (и по счету, и по броскам), была намного ближе к разгрому «Флориды», чем к ее победе. Тренер Эндрю Брюнетт примерно так и сказал: «Боб был очень хорош. Он держал нас в игре до самого конца. Жаль, что мы не дали ему шанса выиграть для нас этот матч».
Лучше всех поражение «Флориды» объяснил нападающий Сэм Беннетт: «У нас не получалось как обычно проходить среднюю зону на скорости, они очень хорошо мешали нам это делать. Нам нужно просто заходить в зону атаки и разыгрывать с перемещениями в углах. Так мы играем лучше остальных. Но сегодня это получалось лишь отчасти».
То ли «Кэпиталс» в самом деле хорошо встречали соперников в средней зоне (вспоминаем Овечкина), то ли «пантеры» проходили ее недостаточно быстро и изобретательно – это мы узнаем в следующих матчах. Тут все определенно только начинается.
- Дата проведения
- 4 мая, 02.30, «BB&T Center»
- 0:1 – 4 Уилсон (Шульц, Манта)
- 1:1 – 18 Беннетт (Верхаг, Гудас)
- 2:1 – 22 Жиру (Монтур)
- 2:2 – 49 Кузнецов (Овечкин)
- 2:3 – 51 Оши (Орлов, Бэкстрем)
- 2:4 – 60 Эллер ()
- Вратари: Бобровский 34/37 – Ванечек 30/32.
Счет в серии: 0-1
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Фото: REUTERS/Sam Navarro-USA TODAY Sports
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