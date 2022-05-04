«Вашингтон» начал с победы: классный отбор Овечкина, гол Кузнецова и много спасений Бобровского

Как и предполагалось, травма, которую Александр Овечкин получил 25 апреля, не помешала ему выйти на лед. Мог забить уже в середине первого периода – попал в Бобровского. Мог забивать Бэкстрем с его передачи – Боб потащил. Но влияние на игру Овечкин оказал – в самый нужный момент.

В этой серии «Флорида», конечно, фаворит – как и полагается победителю регулярки против тяжелого и возрастного соперника. Но первый матч очень наглядно показал, что легко «пантерам» точно не будет – как и полагается команде, которая последнюю серию плей-офф взяла 26 лет назад.

«Вашингтон» в этом матче был лучше примерно во всем. Хорошо начал: Уилсон забил под конец первого большинства уже на 4-й минуте. Моменты создавал как будто без проблем (ну, это «Флорида», которая может и забить 9, и пропустить 10). Но к середине третьего периода «пантеры» вели 2:1, забив почти все, что создали. А «Кэпиталс» транжирили шанс за шансом.

Переломили ситуацию лидеры «Вашингтона». Сначала Александр Овечкин встретил в средней зоне Маккензи Уигара (защитника первой пары, на минуточку), но не силовым приемом, как можно было бы подумать, а четкой работой клюшки – шайбу подхватил на скорости Евгений Кузнецов, выскочил один на один с Бобровским и забил.

А через две минуты Бэкстрем фирменно вложил шайбу точно в крюк Ти Джею Оши.

Эта игра, с виду равная (и по счету, и по броскам), была намного ближе к разгрому «Флориды», чем к ее победе. Тренер Эндрю Брюнетт примерно так и сказал: «Боб был очень хорош. Он держал нас в игре до самого конца. Жаль, что мы не дали ему шанса выиграть для нас этот матч».

Лучше всех поражение «Флориды» объяснил нападающий Сэм Беннетт: «У нас не получалось как обычно проходить среднюю зону на скорости, они очень хорошо мешали нам это делать. Нам нужно просто заходить в зону атаки и разыгрывать с перемещениями в углах. Так мы играем лучше остальных. Но сегодня это получалось лишь отчасти».

То ли «Кэпиталс» в самом деле хорошо встречали соперников в средней зоне (вспоминаем Овечкина), то ли «пантеры» проходили ее недостаточно быстро и изобретательно – это мы узнаем в следующих матчах. Тут все определенно только начинается.

Счет в серии: 0-1

Фото: REUTERS/Sam Navarro-USA TODAY Sports