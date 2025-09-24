Артюхин о Хмелевски: «Авангард» был бы лучшим вариантом. Команда собиралась под Кубок Гагарина, там североамериканский тренер. «Ак Барс» сейчас не на том уровне»
Во вторник «Ак Барс» выменял форварда у «Салавата Юлаева». Позднее сообщалось, что он не хочет играть за «Ак Барс».
Сегодня команда объявила список хоккеистов, которые отправятся на трехматчевый выезд. Хмелевски в него не вошел.
«Непонятная ситуация, я не знаю, что там произошло. Чтобы судить, надо находиться внутри. В прессе появлялась информация, что он хотел играть в «Авангарде», но его почему-то поменяли в «Ак Барс».
Я считаю, что для него Омск был бы лучшим вариантом продолжения карьеры. Эта команда более стабильная. Также там североамериканский тренер и в плане менталитета это будет проще для него.
Плюс команда собиралась под Кубок Гагарина, и для него важно побороться за трофей. В то же время «Ак Барс» сейчас не на том уровне, чтобы можно было говорить, что это та команда, которая будет играть в финале», – сказал бывший форвард клубов КХЛ.
Хмелевски может уехать в «Сан-Хосе», если «Ак Барс» его не обменяет. «Шаркс» предлагают форварду односторонний контракт («Матч ТВ»)