Артюхин о Хмелевски: «Авангард» был бы лучшим вариантом. Команда собиралась под Кубок Гагарина, там североамериканский тренер. «Ак Барс» сейчас не на том уровне»

Евгений Артюхин считает, что Саше Хмелевски лучше подходит «Авангард».

Во вторник «Ак Барс» выменял форварда у «Салавата Юлаева». Позднее сообщалось, что он не хочет играть за «Ак Барс».

Сегодня команда объявила список хоккеистов, которые отправятся на трехматчевый выезд. Хмелевски в него не вошел.

«Непонятная ситуация, я не знаю, что там произошло. Чтобы судить, надо находиться внутри. В прессе появлялась информация, что он хотел играть в «Авангарде», но его почему-то поменяли в «Ак Барс».

Я считаю, что для него Омск был бы лучшим вариантом продолжения карьеры. Эта команда более стабильная. Также там североамериканский тренер и в плане менталитета это будет проще для него.

Плюс команда собиралась под Кубок Гагарина, и для него важно побороться за трофей. В то же время «Ак Барс» сейчас не на том уровне, чтобы можно было говорить, что это та команда, которая будет играть в финале», – сказал бывший форвард клубов КХЛ.

Хмелевски может уехать в «Сан-Хосе», если «Ак Барс» его не обменяет. «Шаркс» предлагают форварду односторонний контракт («Матч ТВ») 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
