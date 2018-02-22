«Эспаньол» - «Реал Мадрид». Заслуженное поражение сливочных

Здравствуйте, дорогие читатели!

В матче 26-го тура испанской Примеры Мадридский Реал проиграл на выезде «Эспаньолу» 1-0. Той самой команде, которая не выиграла 7 последних матчей в чемпионате и шла на 15 строчке в турнирной таблице. Тому «Эспаньолу», которому не проигрывал с 2007 года.

Стартовый состав

В этом матче Зидан снова дал отдохнуть Криштиану. Компанию ему в этот раз составил Каземиро, который также получил заслуженный выходной.

В стартовом составе не было Бензема и Майораля, так что Мадрид первые 68 минут встречи действовал без центрального нападающего.

Также, выпустив всех креативных игроков разом на поле, ЗиЗу потерял возможность усилить игру со скамейки запасных.

Давайте сегодня начнем с позитива, которого в этом матче было слишком мало.

Позитивные итоги встречи

В этом матче, впервые за долгое время, в стартовом составе появились Маркос и Ашраф Хакими.

Самое странное, что по большому счету это единственные футболисты на поле, которые этот матч не провалили.

Льоренте отыграл очень достойно: 6 отборов, 88% точности передач (для опорника – нормальный показатель). Маркос временами был единственным игроком, кто хотя бы навязывал соперникам борьбу.

Ашрафа же в последнее время все время ругали. Говорили, что он сырой, что он не готов играть за Мадрид, его надо продать или вообще, что он бесталанный бегунок.

Сегодня Ашраф был лучшим игроком обороны, который и в защите смотрелся неплохо, и в атаку постоянно подключался. Правда с КПД у него есть некоторые проблемы.

Да, они допускали ошибки (в моменте с голом Эспаньола из «офсайда» именно Маркос был последним защитником) и оба несколько раз теряли мяч в безобидной ситуации. Но они хотя бы боролись и пытались доказать ЗиЗу, что он может на них рассчитывать.

Еще одним светлым пятном в этой непроглядной тьме был Ковачич.

Нельзя сказать, что он провел отличную игру, но он ее и не провалил. Если бы не Ковачич и Льоренте, «Эспаньол» забил бы еще раньше и сделал бы это не один раз.

Статистика хорвата следующая: 7 отборов, 6 из 6 успешных попыток дриблинга, 63 паса с точностью 93%. Отличная статистика для центрального полузащитника, с учетом того, что ему не нужно было созидать в атаке из-за обилия креативных игроков на поле.

Наваса тоже нельзя винить в этом поражении. Он старался, как мог, оставить Мадриду шансы в этой игре и совершил несколько классных сейвов.

Вот и все. Больше никакого позитива в этой игре не было. Теперь о плохом.

Негативные итоги встречи

Все остальные игроки, которые не были перечисленные выше, полностью провалили игру.

Худшим в составе Мадрида был Иско, который уже свой второй матч подряд проваливает и дает повод своим ненавистникам говорить о том, что он только ухудшает игру команды, когда находится на поле. 68 минут на поле и только 1 успешная попытка дриблинга. Не такого испанца мы помним и любим. Остается только надеяться, что это временный спад и в скором времени мы снова увидим того Иско, который в прошлом году помог команде завоевать "золотой дубль".

Также очень странным казалось, что у него абсолютно не получалось взаимодействовать с Бэйлом и Лукасом. Каждый атакующий игрок команды находился на своей волне.

Если с Бэйлом мне давно все понятно, это игрок который просто неспособен играть в Испании и, что самое важное, не способен быть лидером в Мадридском Реале, то Лукас сильно разочаровал. В последнее время он играл великолепно, и я был уверен, что он заслуживает постоянного места в основе. В этой игре он смотрелся блекло и никак не пытался взбодрить команду, что у него частенько получается, сольным проходом или активным прессингом. 8 совершенных потерь – непозволительно много для игрока стартового состава Мадридского Реала.

Меньше всего критики заслуживает Асенсио, однако и он временами просто растворялся на поле. Кроме паса пяткой на Иско, когда Аларкон врывался в штрафную в первом тайме и прострела на 91 минуте игры, больше нечего вспомнить. Также, как и Лукас, отметился большим количеством потерь – их у него набралось 6.

Рамос и Варан. Если испанец еще худо-бедно справлялся, то француз провел худший матч за последние пару месяцев. Неточные передачи, пасы в никуда. Всего 2 отбора за матч, с учетом того, что «Эспаньол» очень часто доходил до штрафной Мадрида.

Марено и Гарсия периодически делали клоунов из нашей основной пары центрдефов.

Через фланг Начо пришел единственный гол в этом матче. Кроме этого провала, было еще несколько, когда опасность воротам Наваса шла именно с левого фланга обороны сливочных.

В атаке кантерано никак себя не проявил, в основном потому, что на его фланг постоянно смещались Иско, Асенсио и Бэйл, которые мешали друг другу и не давали Начо активно подключаться к атакам.

Зидан выпустил не жизнеспособный состав

Зидан сам себя перехитрил. Если раньше, когда он оставлял Бензема на скамейке запасных, на поле появлялся Роналду или Майораль, то в этом матче, роль центрфорварда отводилась Бэйлу или Лукасу.

Ни один из них не способен играть на этой позиции.

В итоге мы получили, что был сильный перекос на левый фланг атаки, и только Лукас играл справа. И по большому счету вся опасность шла именно через правый фланг, за счёт прорывов Ашрафа. Асенсио, Иско и Бэйл не могли разобраться, и часто случалась ситуация, когда один из атакующих игроков неплохо открылся на левом фланге, но пас в штрафную ему отдать некому, потому что в центре нет никого.

Зидан выпустил состав, который даже на бумаге никак не может играть, ввиду отсутствия у кого бы то ни было навыков игры в центре нападения.

Анчелотти пытался наигрывать Иско ложной девяткой, но из этого ничего не вышло. Лукас и Асенсио больше фланговые игроки. А Бэйл… Пора в АПЛ, Гарет.

Никогда не думал, что я такое напишу, но будь на месте валийца Бензема, Мадрид не смотрелся бы так беззубо.

Худшая игра в сезоне

Сценарий этой игры, в точности повторяет сценарий матчей с Бетисом и Вильярреалом. В тех играх тоже сливочные пропускали на последних минутах, не сумев поразить ворота соперника.

Однако, смотря сегодняшнюю игру, я понял, что это первый матч в сезоне в Ла Лиге (матч с Барселоной опустим), когда даже невозможно придумать оправдания для подопечных Зидана.

Нельзя сказать, что Мадриду не повезло в каком-то моменте и что будь удача на их стороне, то Мадрид бы выиграл этот матч.

Нет. «Эспаньол» абсолютно по делу взял и выиграл у сливочных. Они нанесли больше ударов по воротам Наваса и эти удары были более опасными.

Единственное на что можно пенять игрокам Мадрида, так это на то, что судья ошибочно отменил гол «попугаев». Может быть, тогда бы сливочные проснулись. Но этого не произошло и Мадрид благополучно проспал все 90 минут игры, пропустив мяч на любимой минуте всех мадридистов.

Зидан и замены

Глупо писать каждый раз одно и то же, но Зидан снова не воспользовался возможностью внести изменения в игру. Себальос и Майораль получили крохи игрового времени, а Бензема в одиночку не способен переворачивать такие игры, с учетом того, что менять на 60 минуте надо было не только Иско, а всех атакующих игроков.

Очень странно было читать перед матчем интервью француза, где он говорил, что для него нет проходных игр и все матчи важные, а после этого видеть вот такой матч, где и игроки по полю пешком ходили, и тренер ничего не сделал, чтобы взбодрить команду.

Итог

Мадрид проиграл. Как бы прискорбно это не звучало, но в этом нет ничего страшного. На титул команда давно не претендует, а иметь отставание от Барселоны в 17 или 14 очков – разница невелика.

Самое худшее, что может случится это то, что Мадрид опуститься на 4-е место в турнирной таблице. Это конечно же неприятно, но не смертельно в нынешних реалиях, где все силы брошены на Лигу Чемпионов.

Самое странное, что подобный матч случился именно в тот момент, когда команда начала «выздоравливать». И теперь встает вопрос. Что это было? Просто провал, которые бывают у каждой команды или что-то более серьезное?

Можно конечно сказать, что в этом матче не играли 7 игроков основного состава, что будь они в распоряжении ЗиЗу, то сливочные укатали бы «Эспаньол». Возможно, это и правда, но все же в любом состоянии и в любом составе, Мадрид обязан играть лучше, чем это было сегодня. Зидану стоит проанализировать игру, а то мне начинает казаться, что он сам верит в то, что говорит на пресс-конференциях. «Мы не заслуживали поражения», - обычно заявляет ЗиЗу. Но в данном случае это неправда.

Мадрид заслужил поражение и получил его.

А «попугаи» - молодцы! Первый раз за долгое время они обыграли в одном сезоне Барселону, Атлетико и Реал Мадрид. Осталось им только подняться повыше в турнирной таблице.

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