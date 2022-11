Коррупции в ФИФА так много, что о ней сняли сериал. Началось все еще в 70-х

27 мая 2015 года в Цюрихе швейцарская полиция по запросу ФБР арестовала 14 высокопоставленных чиновников ФИФА по подозрению в коррупции.

Одновременно полиция США произвела обыск в штаб-квартире КОНКАКАФ в Майами, а швейцарская прокуратура заявила о начале собственного расследования о рассмотрении ФИФА заявок на проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

Расследование стало самым крупным скандалом в истории ФИФА и выглядело настолько драматичным, что за дело взялся Netflix. За 2 недели до старта чемпионата мира в Катаре стриминговый сервис выпустил 4-серийный документальный фильм, распутывающий коррупционный клубок и рассказывающий историю падения главной футбольной организации мира.

Продюсировал фильм британец Джон Баттсек, известный по работе над спортивными документалками. В 1999-м он взял «Оскар» за фильм «Однажды в сентябре» о захвате заложников в Мюнхене-1972, а в 2014-м получил премию Британской киноакадемии за фильм «Хиллсборо» о трагедии-1989.

Главным героем документального фильма FIFA Uncovered стал Зепп Блаттер, который при этом сам согласился принять участие в съемках. Отошедший от дел функционер (в декабре 2015-го в результате расследования Блаттера отстранили от футбольной деятельности на 8 лет) выглядит в кадре обаятельным дедушкой – и с хитрой улыбкой отрицает все обвинения в коррупции.

Рассказываем самые важные детали из расследования Netflix.

Коррупция началась в ФИФА еще в 1970-е: на выборах президента выиграл бразилец, обещавший развивающимся странам финансирование

ФИФА была основана в Париже в 1904 году семью любительскими футбольными ассоциациями. В первые десятилетия усилий новой организации хватало только на хаотичные международные матчи, но к 1920-м ФИФА начала участвовать в проведении олимпийского футбольного турнира, а в 1930-м наконец-то окрепла до собственного чемпионата мира на 13 сборных. При этом годами ФИФА оставалась довольно простой организацией даже без полноценного офиса.

Все изменилось в 1974-м. Президентом уже 13 лет был бывший британский судья сэр Стэнли Рауз. На выборах ему противостоял Жоао Авеланж – на тот момент самый известный бразилец в мире, как называют его в фильме.

В футбол он никогда не играл, но на играх в Берлине-1936 выступал как пловец, а в Хельсинки-52 – в составе сборной по водному поло.

После завершения карьеры Жоао ушел в спортивные чиновники. С 1963 по 2011-й год он был членом МОК, в 1956-м возглавил федерацию плавания Бразилии, а два года спустя стал президентом Бразильской федерации футбола. «Ему искренне нравился спорт, и он понимал, что его знания в нем можно трансформировать в политическую силу», – говорит биограф чиновника Эрнесто Родригес.

В преддверии выборов Стэнли Рауз допустил серьезную политическую ошибку, высказавшись в поддержку режима апартеида в Южной Африке и призывая допустить ее сборную к участию в чемпионате мира, хотя федерация уже была исключена из КАФ. Люди видели Рауза как империалиста из Британии, и на контрасте Авеланж, заявлявший частью своей предвыборной программы исключение Южной Африки из ФИФА до прекращения политики апартеида, куда больше нравился федерациям вне Европы.

В ходе предвыборной гонки Авеланж начал осторожно обещать представителям африканских федераций помощь в развитии футбола в их странах. Одними обещаниями дело не ограничилось: Эрнесто Родригес утверждает, что за несколько дней до конгресса ФИФА во Франкфурте делегатам в номера заносили конверты с деньгами.

Авеланж выиграл выборы 68-52.

«Победа Авеланжа стала ледяным душем для ФИФА, – уверен журналист Guardian и автор книги The Fall of the House of FIFA Дэвид Конн. – Этот бразильский индустриалист заменил английского судью, идеального белого воротничка ФА».

Авеланж стал олицетворением капитализма, пришедшего в футбол: организация начала трансформироваться из небольшого любительского клуба друзей-европейцев, любящих футбол, в мировой бизнес.

Блаттер подписывал первые большие спонсорские контракты ФИФА

В победной речи Авеланж пообещал реализовать проекты развития футбола, которые «принесут максимальную пользу молодым странам и странам третьего мира». Правда, у ФИФА не было достаточно денег для реализации таких масштабных планов. На помощь пришел Зепп Блаттер, работавший в то время в швейцарском производителе часов класса люкс Longines, который был спонсором Олимпийских Игр-1972 и 1976.

«В октябре 1974-го из ФИФА вышли на связь и сказали, что Авеланж ищет кого-то, кто помог бы развивать игру, – вспоминает Блаттер. – Я услышал только «ФИФА, ФИФА» – и конечно же сразу ухватился за возможность. Мы встретились с Авеланжем: высокий, большой мужчина. Хотя легко быть выше меня: я никогда не был выше Месси, всего 169-170 см. Он посмотрел на меня и спросил: «Вы хотите со мной работать?» – «Да, мистер президент». Мы пожали руки: «Вы наняты».

Я получил то, о чем всегда мечтал: работал для футбола и в футболе. Но у ФИФА не было денег, и мне нужна была помощь. Я обратился к Coca-Cola, выступил с презентацией. Они спросили: «Это все хорошо, но сколько банок Coca-Cola вы сможете для нас продать?» – «Вопрос не в том, сколько банок мы продадим, а в том, как две большие организации могут работать вместе на благо молодежи». В 1976-м мы договорились об их поддержке нашей программы развития и молодежных соревнований».

После первого успеха другие компании начали выстраиваться в очередь за коммерческими сделками с ФИФА. Adidas пришел с предложением своей экипировки, следом были голландская авиакомпания KLM, производители техники Philips и Canon, производитель аксессуаров для бритья и уходовой косметики Gillette – и это только за первые 4 года после прихода Авеланжа к власти.

ЧМ-1978 прошел в Аргентине, находившейся под властью военной хунты

Чемпионат мира-1978 был запланирован в Аргентине и стал уникальным для ФИФА. Организация не только впервые располагала солидным суммами спонсорских денег на счету, но и тесно связалась с очень спорным политическим режимом.

В 1976 году в Аргентине произошел военный переворот. Власть в стране захватила военная хунта во главе с генералом Хорхе Рафаэлем Виделой. Страну накрыл экономический кризис, а новая власть устроила мощные политические репрессии: по разным данным число «похищенных и пропавших» составило от 9,3 до 30 тысяч человек. 7 лет Процесса национальной реорганизации, как официально называли свою политику военные, до сих пор считаются одним из самых темных отрезков в истории Аргентины.

Журналисты призывали к бойкоту, но ни одна страна не отказалась от участия в ЧМ.

Несмотря на экономический кризис, Аргентина сама не стала отказываться от проведения чемпионата мира. Авеланж на правах президента ФИФА оказал яростную поддержку турниру: «Я не стал отказываться или переносить чемпионат. Это спорт, а не политика. Он хорошо организован, дисциплина здесь абсолютная. Это великий чемпионат мира».

Финал прошел на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе – в 500 метрах от здания Аргентинской военно-морской академии, в которой располагалась тюрьма для оппозиционеров.

Аргентину-78 называют первым футбольным sportwashing’ом – попыткой обелить репутацию страны через спорт. Самым известным примером такой политики стала гитлеровская Олимпиада-1936, и многие эксперты уверены: тот чемпионат мира стал ее точной идеологической копией.

«Sportwashing – большая проблема сейчас, – заключает Конн. – И когда оглядываетесь на ЧМ-76, на Игры-36 и на то, что происходит сейчас, это вызывает все больше тревоги. Спорт позволяет себе быть использованным режимами, у которых проблемы с правами человека, вместо того чтобы использовать свою силу, чтобы противостоять им. Можно сказать, что Аргентина-78 написала учебник для таких ситуаций.

В этой истории коррупции в ФИФА есть момент «первородного греха»: момент, в который люди делают что-то неправильное, что становится повальной практикой. И кажется, что Аргентина-78 была одним из таких моментов».

ФИФА начала торговать маркетинговыми правами через adidas. Авеланж получал миллионы за то, чтобы контракт оставался монопольным

К 1980-м одним из главных спонсоров ФИФА стал adidas, заполонивший своей продукцией все рекламные поверхности на чемпионатах мира. Владелец компании Хорст Дасслер так сдружился с футбольными властями, что к Испании-82 ему доверили не один рекламный контракт, а все маркетинговые права на турнир.

В контракт с ФИФА Хорст Дасслер заложил выплату 1 млн долларов лично для Авеланжа, чтобы удостовериться, что права достанутся именно adidas.

Идея распоряжаться маркетинговыми правами оказалась для adidas невероятно выгодной. Дасслер, понимавший коммерческий потенциал футбола, решил замахнуться на права на показ чемпионатов мира. Под его руководством появилась компания ISL – International Sport and Leisure, которая стала перераспределять все телевизионные права от имени ФИФА.

«За определенную сумму ISL получали все маркетинговые права ФИФА, – рассказывает бывший руководитель ISL Доминик Шмид. – Дальше мы могли делать с ними что угодно – конечно, перепродавать за большие деньги. Пока это приносило деньги ФИФА, они были счастливы, потому что сами не понимали, что мы делали. Но им нравился поток денег».

ISL стал банком ФИФА: почти все деньги организации приходили оттуда. Компания обладала монополией на телевизионные и маркетинговые права, рекламные площади на стадионах и любую часть футбольного матча, на которой можно было заработать. ФИФА наконец-то зарабатывала и постепенно превратилась в глобальную корпорацию. Все это время ISL платила откаты Авеланжу.

Авеланж базировался в Бразилии и приезжал в Цюрих проведать дела раз в 6-8 недель. Иногда он летал через океан на частном самолете, просто чтобы заглянуть в офис и поздороваться с сотрудниками.

В то время Блаттер был генеральным секретарем ФИФА, обладал полным доверием президента и был одним из его самых лояльных советников. Пока Авеланж находился в Бразилии, организацией от его имени по сути управлял швейцарец.

Зепп знал о деньгах, проходящих через ISL. Однажды через него прошел ошибочный транш на 1,5 млн долларов для Авеланжа. Для Блаттера это был настоящий триумф: теперь у него было доказательство, что Авеланж коррумпирован.

Несколько лет спустя, когда Блаттер начал терять терпение и хотел как можно скорее реализовать свои президентские амбиции, они договорились, что через 4 года Авеланж уйдет – и назначит его преемником.

Первые выборы Блаттер выиграл благодаря странам Карибских островов и обещанию провести ЧМ в Африке

Несмотря на поддержку Авеланжа, Блаттеру все равно нужно было пройти через выборы. Европейские члены исполнительного комитета ФИФА номинировали против него Леннарта Йохансона, тогдашнего президента УЕФА.

Однако одной Европой голоса на выборах не ограничивались. Эту особенность в фильме часто называют главной слабостью системы ФИФА: в структуре организации каждая национальная ассоциация имеет один голос. КОНМЕБОЛ, куда входят Аргентина и Бразилия, две великие футбольные нации, которые множество раз выигрывали чемпионаты мира, обладает всего 10 голосами на выборах. При этом КОНКАКАФ ст россыпью независимых Карибских островов – более 30 голосов. И любой президент ФИФА должен заручиться их поддержкой.

Президентом КОНКАКАФ был Джек Уорнер.

«На Карибах есть эра «до-Джека» и «после Джека», – рассказывает бывший футболист Тринидада и Тобаго Брент Санчо. – До Джека большинство карибских стран жили сами по себе, но он объединил Карибы и дал каждой нации, от крошечных стран до большой Кубы, чувство общности. Он верил, что на Карибах может пройти чемпионат мира, и что все то, что получают Европа, Африка и Азия, должны получать и мы. Это был человек с очень сильной рукой. Ничего не происходило без его одобрения».

Джек Уорнер объединился с Чаком Блейзером – руководителем федерации футбола США. Тот помог Уорнеру осознать, что Карибы – это спящий гигант КОНКАКАФ в вопросах голосований. Когда в конфедерации из 40 участников ты контролируешь 25, именно они должны управлять всем в федерации. В 1990-м Джек Уорнер выиграл выборы президента КОНКАКАФ и назначил Чака генеральным секретарем.

Кандидаты в президенты ФИФА тоже понимали важность Карибского блока. В ходе избирательной кампании Блаттер в 1998-м приехал с визитом к Уорнеру, и они близко сдружились.

«Я очень жалею, что европейцам кажется, будто футбола не существует за их границами, – сокрушался Уорнер с очевидным уклоном в сторону Йоханссона, который не уделял достаточно внимания Северной и Центральной Америке, – и что все должны подчиняться УЕФА, а не наоборот. Но это одна большая семья. У меня проблема с таким отношением».

Генеральный секретарь шведской федерации футбола (1991-2000) Ларс-Кристер Олссон уверен, что Уорнер вымогал деньги: «Он был одним из тех, кто просил выплаты в обмен на свой голос за Йоханссона. Откровенно требовал. Он смотрел только за своими карманами».

Йохансон надеялся, что за него проголосует Европа и Африка, с которой у него были хорошие связи. В противовес Блаттер сделал две вещи: позвал в свой штаб Мишеля Платини – и переманил Африку обещанием ЧМ.

Блаттер не скрывает, что заплатил Платини за лояльность и агитацию в свою пользу: «Мишель был на самом верху в списке лучших игроков мира. Он сказал: «Моя цена – один миллион». Я тут же согласился, и мы пожали руки».

В Африке Блаттер пошел ва-банк.

«В апреле 1998-го Зепп позвонил мне и спросил совета, как получить больше голосов от Африки, – вспоминал советник Блаттера Эммануэль Марадас. – Я объяснил, что у Йоханссона уже хорошие и прочные отношения с КАФ, и что это будет непросто. Но было кое-что, что мы могли попробовать. Я полетел в Южную Африку на встречу с президентом федерации футбола ЮАР Молеви Олифантом и сказал, что сейчас у Южной Африки как у страны и у него как у президента есть уникальная возможность провести чемпионат мира. Тот ответил, что если Блаттер может это гарантировать, он принесет не только голос ЮАР, но и всех 14 южных стран КАФ».

В Азии Блаттера поддержал Мохамед Бин Х-ммам – катарский бизнесмен, который в итоге стал менеджером избирательной кампании Блаттера, и очень богатый и влиятельный чиновник.

Перед конгрессом ФИФА вновь пошли слухи о конвертах с деньгами, которые предлагали делегатам в обмен на голоса за Блаттера. В фильме это подтверждает швейцарский юрист и бывший советник Блаттера (1995-2001) Джудо Тогьони: «Да, конечно. Так и было. Но что вы можете сделать? Это были реальные деньги». Позже информацию о 100 тысячах долларов, предложенных членам исполкома, подтвердил британской прессе президент сомалийской федерации футбола Фарра Адо.

В финальной предвыборной речи Йоханссон говорил о своей программе, о необходимости нового лидера для мирового футбола и впрямую заявил, что никогда не предлагал никакой футбольной ассоциации денег в обмен на поддержку.

«У нас было по 12 минут на речь, – вспоминает Блаттер. – Йохансон говорил около 10, сыпал идеями. Он был настолько убедителен, что его должны были выбрать.

Моя речь была короче. Я сказал: вы знаете меня, и я продолжу развитие той работы, которую вели мистер Авеланж и его администрация, частью которой я был в последние годы. И если вы выберете меня, я привезу чемпионат мира в Африку».

Для победы в первом туре необходимо было набрать 2/3 от всех голосов – 128. Блаттер победил со счетом 111-80, и Йохансон снял свою кандидатуру перед вторым туром: «Друзья, мне кажется, здесь все понятно. Игра окончена, и я думаю, мы все должны пойти обедать».

ФИФА хотела построить головные офисы в каждой федерации. Во многих странах проекты на 400 тысяч долларов так и не были реализованы

Блаттер признается, что после победы на выборах полученная власть его ошарашила. Но применение ей нашлось довольно быстро: «Я начал развивать идею Авеланжа, который считал, что футбол должен принадлежать не только Европе и Южной Америке, но и всему миру. И когда меня избрали, я начал свою миссию».

В 1998-м ФИФА представляла себя как компанию, меняющую мир к лучшему. По всему миру начали разворачивать Goal Project – программу, посвященную развитию футбола, которую курировал Мишель Платини. В каждой стране ФИФА предполагалось строительство головного офиса для местной футбольной федерации. В 400 тысяч долларов на страну закладывались также строительство стадионов, искусственных полей и запуск образовательных программ.

Проблема лишь в том, что деньги уходили в ассоциации, но ничего так и не было построено, и бюджеты просто пропадали.

«Это здание должно было быть центром футбольных активностей в Кении, – рассказывал выпуск местных новостей. – Курицы сейчас заходят в то, что должно было стать главным залом для конференций. Теперь помещение кухни они называют домом. Это один из проектов, на который ФИФА потратила 35 млн шиллингов (290 тысяч долларов)».

Блаттеру становилось все труднее выполнять свои предвыборные обещания о развитии футбола в регионе, но ФИФА исправно отправляла деньги в бедные ассоциации.

Блаттер выиграл внутреннюю борьбу против собственного генерального секретаря, обвинившего его в коррупции

В первый срок Блаттера в 2001 году из-за финансовых проблем рухнула ISL. Компания, годами работавшая главным источником денег для ФИФА, перестала поставлять необходимые суммы. ФИФА оказалась в крупнейшем экономическом кризисе.

Мишель Зен-Руффинен был швейцарским юристом, которого Блаттер назначил генеральным секретарем. Но в 2002 году тот начал задавать вопросы о состоянии организации и составил документ, в котором обвинил Блаттера в неэффективном управлении.

«Мы обнаружили несколько серьезных проблем: вводящая в заблуждение бухгалтерская отчетность, конфликты интересов, – писал Зен-Руффинен. – У нас также есть доказательства потенциальной коррупции внутри организации».

Исполнительный комитет ФИФА раскололся надвое: генсекретарь обвинял сразу десяток чиновников в пособничестве Блаттеру. Другие члены комитета попытались возбудить уголовное дело, но президент отрицал все обвинения.

За Блаттера вступился американец Чак Блейзер: «Я сильно удивлен, что председатель внутреннего аудиторского комитета зашел в переполненный зал и начал кричать «Пожар!». Здесь нет никакого пожара. Я думаю, мистер президент, весь этот шум по-настоящему выражает уважение вам и вашей работе».

«Представители национальных федераций ничего не понимали в финансах, – объясняет бывший исполнительный директор УЕФА (2003-2007) Ларс-Кристер Олссон. – Блаттер мог подняться на сцену и уверять, что проблем с деньгами нет, потому что у него было достаточно кэша в кармане. Но в действительности он продавал будущие соревнования, чтобы это было правдой. Он очень убедителен, обаятелен. Если бы это была частная компания, она бы стала банкротом. Но для ФИФА ничего не произошло. Обвинения стали просто легким летним бризом».

На следующих выборах президента ФИФА Блаттер без проблем победил конкурента от Камеруна Исса Хайату и начал зачистку оппозиции. Мишель Зен-Руффинен покинул свой пост сразу после выборов с красивой речью: «Вчера у меня была надежда, что демократия победит. Но сегодня вы, члены конгресса, и те, кто сидит за этим подиумом, не помогли этому свершиться».

Президент КОНКАКАФ обманывал собственную сборную: за ЧМ-2006 Тринидад и Тобаго заплатили игрокам по 800 долларов

В 2006-м сборная Тринидада и Тобаго впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира. Для крошечного острова это был величайший спортивный момент. «Когда прозвучал финальный свисток последнего отборочного матча, у меня началась истерика, – вспоминает вратарь Шака Хислоп, игравший за «Ньюкасл» и «Вест Хэм». – Я не мог сдержать себя и поверить в то, что происходит».

Насладившись моментом, футболисты начали готовиться к турниру и обсуждать финансовые условия для игроков, которые вышли на чемпионат. Президент национальной федерации Джек Уорнер возглавлял КОНКАКАФ и был одним из главных чиновников ФИФА.

«Мы пришли к Уорнеру со всеми своими вопросами: сколько мы получим за участие в ЧМ, будет ли бонус за выход, – рассказывает Брент Санчо, экс-футболист сборной, а сейчас министр спорта Тринидада и Тобаго. – У нас был список требований. В первую очередь мы решили разделить всю прибыль от ЧМ в соотношении 70-30 для федерации-игроков. И он согласился: «Сделано, без проблем!» Мы переглянулись с удивлением, ожидая переговоров, но двинулись дальше. ФИФА выплачивает каждой стране, квалифицировавшейся на ЧМ, бонус: его мы предложили разделить 50 на 50. После некоторых переговоров мы ударили по рукам. Мы были в восторге: только что провели встречу с одним из самых влиятельных людей в футболе и заставили его согласиться с нашими требованиями. Это был один из самых приятных разговоров о деньгах в моей жизни».

Тринидад и Тобаго сыграли первый матч против Швеции вничью и проиграли Англии и Парагваю. Игроки были в восторге и называли турнир лучшим воспоминанием в жизни. Но когда дело дошло до выплат, Уорнер начал темнить.

«Таблица, куда были внесены все коммерческие выплаты ФИФА за ЧМ и квалификацию, вдруг начала меняться, – говорит Санчо. – Из нее начали вычитать суммы за отели федерации в Австрии и Германии, билеты на самолеты».

После всех расчетов оказалось, что игрокам за выход на турнир и три матча в Германии достанется по 800 долларов на человека.

13 игроков сборной запустили свое расследование, требующее пересчета бонусов. По их мнению, расходы на турнир должны были оплачиваться из бюджета федерации, а не оригинального бонуса ФИФА. Футболисты получили деньги лишь 8 лет спустя, когда федерация согласилась на внесудебное урегулирование претензий. Игрокам и штабу сборной выплатили 1,3 млн долларов, но по их информации порядка 15 миллионов из денег ФИФА исчезли из итоговых финансовых отчетов федерации.

«После чемпионата мира я разговаривал с тренером сборной, – добавляет Санчо. – Он хвалил мои выступления за клуб и сожалел, что не может вызвать меня на матчи: «Ты в черном списке». Им было запрещено вызывать кого-либо из тех, кто участвовал в споре о бонусах».

Скандал на выборах ЧМ-2010: африканская федерация заплатила Карибам 10 млн долларов за три голоса

Раз в 4 года исполнительный комитет ФИФА, состоящий из 24 представителей всех конфедераций, выбирает страну-хозяйку чемпионата мира. К 2004-му Блаттеру начали все громче припоминать обещания провести турнир в Африке.

В итоговый список кандидатов от континента вошли Египет, Марокко и Южная Африка; основная борьба развернулась между двумя последними.

Символом южноафриканской заявки стал первый президент ЮАР Нельсон Мандела, который был важной фигурой для ФИФА. Экс-президент Авеланж еще в 1990-е лично прилетал в Йоханнесбург и поздравлял Манделу с избранием на пост президента от имени футбола. Его преемник Блаттер тоже отзывался о политике с невероятным пиететом.

«Человек, которого я никогда не забуду, – Нельсон Мандела. Когда я говорю о нем, у меня даже сейчас мурашки. Когда мы впервые встретились, я был генеральным секретарем. Он посмотрел на меня, обнял и сказал: «Зови меня Мадиба». Невероятно».

«Мы впервые встретились с Манделой в нашем туре по ЮАР в рамках отборочной кампании, – рассказывает экс-девушка Чака Блейзера Мари Линн Бланкс, которая путешествовала по работе вместе с ним. – До этого мы были в Марокко и Египте, и прием был на высшем уровне. Но затем мы оказались в ЮАР, и нас встречал Мандела. Невероятно добрый и величественный, что-то было в его ауре, как будто силовое поле вокруг него. Мы завтракали и ужинали с ним. А затем он поехал с нами в Тринидад: 22-часовой совместный перелет на частном самолете.

И сразу же с самолета нас вытащили на сцену. Мандела болел и был невероятно уставшим, но они все равно вытащили его на публику и показывали людям».

Приезд Манделы стал демонстрацией силы Уорнера в КОНКАКАФ. В том раунде голосования за страну-хозяйку ЧМ в блоке Уорнера было три голоса: его собственный, Чака Блейзера и еще один от конфедерации. Возможно, именно они и повлияли на исход голосования: в 2004-м Южная Африка выиграла у Марокко 14-10.

Впрочем, одним приездом Манделы дело не ограничилось. Три года спустя коммерческий директор ФИФА Жером Вальске обнаружил в документах транш от Южноафриканской федерации футбола, адресованный Карибской федерации и лично Джеку Уорнеру. За три голоса КОНКАКАФ ЮАР отправила 10 млн долларов: официально они значились как финансовая поддержка африканской диаспоры на Карибах. При этом по документам 10% отправлялись напрямую Чаку Блейзеру.

«Когда я узнала об этом, была в шоке, – вспоминает Мари Линн Бланкс. – Я спросила: «Ты шутишь?! Уорнер получает 9 миллионов долларов, ты получаешь один. Сколько тогда платят другим? Сколько вообще денег у Южной Африки?!» И неужели так действительно принимаются такие решения?»

Все спикеры фильма уверены: члены исполнительного комитета знали, что происходит, но не хотели это останавливать. Эти люди просто считали, что они имеют право заработать на чемпионате мира.

Южноафриканская федерация отрицала все обвинения в подкупе членов исполнительного комитета. Но никаких программ поддержки африканского населения на Карибах так и не было реализовано.

Блаттер правда не хотел победы Катара

Третья серия документалки рассказывает о выборах стран-хозяек ЧМ-2018 и 2022. О том, как свой чемпионат получил Катар, на Sports.ru уже подробно рассказал Артем Буторин.

В фильме есть еще несколько интересных деталей.

Из 2022-го Блаттер еще раз признается, что хотел победы США. Это подтверждают слова делегатов. «Перед голосованием Зепп подошел ко мне и сказал, что очень бы хотел, чтоб я проголосовал за США, а не Катар, – вспоминает Рикардо Тейшейра, член исполнительного комитета ФИФА (1994-2012) и зять бывшего президента ФИФА Авеланжа. – Думаешь, это достойно президента – вмешиваться на таком уровне? Я не ответил, он ушел, а я проголосовал за Катар, как и хотел».

Блаттер впервые оказался в меньшинстве: все главы конфедераций были готовы сплотиться вокруг заявки Катара. Еще удивительнее это оказалось для главы американской федерации Чака Блейзера: он рассчитывал получить все три голоса от КОНКАКАФ (кроме него и Уорнера, в исполкоме был представитель Гватемалы), но Уорнер не поддержал заявку собственной Конфедерации.

Заявку Катара поддержали не только Карибы, но и Африка. За 10 месяцев до голосования в Анголе прошел Африканский футбольный конгресс. Катар выступил главным спонсором, и Хасан аль-Тавади уверен, что именно его выступление на конгрессе стало главным шагом к победе на выборах: «Мы убедили не только трех членов исполкома, но и всю африканскую конфедерацию, которая была в восторге от нашего предложения».

Бывшая сотрудница оргкомитета «Катар-2022» Федра Аль-Маджид подробно рассказала, как представители Катара предлагали взятки чиновникам:

«Мы были в отеле, меня попросили перевести несколько встреч, я говорю по-французски. На протяжении вечера в номере мы встречались с разными членами исполнительного комитета: Исса Хайяту (представитель Камеруна), Жак Анума (Кот-д’Ивуар) и Амос Адаму (Нигерия). Мы говорили о ЮАР, о том, как Африка получила шанс провести чемпионат мира – и как у арабского мира тоже должна быть такая возможность. И тогда Хассан предложил Хайяту 1 миллион долларов для его футбольной федерации. В ответ мы хотели получить его голос. Я помню, как в ответ был смех и фраза «Ну, этого недостаточно». Цена подскочила до 1,5 млн. Да, это звучит очень просто, но это действительно было так: «Мы даем вам деньги для федерации, а вы нам голос. Спасибо, увидимся!» Дальше были такие же разговоры с Анума и Адаму. 1,5 млн долларов были предложены каждому члену исполкома. Я никогда не видела денег, и было четко проговорено, что деньги пойдут на футбол. Фразы «вот конверт в ваш карман» никогда не звучали, и я хочу это проговорить. Где в итоге эти деньги осели – я не знаю.

Перед тем, как я вернулась в свой номер, Хасан сказал мне: «Никогда никому об этом не рассказывай». Я не забыла о тех встречах, но действительно долгие годы никому об этом не говорила. После тех встреч я знала, что мои дни в оргкомитете сочтены. Мне дали три дня, чтобы уехать из Катара: я больше не была частью команды».

Хасан прокомментировал последующие заявления Федры кратко: «Это все ложь».

В то же время пошли слухи, что имеющий право голоса член исполкома и представитель Кипра Мариос Лефкаритис продал Катару участок земли на 32 млн долларов. Он утверждал, что это не имеет ничего общего с его голосом.

В Бразилии эмир Катара встречался с президентом Лулой. Одновременно с этим Катарские авиалинии запустили ежедневные рейсы в Бразилию и Аргентину. В Париже похожие встречи проходили с Николя Саркози, после чего Катар начал массово закупать французские самолеты Airbus.

«Все это поддерживается стереотипами об арабских шейхах, разбрасывающихся деньгами, – отвечал на это Хасан. – Именно поэтому чемпионат мира так важен. Мы должны сломать стереотипы. Мы соблюдаем правила. Мы следуем нашим этическим ценностям. Мы выиграли выборы честно: потому что это было время для первого чемпионата мира в арабском мире, в мусульманском мире».

Бывший друг Блаттера пошел против него на выборах – и попался на даче взяток

Впрочем, даже после победы Катара вокруг остались люди, недовольные результатом. Мохаммед Бин Хаммам, важнейший лоббист заявки, утверждал, что Блаттер предал их: «Он вложил все свои силы, чтобы устранить Катар».

Через 3 месяца после голосования президент Азиатской конфедерации (тот самый, который яро поддерживал Блаттера на его первых выборах) заявил, что готов баллотироваться на пост президента ФИФА против старого приятеля:

«Я всегда поддерживал Зеппа, был честным советником. Могу сказать, что был важной частью его успеха, считал его другом. Я не думал, что он будет выдвигаться на выборах в 2011-м: у президента должен быть лимит, максимум три срока. Я чувствовал, что его власть уже не идет на пользу футболу».

В мае 2011-го Бин Хаммаму не дали визу в США, где проходил съезд делегатов КОНКАКАФ. «Не было никаких причин для отказа. Я уверен, что кто-то просто не хотел видеть меня в Штатах и дать возможность обратиться к Карибским федерациям», – сокрушался он.

На том же конгрессе Блаттер пообещал миллионный грант на развитие футбола для КОНКАКАФ – за 30 дней до выборов президента ФИФА.

Бин-Хаммам настоял, чтобы ему устроили встречу с карибскими федерациями в столице Тринидада и Тобаго. Все затраты на конгресс (363 тысячи долларов) взял на себя Джек Уорнер.

Президент федерации Пуэрто-Рико Эрик Лабрадор признался, что в отеле делегатам открыто предлагали взятки: «В первый день Бин Хаммам провел презентацию для делегатов. И что-то странное начало происходить после нее. Нам сказали о подарках, которые бы помогли федерациям, и пригласили всех по очереди забрать их. Я дождался своей очереди, поднялся в номер, где были чиновники от Карибской футбольной ассоциации. Мне дали конверт с надписью «Пуэрто-Рико», в котором были купюры: 40 тысяч долларов. Я тут же спросил: «Что это?» – «Это для вас, на любое использование в рамках футбола». Они явно давали такую же сумму всем. Если бы мне сказали, что это деньги в обмен на голос за бин-Хаммама, я бы отказался. Я и так вернул деньги».

К сожалению, большинство делегатов забрали конверты. Лишь три или четыре представителя отказались, и новости о конвертах с деньгами дошли до Чака Блейзера в Нью-Йорке. Чак решил доложить о случившимся в Цюрих и позвонил коммерческому директору ФИФА Вальке. Новости моментально дошли до Блаттера и запустили работу комитета ФИФА по этике. Уорнер и Бин Хаммам отрицали все обвинения.

«У меня не было плохих намерений подкупить людей, – говорит Бин Хаммам. – Это все заговор. Не забывайте, что я пошел против ФИФА, против очень серьезных людей. Конечно, они могли представить историю лучше, чем я».

Чуть позже в прессу попало записанное на камеру выступление Уорнера на том конгрессе в Тринидаде, которое прошло уже после раздачи конвертов: «Некоторые здесь думают, что они более святые, чем остальные. Если вы святой, то откройте церковь, друзья мои! Но в действительности наш бизнес – это наш бизнес. Вам предложили то, что предложили, потому что он [Бин Хаммам] не может принести вам серебряные побрякушки на серебряном подносе и все такое. Я сказал ему: «Забудь об этом. Оцени их стоимость и отдай странам». И только вы можете решить, как лучше использовать подарок, который вы получили, для развития футбола в вашей стране. Если кто-то хочет вернуть деньги, то можете их вернуть. Но не выходите на улицу и не рассказывайте об этом, потому что считаете себя святым. Я надеюсь, это понятно».

Случившееся заставило Блаттера отбиваться от очередных обвинений в продажности ФИФА: «Кризис? Я не думаю, что мы в кризисе. Есть некоторые сложности, которые будут решены внутри нашей семьи».

Бин Хаммам снял свою кандидатуру с выборов президента ФИФА, а Уорнер ушел в отставку. В отсутствие других кандидатов Блаттер был безальтернативно переизбран на четвертый срок.

Уорнер начал сливать информацию о коррупции журналистам, Блейзер – сотрудничать с ФБР

Вынужденный уйти со своего поста Уорнер желал поквитаться с ФИФА. Он нашел британского журналиста Эндри Дженнингса, который годами расследовал коррупцию в ФИФА, и начал сливать тому информацию о своем старинном партнере Чаке Блейзере. Уорнер передал Дженнингсу документы, подтверждающие, что президент федерации США годами получал как минимум 10% от всех сделок, проходящих через КОНКАКАФ.

На основе финансовых чеков Дженнингс выпустил серию расследований. Они внезапно попали напрямую в налоговое управление США.

«У меня были установлены поисковые запросы на ключевые слова, связанные с коррупцией, – рассказывает специальный агент Стив Берримен. – И однажды утром через поисковики пришла статья английского журналиста. Я сам футбольный болельщик, и обвинения в его статье про офшоры Чака Блейзера зацепили меня. Я начал изучать его прошлое и находил все больше и больше интересного».

К делу подключилось ФБР и департамент юстиции. Они отследили деньги, уходившие из швейцарских банков ФИФА на счета на Каймановых островах через американского посредника, и постепенно распутали целую сеть больших платежей. Сам Стив Берримен запросил налоговые отчеты по Блейзеру: оказалось, что за последние 15 лет Чак ни разу не подал налоговые декларации.

Через несколько месяцев ФБР подстроило встречу с Блейзером, на которой было честно сказано: «С учетом коррупции, неуплаты налогов и прочих обвинений вы получите от 75 до 100 лет в тюрьме. Мы можем забрать вас сейчас – или вы можете сотрудничать с расследованием». По воспоминаниям агентов, Чак тяжело вздохнул и ответил: «Я думаю, что я могу вам помочь».

Блэйзер начал шпионить для бюро, нося скрытый микрофон на встречах с другими членами ФИФА. ФБР также подключило других информаторов из разных подразделений организации. Четырехлетнее расследование завершилось серией арестов в 2015-м. В мае швейцарские власти провели захват в одном из главных отелей ФИФА в Цюрихе.

Тем же утром министерство юстиции США провело пресс-конференцию, посвященную расследованию, на котором назвало ФИФА «чемпионом мира по мошенничеству».

«Среди 14 человек, которые фигурируют в обвинительном заключении, есть высшие чиновники ФИФА, – объяснила генеральный прокурор США Лоретта Линч. – Два поколения футбольных чиновников использовали свои позиции, чтобы получать взятки, влияющие на решения о телевизионных правах, местах проведения турниров и кто будет руководить крупнейшей футбольной организацией в мире».

Блаттер говорит, что его совесть чиста и он спит спокойно

Сам президент ФИФА на удивление не попал в список обвиняемых: «Американцы хотели моей головы, но они поняли, что я не тот человек, который организовывал коррупцию среди членов исполкома».

Но давление на него как на президента становилось все сильнее. На конгрессе ФИФА, который прошел через пару дней после арестов, Блаттер выступил с эмоциональной речью:

«Меня обвиняют в этом шторме. Хорошо! Я возьму на себя ответственность. Я с вами, и я хочу остаться с вами, продолжать нашу работать!..»

По итогам случилось безумное: через три дня после того, как членов исполкома выволакивали из отеля сотрудники полиции, Блаттер был переизбран президентом организации, погрязшей в скандале. Но несколько суток спустя все же подал в отставку: «Хотя вы и выбрали меня президентом, результат не получил поддержки футбольного мира. Я решил уйти».

Следующим президентом ФИФА должен был стать Мишель Платини, но в октябре комитет по этике отстранил его и Блаттера от любой футбольной деятельности после дополнительных обвинений от швейцарской полиции: – сначала на 3 месяца, а затем на 8 лет. Чиновников обвиняли в незаконной выплате двух миллионов долларов за консультационные услуги Платини: работа была выполнена в 2002-м, а деньги пришли на счет лишь 9 лет спустя – прямо перед президентскими выборами, на которых Мишель отказался от собственного участия и поддержал Блаттера.

В этом году суд оправдал обоих чиновников, но к работе в футбольных структурах они больше не возвращались.

Большинство героев документального фильма тоже по сути остались безнаказанными.

• В 2021 году Министерство юстиции США назвало ФИФА «жертвой» коррупции в футболе и выплатило организации 200 миллионов долларов, конфискованных во время расследования.

• Зеппу Блаттеру и Мишелю Платини не было предъявлено обвинение от Департамента юстиции США.

• Чак Блейзер умер в 2017 году.

• Джек Уорнер остается в Тринидаде и Тобаго и активно допрашивается американскими властями.

• Из 22 членов исполкома, голосовавших на выборах стран-хозяек ЧМ-2018 и 2022, только один остался в ФИФА.

В конце документалки Блаттера спрашивают о его роли в коррупционных скандалах вокруг и внутри ФИФА.

– Я никогда не брал никаких денег. И никогда не просил их. Я никогда не просил у ФИФА большей зарплаты. Когда мне пришлось уйти, хотя я и не хотел, это означало, что у всего должен быть свой конец. Когда оглядываюсь назад, чувствую благодарность. В международном футболе есть 2 миллиарда людей, которые любят эту игру. Они будут продолжать играть в него, на стадионах и на улицах, потому что они верят в хорошее в этой игре. И я счастлив, что приложил руку к некоторым историческим моментам в футболе. Я очень горд.

– Вы были президентом с 1998-го. Так много членов исполкома были обвинены или арестованы, некоторые были отправлены в тюрьму. Вы были у власти, были президентом. Чувствуете ли вы ответственность, что это произошло при вас?

– Я был ответственным за ФИФА и всех, кто работал в организации. Но члены исполкома, которые пришли из разных стран и разных культур, я не могу быть ответственным за них. Мне обидно за ФИФА, я сожалею, что это произошло, но я не могу нести моральную ответственность. Моя совесть чиста, я могу спать спокойно.

