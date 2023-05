16 комментариев

Он все еще топ?

«Если существует игрок, за которого я не боюсь и уверен, что он заиграет в любом клубе‎ мира, то это Наби. Просто этот парень настолько хорош», – комментировал в 2018-м переход Кейта в «‎Ливерпуль» тренер «‎Лейпцига» Ральф Хазенхюттль. Юрген Клопп высказывался аналогично и называл Наби совершенным полузащитником. Мерсисайдцы выиграли гонку у других топ-клубов, заплатили за 24-летнего гвинейца на тот момент рекордные для себя 60 млн евро и дали ему легендарную 8-ку Стиви Джи. Ожидания были выкручены на максимум.

Но на «‎Энфилде» Кейта так и не стал даже игроком стартового состава. Пять лет спустя «‎Ливерпуль» списал одну из самых крупных покупок эпохи Клоппа (до сих пор в топ-5) свободным агентом. Что же пошло не так в этой версии мультивселенной?

Фактор №1: тайминг. «‎Ливерпуль» год ждал перехода Кейта и вынужденно перестроил стиль

Самый простой ответ – травмы. Чуть позже в этом тексте мы обязательно подробно разберем этот аспект, но сначала о другом. Первая причина, подтолкнувшая домино неудач Кейта в «‎Ливерпуле», кроется в самой истории его трансфера из «‎Лейпцига». Англичане пришли за Кейта летом 2017 года, после его первого сезона в Германии. Но спортивный директор «‎РБ» Ральф Рангник сходу отрезал: немецкий клуб не будет продавать ведущих игроков перед дебютной Лигой чемпионов – ни за какие деньги.

Хотя «‎Ливерпуль» был настойчив, все попытки переубедить «‎Лейпциг» оказались безуспешны. Годом позже, летом 2018-го, в контракте Кейта активировалась опция выкупа за 50 млн евро, но ждать готовы были и конкуренты, в частности, «‎Интер» и «‎ПСЖ». Накинув сверху опции десяток миллионов, «‎красные» все же выиграли борьбу за универсального гвинейца.

Год ожидания казался ничтожным в сравнении с уникальностью игрока. «‎Я общаюсь со многими людьми в Бундеслиге, но еще никогда не получал столько сообщений с поздравлениями, как после объявления о подписании Наби. Окей, нам придется подождать. Конечно, я предпочел бы другую ситуацию, но это не проблема. Все в порядке», – говорил Клопп.

Постфактум очевидно, что оптимизм Юргена был обманчивым. В 2017-м, когда «Ливерпуль‎» торговался за Кейта, клуб только набирал мощь – впервые пробился с Клоппом в ЛЧ с четвертого места в чемпионате и играл в его коронном стиле хэви-металл, квинтэссенцию которого немец сформулировал так: «‎Гегенпрессинг – лучший плеймейкер». В тот момент тренеру нужны были полузащитники, которые взрывают игру и создают угрозу в переходных фазах. Статистический читер Кейта, который умел прессинговать, отбирать, протаскивать мяч на дриблинге из глубины и забивать, казался идеальным кусочком пазла.

Летом 2018-го Кейта переходил уже в состав финалиста Лиги чемпионов. Казалось бы, что в этом плохого. Но за 12 месяцев, пока гвинеец ждал переезда в Англию, Клоппу пришлось подстраивать «‎Ливерпуль» под новый статус: соперники, видя новую мощь мерсисайдцев, оборонялись глубже и плотнее. «‎Я сказал игрокам, что «‎Ливерпуль» – топ-команда, очень сильная, болид «‎Формулы-1». Но если машину из «Формулы-1» поместить в лондонские пробки, то она будет ехать не так уж быстро», – говорил Карлуш Карвальял после победы «‎Суонси» в январе 2018-го.

Сильно изменилась роль центральных полузащитников: вместо врываний в чужую штрафную и завершения от них требовалась более сдержанная манера игры. Пока Трент и Энди Робертсон (проводил первый сезон в «‎Ливерпуле»), кошмарили чужую оборону, а впереди решало новообразованное трио Фирмино-Мане-Салах (египтянин тоже только перешел летом 2017-го), центральные полузащитники должны были чаще оставаться сзади и страховать. Высокие позиции фулбеков подразумевали также, что и с мячом полузащитники должны были меньше рисковать. Тактическая эволюция хорошо заметна по результативности Вейналдума: в первый ливерпульский сезон-2016/17 нидерландец выбил 6+9 по гол+пас в АПЛ, на следующий – всего 1+2.

Максимально неудобные перемены для Наби Кейта, чья фишка в «‎Лейпциге» – слаломные проходы из глубины и выбор обостряющих вариантов в атаке. Он был бокс-ту-боксом в 4-2-2-2 и славился разносторонностью, но роль дисциплинированного страхующего в 4-3-3 – пожалуй, худший вариант для раскрытия его талантов.

Глава отдела анализа данных «‎Ливерпуля» Иан Грэм в лонгриде The New York Times, расхваливая новичка, признавал, что процент точности передач Кейта ниже, чем у других элитных полузащитников. Зато алгоритмы аналитика показывали, что гвинеец чаще пытается делать такие пасы, в результате которых партнер оказывается в более выгодной позиции для гола.

Конечно, тренерский штаб «‎Ливерпуля» хорошо знал, какого игрока получает, и учитывал его особенности, когда Наби появлялся на поле. Но на фоне перестройки системе «‎красных» чаще пригождались качества Вейналдума, а не Кейта. И если летом 2017-го казалось, что стиль «‎Ливерпуля» только подчеркнет сильные скиллы гвинейца, то после перехода обновленные требования Клоппа к полузащитникам уже гораздо меньше подходили рисковой манере Наби.

Еще один удар по шансам Кейта закрепиться в основе нанесло внеплановое приобретение Алькантары. Клопп был большим поклонником Тиаго и, когда появился шанс заполучить его, не устоял. Ради этого мерсисайдцы даже отошли от собственного правила не подписывать игроков старше 27 лет (испанцу было 29). Так уже через два года после перехода Наби в «‎Ливерпуле» появился конкурент, который давал команде ту же функцию – креатив из полузащиты. При этом испанец стабильно выбивал 90% точности передач, то есть совмещал остроту и надежность.

Фактор №2: психология. Болельщики ждали от Кейта голов и передач, а он – более значимой роли в команде

Пока Кейта пытался найти себя в меняющемся «‎Ливерпуле», многие ждали от него яркой игры, как в «‎Лейпциге», где он неизменно выбивал больше 10 очков за сезон по ‎гол+пас. Но на «‎Энфилде» он так ни разу и не приблизился к показателям из Бундеслиги – в самом результативном сезоне-2019/20 набрал всего 5 баллов (2+3). В пересчете на 90 минут это даже чуть лучше, чем в «‎Лейпциге» (0,55 против 0,52 в Бундеслиге), но это, скорее, «‎заслуга» скромного игрового времени. В абсолютном выражении базовая статистика не впечатляла.

Ожидания болельщиков не решающий показатель в оценке футболиста, но и самому гвинейцу было непривычно в тени других. «‎Когда Наби перешел в «‎Ливерпуль», ему пришлось подстраиваться под систему, которая не строилась вокруг него. В первый сезон у него были хорошие матчи, но он все еще привыкал к тому, что он не центральная фигура в команде, что не вся игра шла через него», – рассказал источник The Independent, работавший с Кейта.

В январе 2019-го Клопп даже публично говорил о неуверенности игрока. «‎Я счастлив, что у нас есть Наби. Но мог ли бы он более уверенно действовать в матчах? Да. Тот ли это игрок, что в свои лучшие времена в «‎Лейпциге»? Нет. Он все еще адаптируется».

Кейта честно старался подстроиться, это хорошо передают цифры. В первый же сезон в «‎Ливерпуле» Наби в два раза реже лез в обводку и создавал моменты для ударов, чаще предпочитал более безопасные решения. В дальнейшем эти тенденции только усилились. В прошлом сезоне Кейта шел в обводку в три раза реже, чем в «‎Лейпциге» (1,8 против 5,5), стал меньше продвигать мяч как на рывках, так и передачами.

В таблице мы учли только сезоны с 1000+ минутами в лиге, чтобы обойти статистические аномалии. Таких сезонов у Наби в «‎Ливерпуле» набралось всего два – первый после трансфера из «‎Лейпцига» и его предпоследний на «‎Энфилде». Достаточно, чтобы проследить динамику изменений в его игре.

Оговоримся: во второй сезон в Англии Кейта делал даже больше продвигающих передач (7,58), чем в Бундеслиге. Возможно, это эффект меньшей выборки (сыграл всего 815 минут) и общей доминирующей мощи «‎Ливерпуля» в том сезоне (победа в АПЛ-2019/20). По остальным упомянутым в таблице метрикам всплеска не было.

172-сантиметровому центральному полузащитнику пришлось непросто и из-за адаптации к более интенсивной и физически мощной лиге, пишет The Athletic со ссылкой на членов штаба «‎Ливерпуля». Одним из косвенных подтверждений может быть проседание удачных отборов с 2,2 за 90 минут в Бундеслиге до 0,97 в АПЛ – и это в соседних сезонах. А выигранные верховые единоборства (далеко не главное качество Наби, но характерно для сравнения физических особенностей игроков в лиге) упали с 38,9% в Германии до 28,6% в Англии.

Все старания и подстройки Кейта перечеркнули травмы, они же добили гвинейца ментально. «‎В психологическом плане ему было очень тяжело, потому что из-за проблем с физикой он не мог вносить вклад в успехи команды, какой хотел бы. Они с Садьо Мане как братья, но Наби более чувствительный. Травмы украли его уверенность‎», – говорит источник The Independent.

Фактор №3: травмы. Кейта пропустил из-за них 30% матчей и не закрепился в старте

Как говорят англичане, last but not least – последнее по очереди, но не по значению. Пора подробнее поговорить о травмах. «‎Ливерпуль» и Кейта, вероятно, смогли бы притереться друг к другу, несмотря на то, что им сразу не удалось образовать такой идеальный союз, как представлялось. Судя по отдельным интервью, штаб Клоппа готов был со временем дать Наби особую роль в полузащите, которая выходила за рамки стандартных заданий и больше задействовала его сильные качества.

«‎Он может оказывать огромное влияние на каждую игру», – говорил Юрген. «‎Все мы видим, какой это великолепный игрок и что он может дать нашей команде, особенно в том плане, как доставить мяч в финальную треть и как дезориентировать соперника», – повторял его помощник Пеп Лейндерс.

Но чтобы отработать новые механизмы, им нужен был постоянно готовый Кейта. А с этим были огромные проблемы.

За пять сезонов с Кейта «‎Ливерпуль» провел 278 матчей. Наби сыграл меньше половины – 129 игры, а 84 (то есть 30%) пропустил из-за травм. Еще более пугающим звучит такой факт: лишь однажды за все эти годы Кейта пять раз подряд выходил в стартовом составе – в самом первом сезоне, в январе-феврале 2019-го. Это если брать все турниры, а в АПЛ максимальная серия – четыре матча подряд в старте.

Дальше, как правило, был такой сценарий: как только Наби набирал форму, следовало новое повреждение, набор формы, выходы на замену, попытка закрепиться в старте – и опять травма. И так раз за разом.

Справедливости ради, не всегда серии выходов в старте прерывали травмы – иногда его просто усаживали в запас. Но и это отчасти связано с его травматичностью: после пропуска больших отрезков Кейта сложно было тянуть скорости и интенсивность ливерпульского футбола на длинной дистанции. На проблемы с фитнес-показателями указывает и то, что лишь в 33 случаях Наби отыграл за «‎Ливерпуль» 80+ минут.

Последний матч за мерсисайдцев Кейта провел еще в конце февраля, с тех пор не попадал даже в заявку. В начале марта Клопп объяснял отсутствие гвинейца ушибом, но с тех пор игрок совсем пропал. Кажется, немец просто окончательно разуверился в Наби после игры с «‎Кристал Пэлас» (0:0). The Athletic подробно разобрал действия Кейта в том матче. Если коротко: полузащитник тотально провалился – не успевал поддержать контрпрессинг, замедлял темп атак, регулярно терял мяч и опасно фолил даже после получения желтой карточки.

Показательный пример – атака на 16-й минуте. Наби получает мяч у своей штрафной, впереди открываются сразу три свободных партнера.

Кейта затягивает с решением, попадает под прессинг и в итоге делает поперечный пас.

Бывший игрок «‎Ливерпуля» Джон Элдридж не выдержал и затвитил: «‎Юрген должен заменить Кейта как можно скорее, ребята, он обуза! Ничего не делает для команды, да и себе не приносит пользы для отъезда летом».

Клопп прислушался, в перерыве убрал Кейта с поля и фактически вывел из состава на концовку сезона.

Сложно сказать, что это было. Возможно, дело в психологии полузащитника. В «‎Лейпциге» Наби в последний сезон тоже бунтовал, получал ненужные дисквалификации и снизил уровень игры, ожидая трансфера в Англию.

Несмотря на скомканную карьеру в «Ливерпуле‎», этим летом за него наверняка развернется борьба – еще не преклонные 28 лет и статус свободного агента привлекают многие клубы. Уже известно про конкретный интерес «‎Дортмунда» и «‎Лейпцига», присматриваются к полузащитнику «‎Милан» и «‎Барселона».

Как мы уже упомянули ранее, за пятилетку на «‎Энфилде» Наби стал менее вертикальным и агрессивным полузащитником, но улучшил позиционную игру.

При этом Кейта выглядел не так плохо на фоне партнеров по команде, как можно подумать. Когда он был здоров и играл, то чаще всего выглядел хорошо. По ряду атакующих метрик гвинеец смотрелся лучше других центральных полузащитников «‎Ливерпуля». Опережает его разве что Окслейд-Чемберлен. Отчасти это эффект меньшей выборки, так как Алекс умудрился провести на поле заметно меньше времени, чем даже вечно травмированный Кейта.

***

Карьера Наби Кейта в «‎Ливерпуле» откровенно не задалась – подстройка под неудобную схему и регулярные повреждения быстро деморализовали игрока, который переходил, чтобы стать одним из лидеров команды.

В Англии Кейта растерял свою главную магию – продвигающие рывки на дриблинге. Одновременно он стал более аккуратным при розыгрыше мяча, хотя по-прежнему далек в этом смысле от элитного уровня. То есть в сумме он стал более заурядным игроком (в сравнении с собой пятилетней давности, не путать с просто заурядным).

Кейта все еще может доказать, что период в АПЛ был неудачным стечением обстоятельств. Но для этого Наби должен снова нащупать стиль, благодаря которому о нем мечтали все топы – более рисковый и доминантный. Для этого важно попасть в клуб, где ему доверят роль лидера полузащиты. И надеяться, что постоянные травмы останутся в Ливерпуле.

За минувшие пять лет ясно одно: Хазенхюттль был неправ, говоря, что Кейта заиграет где угодно. Даже универсальному статистическому читеру нужна «‎своя» команда.

Фото: globallookpress.com/firo/Sebastian El-Saqqa; Gettyimages.ru/Adam Pretty/Bongarts, Eric Alonso, Peter Powell – Pool