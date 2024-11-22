Клубы Бундеслиги и звезды удаляются из Х – из-за Илона Маска и его реформ твиттера. Что там происходит?

Как тебе такое?

«‎Санкт-Паули» первым из футбольных клубов объявил об уходе из соцсети X (бывший твиттер), обвинив владельца Илона Маска в превращении площадки в «‎машину ненависти»:

«С тех пор как Маск возглавил эту платформу, расизм и теории заговора в X распространяются беспрепятственно и даже курируются. Оскорбления и угрозы практически не санкционируются и подаются как свобода слова.

После победы на выборах Дональд Трамп объявил, что назначит Маска главой нового государственного агентства. Маск активно поддерживал Трампа во время предвыборной кампании, в том числе с помощью X. Можно предположить, что и в ходе выборов в Бундестаг (досрочные выборы в парламент Германии пройдут в феврале 2025-го – Спортс’‘) X также будет продвигать авторитарный, человеконенавистнический и правоэкстремистский контент и манипулировать общественным дискурсом».

Несколько дней спустя за «‎Санкт-Паули» последовал «‎Вердер»:

«Под видом свободы слова невероятными темпами растет число разжигающих ненависть высказываний, правоэкстремистских постов и теорий заговора. Радикализация платформы происходит и благодаря самому Маску и его постам. Маск также использует соцсеть в качестве политического оружия, как можно было заметить в ходе предвыборной кампании в США».

Остальные клубы Бундеслиги пока не отказываются от X из-за охватов, хотя критично относятся к тенденциям при Маске, пишет таблоид Bild. Источники в «‎Байере» сказали изданию, что внимательно следят, не вмешивается ли X в алгоритмы ради политического воздействия: «‎Если это будет установлено, и клуб поймет, что презентация себя на данной платформе влияет негативно, мы уйдем из X».

«‎Вольфсбург» высказался конкретнее и намекнул, что скоро может последовать примеру «‎Санкт-Паули» и «‎Вердера»: «‎Мы очень критически следим за ситуацией вокруг твиттера/X и Илона Маска. Примем решение в ближайшем будущем».

Бунт клубов Бундеслиги – только вершина айсберга. Ныряем в глубину разглядывать его ледяной киль.

The Guardian и Стивен Кинг тоже ушли из X. За сутки после победы Трампа из соцсети удалились 280 тысяч человек

После выборов президента США и победы Трампа в начале ноября из X уходят знаменитости и компании из разных сфер. Незадолго до «‎Санкт-Паули» об уходе из X объявило британское медиа The Guardian. «‎Предвыборная кампания в США лишь подчеркнула то, что мы наблюдали уже давно: X – токсичная медиаплатформа, а ее владелец Илон Маск использует влияние для формирования политического дискурса».

С похожими словами распрощался с соцсетью один из самых продаваемых американских писателей Стивен Кинг: «‎Ухожу из твиттера. Пытался остаться, но атмосфера здесь стала слишком токсичной». Голливудский актер Бен Стиллер и обладательница «‎Оскара» Джейми Ли Кертис тоже отказались от X.

Уходят не только селебрити, но и простые пользователи. День после выборов президента США стал антирекордным для X по числу деактиваций аккаунтов (формально профиль в X можно только деактивировать, после этого он автоматически удаляется через 30 дней). По данным сервиса Similarweb, за сутки после победы Трампа из X ушли 281 600 человек.

Это уже не первый массовый исход из соцсети. Больше 200 тысяч человек удалились сразу после объявления о покупке Маском тогда еще твиттера. В тот раз среди них тоже были звезды: актриса Вупи Голдберг, модель Джиджи Хадид и лидер группы White Stripes Джек Уайт.

При этом официальных данных с общей динамикой изменений X при управлении Маска по всему миру нет – только оценки сторонних сервисов.

Например, Similarweb сообщал о падении трафика на сайт за год при Маске (к сентябрю 2023-го) на 14%. А по данным Sensor Tower, с ноября 2022-го по февраль 2024-го твиттер потерял 23% пользователей мобильного приложения в США.

Хотя в мае Маск радостно утверждал, что X пробил отметку в 600 млн активных пользователей в месяц по всему миру.

Благодаря строгим нормам Евросоюза мы можем посмотреть на официальные данные X хотя бы в Европе – соцсети обязаны публиковать цифры по региону. Они подтверждают тенденцию: число пользователей соцсети в ЕС уменьшилось на 6 млн за последний год.

Возможно, даже большим ударом для X стал отказ ряда крупных брендов размещать рекламу. Год назад гиганты вроде Apple, Disney, Paramount, Warner Bros и IBM как минимум временно приостанавливали маркетинг в X.

Причин две. Первая – короткий твит Маска: «‎Ты сказал настоящую правду». Так владелец X отреагировал на пост другого пользователя: «‎Еврейские общины нагнетают именно ту диалектическую ненависть к белым, которую, как они утверждают, хотят, чтобы люди перестали использовать против них». На скандал отреагировали даже в Белом доме, осудив «‎отвратительную пропаганду антисемитской и расистской ненависти».

Вторая причина – одновременно вышел доклад адвокатской группы Media Matters, в котором говорилось, что реклама известных компаний в X показывается рядом с экстремистским контентом. Рекламодатели не хотели, чтобы презентация их услуг ассоциировалась с такими твитами.

И это далеко не единственный скандал вокруг X за последние два года.

Маск восстановил Трампа и конспирологов в X, блокировал журналистов и сделал собственные твиты приоритетными для показа

Чтобы перечислить все резонансные действия Маска после покупки X, пришлось бы писать отдельный большой текст. Но в этом соберем основные события.

Маск купил твиттер в октябре 2022-го за 44 млрд долларов. Миллиардер давно называл себя «абсолютистом свободы слова‎» и после сделки заверил, что хочет сделать из твиттера площадку, где «широкий спектр убеждений может обсуждаться в здоровой манере, не прибегая к насилию».

Уже в ноябре 2022-го, вскоре после объявления Дональдом Трампом планов вновь избираться в президенты США, Маск восстановил его аккаунт в твиттере после блокировки в январе 2021-го на фоне захвата Капитолия его сторонниками, несогласными с итогами выборов 2020 года.

Впоследствии Маск активно агитировал за Трампа, участвовал в его предвыборных митингах, а избранный президент США уже пообещал владельцу X госдолжность.

После Трампа Маск вернул в соцсеть ряд конспирологов и праворадикальных активистов. Одним из самых резонансных случаев стало восстановление профиля Алекса Джонса. Который, в частности, считает, что теракт 11 сентября 2001 года организовало правительство США и что массовое убийство в одной из начальных школ в США в 2012 году было инсценировкой. В 2022-м родители двух погибших детей выиграли суд по обвинению Джонса в клевете.

При этом Маск блокировал аккаунты журналистов Washington Post, New York Times, CNN и еще нескольких изданий, которые освещали его деятельность – потому что они сообщали о его местоположении. Через сутки владелец соцсети устроил опрос о снятии блокировки: 58,7% высказались «‎за», после чего аккаунты журналистов восстановили.

Другой скандал со свободой слова возник вокруг бывшего ведущего CNN Дона Лемона. В январе 2024-го X объявила о запуске шоу журналиста внутри платформы. Но проект свернули еще до его старта. Первым гостем шоу должен был стать сам Маск, но вопросы Лемона показались владельцу соцсети слишком неудобными – в частности, о цензурировании контента в X ради поддержки взглядов Маска. Шоу так и не вышло в X, а в ноябре на волне исхода селебрити из X ведущий объявил, что тоже удаляет аккаунт.

Как минимум одно нововведение Маска в X сделало соцсеть менее безопасной. При нем X стала раздавать за деньги голубые галочки, которые раньше свидетельствовали о верифицированных аккаунтах популярных личностей и брендов. После реформы возникли ‎«верифицированные», но при этом поддельные профили Леброна Джеймса, Apple и даже компаний Маска Tesla и SpaceX. Из-за хаоса изменения откатили, перезапустив уже после доработки.

Хотя суть проблемы остается: галочка по привычке вызывает больше доверия к аккаунту, но на деле означает только оплаченную подписку у владельца профиля. Британско-американский Центр по противодействию цифровой ненависти (CCDH) проанализировал около 60 тысяч твитов аккаунтов с голубой галочкой по темам Украины, защиты климата и вакцинации и установил, что около 25% из них были фэйками.

Еще Маск сделал так, чтобы все его твиты показывались пользователям платформы в приоритетном порядке. Как пишет The Verge, причиной стал Супербоул: в феврале 2023-го твит Джо Байдена о главном спортивном событии США стал более популярным, чем твит Маска. После этого инженеры соцсети получили экстренную задачу подкрутить алгоритмы. Все тот же центр CCDH подсчитал, что охват политических твитов владельца соцсети в последние месяцы предвыборной гонки в США в два с лишним раза превысил охваты всей политической рекламы, размещенной в X за это время.

В то же время многие посты Маска вызывают вопросы. Например, даже чат-бот с искусственным интеллектом Grok, интегрированный Маском в премиум-подписку X, определяет некоторые его твиты как фэйковую информацию: «‎Совокупность доказательств, полученных из анализа новостей, исследовательских отчетов и постов в социальных сетях указывает на то, что Илон Маск – значительный распространитель дезинформации, воздействующий потенциально на миллиарды людей с помощью своей платформы и личного влияния». И ты, Grok?

Мои личные впечатления подтверждают выводы аналитиков: когда я захожу в свой аккаунт, где среди подписок только футбольные профили (и даже в настройках установлены интересы: футбол, «‎Локо», РПЛ и Бундеслига), в ленте регулярно показываются посты Маска и другой политический контент.

Если не твиттер, то что? Знаменитости куда-то переходят?

Скандалы вокруг X фактически взрастили его конкурентов. Если раньше никто не претендовал на сегмент микроблогинга, давно занятый твиттером, то в конце 2023-го запустились сразу два конкурента: признанная в России экстремистской Meta (деятельность запрещена в РФ) выпустила приложение Threads, а созданная основателем твиттера Джеком Дорси децентрализованная платформа Bluesky из исследовательского проекта превратилась в полноценную альтернативу X.

Именно в Bluesky ушли «‎Санкт-Паули» и «‎Вердер». А вот Стивен Кинг призвал подписываться на него в Threads. В начале ноября вышло заявление о 275 млн активных пользователей в месяц (в апреле было 150 млн). За полмесяца в ноябре в соцсети появилось 15 млн новых аккаунтов.

Bluesky тоже прибавила именно в последние месяцы. Еще в сентябре в соцсети было всего 8 млн зарегистрированных пользователей. Сейчас уже почти 20 млн, из них около 7 млн создали профили после победы Трампа на выборах. Данные по активности скромнее: 11 млн активных пользователей в ноябре. Пока этой платформе очень далеко до охватов конкурентов, зато она как никто другой даже внешне похожа на старый твиттер до Маска.

«‎Европейский Паровоз» – в телеграме

Фото: Gettyimages.ru /Omar Marques, Martin Rose; Jaque Silva, Fabio Ferrari/Global Look Press