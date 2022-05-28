Тони Кроос уже тренер: создал футбольную онлайн-академию и бесплатно обучает своим приемам. Вы тоже можете попробовать!

Личная футбольная соцсеть.

В конце экстра-тайма полуфинала Лиги чемпионов между «‎Реалом» и «Ман Сити‎» Карло Анчелотти совещался с опытными игроками «‎Мадрида», активнее всего были Тони Кроос и Марсело. «‎У него были сомнения, кого выпустить на замену, и он спросил нашего совета», – рассказал немец после матча. Видео этого консилиума разлетелось в соцсетях:

Вполне возможно, советы коллеги пригодятся Анчелотти и в финале. Ведь Тони уже действующий главный тренер. Собственной футбольной академии.

«‎Тренерская работа не должна быть вопросом будущего, ведь я уже тренирую множество детей по всему миру», – отмечает полузащитник в интервью t-online.

Школа Крооса родилась благодаря пандемии. Все началось с челленджа в инстаграме

Кроос признается, что давно подумывал о собственной футбольной школе: «‎Правда, я думал, скорее, о настоящей академии». А потом наступила пандемия. Тони использовал карантин с пользой, и в марте 2020-го запустил в инстаграме простой 14-дневный челлендж #TonisHomeChallenge – каждый день предлагал подписчикам выполнить различные задания с мячом в домашних условиях и награждал победителей атрибутикой со своим автографом.

«‎(Во время локдауна) дети не могли ходить на футбол. Я хотел подарить им немного радости и найти альтернативу. Так как они много времени проводили дома и очень активно сидят в соцсетях, я предложил им онлайн-упражнения. В ответ получил больше 1000 видео, это было невероятно. Это стало основной проекта. Тогда я начал думать, что еще мог бы сделать», – вспоминает Кроос.

Тогда Тони поручил своей маркетинговой команде разработать приложение. И в августе 2021-го состоялся запуск Toni Kroos Academy. «‎В видеороликах я объясняю, как делать базовые упражнения или как поступать в сложных игровых ситуациях. Кроме того, пользователи получают инсайды из моей личной жизни», – описывает свое детище немец.

Toni Kroos Academy – больше, чем набор видеоуроков. Тони создал футбольную соцсеть имени себя

Мы потестили приложение, и это действительно больше, чем просто набор обучающих видео. Это целая онлайн-вселенная, построенная вокруг личности Тони Крооса, его персональная соцсеть, завязанная на футболе.

Приложение состоит из четырех разделов. Сначала попадаешь на домашний экран, где первым делом пользователя встречают видео по типу инстаграмовских сторис, на которых Тони делится личными историями или воспоминаниями. Например, незадолго до финала ЛЧ при входе в приложение немец рассказывает вам о своем первом детском воспоминании от главного клубного турнира Европы:

«‎Это был финал 1999 года между «‎Баварией» и «‎Манчестер Юнайтед». Мой отец был большим фанатом «‎Баварии». Во втором тайме мы с братом уже засыпали, а потом проснулись от звука пульта, ударяющегося об экран телевизора. Это было добавленное время, когда «‎МЮ» забил два гола».

Вторая вкладка – собственно раздел «‎Академия». Здесь собраны видео, на которых Кроос на тренировочной базе «‎Реала» в Вальдебебасе показывает, как обрабатывать мяч, бить по нему, идти в дриблинг или делать его коронные плассирующие передачи.

Есть и тактические занятия – как выбирать момент для прессинга, в каких ситуациях лучше переводить мяч на другой фланг или почему порой даже поперечный пас может быть полезен. Все это – на примерах из матчей самого Тони. «Я отсмотрел большое количество своих игр последних лет в поисках важных эпизодов и записал их с пояснениями», – говорит Кроос и не лукавит. Все занятия и все видеоролики – с его личным участием и комментариями.

Кроос дает также советы, как психологически готовиться к важным матчам и как переживать поражения. Тони даже подробно рассказывает, как надо следить за бутсами – этому посвящены сразу три видео по 3-4 минуты! Это вообще можно назвать внутренним мемом приложения.

Кроос и сам признает, что такое повышенное внимание к обуви немного нестандартно даже среди профи: «‎Я еще не видел ни одного игрока в «‎Реале», который бы каждый день чистил бутсы и так их готовил. Для меня это нечто особенное, самое важное на поле! Я чувствую себя хорошо только в это модели adidas (11pro). Мои нынешние бутсы я ношу уже семь или восемь лет. Мне нравится, что они такие белые и материал идеальный. К счастью, adidas продолжает выпускать их специально для меня».

Третий раздел приложения – «‎Спроси Тони». Здесь любой юзер может задать любой вопрос, остальные голосуют. На вопросы, которые поддержало больше всего участников коммьюнити, Кроос записывает видеоответы. К примеру, сейчас лидирует такой: «‎Как понять, в какой угол (при пенальти) прыгнет вратарь?». А до этого немец отвечал, как повысить выносливость, чтобы выдержать 90-минутный матч.

Последний раздел – «‎Челленджи». Это прямое развитие первоначальной идеи Крооса из инстаграма: «‎ученикам» предлагается, к примеру, пожонглировать мячом обеими ногами. Победитель получает персональный тренерский фидбек от Тони, за второе место ждет футболка сборной Германии с автографом, за третье – подписанный шарф «‎Реала».

Академия Крооса популярнее приложения «Баварии‎». Еще у него есть подкаст и фонд помощи тяжелобольным детям

Персональное приложение не единственный медиапроект Крооса. Именно он, а не, к примеру, Ангела Меркель или Хайди Клум – самый популярный немец во всем инстаграме (33,2 млн подписчиков, второй – Месут Озил с 24,3 млн). Кроме того, Тони ведет футбольный подкаст совместно с братом Феликсом (поиграл за «‎Унион Берлин» в Бундеслиге).

Даже одноклубники недоумевают, откуда он находит время на создание такого объема качественного контента. Рецепт прост: «‎Когда мы в поездках, например, в самолете или отеле, я использую это время. Я не играю в Playstation, а думаю о том, что еще можно сделать для приложения».

Дополнительное свободное время у полузащитника появилось и после завершения карьеры в сборной. По срокам уход из Бундестим (в июле 2021-го) почти совпал с запуском приложения в августе прошлого года.

Приложение Toni Kroos Academy полностью бесплатное, в нем нет никаких платных функций. Единственное ограничение – язык. Изначально оно работало на родном для Тони немецком, испанском (очевидно, в честь клубной прописки и по причине популярности испанского языка в мире) и английском для глобальной аудитории. Недавно добавился португальский.

В Google Play школу Крооса скачали уже более 100 тысяч раз, в AppStore статистика по скачиваниям недоступна, но и там успехи заметны: в немецком сегменте приложение Тони на 82-м месте в категории «Спорт‎». Для сравнения: совсем рядом, на 78-м, официальное приложение дортмундской «‎Боруссии», а «‎Баварию» (97-е) Кроос уже обогнал. На инстаграм академии подписаны 332 тысячи человек.

Финал Лиги чемпионов не единственное волнительное событие для Крооса в ближайшее время. Через месяц после матча с «‎Ливерпулем» футбольная школа Тони впервые выйдет в оффлайн. С 27 июня по 2 июля в Кельне при участии полузащитника пройдет тренировочная сессия для детей и подростков от 6 до 17 лет. У этого лагеря мощные спонсоры – adidas и Decathlon. Желающим поучаствовать придется заплатить – 279 евро за всю неделю или 69 евро за однодневную сессию. Все доходы немец обещает направлять в собственный фонд помощи тяжелобольным детям – Toni Kroos Stiftung.

Несмотря на стремительное развитие тренерской карьеры Крооса, Карло Анчелотти не стоит опасаться за свой пост. «‎Пока я не думаю о том, чтобы стать тренером профессионального клуба. Мне больше нравится работать с детьми. Не очень люблю, когда приходится много ездить и проводить время в отелях. Мне больше по душе иметь возможность каждый день помогать людям по всему миру», – резюмирует Кроос.

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