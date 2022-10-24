Болельщики уходят с трибун и жгут свитера: «Ванкувер» с тремя русскими парнями кошмарно начал сезон

6 поражений в 6 матчах.

Летом «Ванкувер» пополнил состав двумя русскими нападающими (к Василию Подколзину добавились Андрей Кузьменко и Илья Михеев) и готовился к прорыву после двух подряд сезонов без плей-офф. Но старт получился просто кошмарным: шесть поражений в шести матчах. Сначала «Кэнакс» установили антирекорд НХЛ, а потом его обновили: четыре поражения подряд в матчах, в которых вели в 2+ шайбы. Уже после третьей игры (с «Вашингтоном» – 4:6) лидеры раздевалки ощутили гнетущую атмосферу в коллективе и организовали внутрикомандное собрание только для игроков. Но и это не помогло.

Главный тренер Брюс Будро после этого матча уверенно заявлял , что «Кэнакс» переигрывали все команды, с которыми встречались. Но за «Вашингтоном» последовали еще два поражения от «Коламбуса» и «Миннесоты», оба в овертайме. Действительно, команда все время была близка к победе, но пока никак не получается.

Была надежда, что «Ванкувер» снимет проклятие в первом домашнем матче сезона против «Баффало», но и тут не срослось: вечный аутсайдер начал сезон задорно и разделался с «касатками» 5:1 – это самое крупное поражение из шести стартовых. Конечно, болельщики «Ванкувера» были в бешенстве. По ходу третьего периода по стадиону разносился недовольный гул, даже когда команда пыталась разыграть большинство. А потом и вовсе зрители стали массово покидать стадион задолго до финального свистка, кто-то в отчаянии даже бросил джерси на лед. Правда, на матчах «Кэнакс» это происходит не в первый раз .

Один из фанатов у себя дома даже поджег свитер команды – он явно ожидал от нее совсем другой игры.

Перед стартом сезона эксперты нередко называли «Ванкувер» среди команд, которые в этом сезоне могут удивить – будут опасны для контендеров и зарубятся за место в плей-офф. Почему нет, если там классная линия центров (почти 100-очковый Джей Ти Миллер с новым контрактом на 56 млн, талантливый швед Элиас Петтерссон, отличный тувэй Бо Хорват). Интересные точечные приобретения на флангах – Андрей Кузьменко и Илья Михеев. Прибавив к этому навыки и опыт Брюса Будро, с приходом которого в декабре 2021-го «Ванкувер» раскрылся и шел по графику 106 очков за сезон, можно было рассчитывать на результат явно лучше имеющегося.

При игре 5-на-5 «Кэнакс» смотрятся еще более-менее: могут держать шайбу в зоне атаки, создавать опасные моменты, забивать и даже отрываться в счете! Иногда случаются обрезы или потери, которые приводит к пропущенным голам, но это не выглядит критичным.

А вот что действительно очень плохо – это игра «Ванкувера» в неравных составах. «Кэнакс» пропускали в меньшинстве в пяти матчах из шести (не забил только «Коламбус»). Более того, они позволяют забить себе почти в каждом втором розыгрыше: их процент нейтрализации меньшинства (55,6) – худший в лиге. За счет этих голов соперники регулярно сокращали отставание в счете. А если прибавить то, что в первых пяти матчах у «Ванкувера» было 55 минут штрафа, то на лицо проблемы с дисциплиной в ключевые отрезки.

На это же намекают два гола, которые «Кэнакс» пропустили, играя в большинстве (от «Эдмонтона» и «Филадельфии») – соперники убегали в отрыв и сравнивали счет. Дважды – за шесть игр! И это при слабой реализации самого «Ванкувера» – всего 13%. Понятно, что выборка пока маленькая, и есть команды, у которых цифры еще хуже. Но в сумме игра в неравных составах производит кошмарное впечатление.

Явные проблемы на старте и у лидеров. Например, Джей Ти Миллер присутствовал на льду при 12 голах из 18, пропущенных в первых четырех играх. Даже удивительно, что он пока не считает, что команда находится в кризисе: «Мне не кажется, что у нас проблемы. Все не так плохо. И мы движемся в верном направлении, что бы там люди ни думали».

Миллер регулярно играет в спецбригаде меньшинства, хотя у него в среднем 9,63 пропущенных гола за 60 минут среди нападающих, которые с сезона-2019/20 сыграли больше 200 минут (134-е место в лиге – четвертое с конца). Кажется, где-то тут одна из причин неудачного старта – нападающему, явно нацеленному на атаку, приходится заниматься не совсем своим делом. Но у «Ванкувера» ощущается недостаток двусторонних и оборонительных форвардов, особенно когда был травмирован Михеев.

Илья уже три матча в строю, а результаты и у него, и у остальных наших в «Ванкувере» пока не впечатляют. Михеев после травмы играет довольно много – в среднем примерно 17 минут. Но пока у него «-3» и один голевой пас.

Кузьменко начал сезон неплохо: забил в первой же игре с «Эдмонтоном», затем заработал ассист против «Вашингтона», но дальше результативное затишье и «-5».

При этом Андрей, в целом, смотрится неплохо: у его звена получается закрывать соперника в зоне атаки и подолгу контролировать шайбу, но с реализацией есть проблемы.

У Подколзина тоже не все гладко: две передачи в шести матчах, но он и играет меньше остальных наших. Его время колеблется от 11 до 16 минут.

Конечно, молодой состав «Ванкувера» (средний возраст – 26,6) ставит непростую задачу перед Будро. О текущем состоянии команды главный тренер сказал , что она «ментально слаба» и «боится побеждать». И молодость команды явно сказывается в третьих периодах – «Кэнакс» проиграли их с общим счетом 1:13. Если команда хочет бороться за плей-офф, ей нужно лучше держать удар, отрастить зубы и научиться не отдавать матчи.

Время на исправление ситуации еще есть, сезон только стартовал. Но начинать надо уже сейчас.

Фото: REUTERS/Bob Frid-USA TODAY Sports