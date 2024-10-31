Вдохновение из Super Mario и финал на «ЦСКА Арене»: кто и как делает главную медиабаскетбольную лигу России

Организаторы Media Basket.

Сейчас идет четвертый сезон Лиги Ставок Media Basket – и кажется, что уже все слышали об этом явлении. В медиабаскетбол играют Мозгов и Кириленко, Седокова и Элджей обзавелись своими командами, и даже легендарный Bone Collector по такому случаю приехал в Россию. У медиалиги растут охваты, а у ее участников – узнаваемость. Финал пройдет на «ЦСКА Арене» перед 10 тысячами человек – ни один профессиональный клуб в России, кроме ЦСКА, не играет на таких больших аренах.

Но кто стоит за организацией этого баскетбольного медиафеномена? И во что это все может развиться? Эти и другие вопросы Спортс’’ задал шестерым организаторам Media Basket.

Филипп Кострубов. Участник популярных реалити-шоу и бывший профессиональный хоккеист. Создал успешную медиакоманду Reality. Один из пионеров медиаспорта в России, в Media Basket занимается подбором команды, созданием контента, операционной деятельностью, переговорами с партнерами.

Сергей Мардоян. Креативный директор и сооснователь Basement Moscow, компании, которая организует модные вечеринки. Арт-директор Media Basket, отвечает за весь визуал – как на паркете, так и за его пределами; также создает презентации о проекте для спонсоров.

Альмир Мухутдинов. Профессионально играл в футбол в России и Казахстане, но несколько лет назад завершил карьеру и пришел в медиафутбол. В команде Reality познакомился с Кострубовым, позже стал одним из организаторов баскетбольной медиалиги. В основном занимается переговорами с площадками, а также работает с ГРС, ЧОП, МЧС и спонсорами.

Владимир Андрианов. Сооснователь Basement Moscow и Media Basket. Креативный продюсер оффлайн и онлайн событий. Работа с партнерами, спонсорские активации, СММ, PR, гестменеджмент, работа с артистами.

Станислав Шитиков. Еще один представитель Basement и человек, который в Media Basket отвечает за множество сфер – от работы с партнерами до коммуникации с артистами и блогерами.

Севак Акопян. Сооснователь ресторанной группы Vams Family, человек с бизнес-мышлением. В Media Basket в основном работает с партнерами – находит новых и ведет коммуникацию с уже существующими.

«Мальчишки знают про «Амкал» и 2Drots больше, чем про команды РПЛ». В чем смысл медиаспорта?

– Медиаспорт в России – это что за явление?

Сергей: Все началось с 2Drots и «Амкала», они снимали контент, посвященный футболу. А потом это все обрело форму турнира, к которому мы в том числе приложили руку. Теперь есть такой феномен как медиабаскетбол, медиагольф и, я думаю, все будет расширяться в другие виды спорта. Можно сказать, что предшественником этого были танцы на льду со звездами – тоже спортивная дисциплина, в которой участвовали селебрити.

Это хороший инструмент для привлечения внимания широкой публики к спорту. Одна из наших ключевых задач – развитие баскетбола как, на наш взгляд, самого стильного вида спорта. А как еще привлечь к нему интерес, если не через медийных людей?

Стас: Медиаспорт еще формируется, как и его понимание. Я думаю, что через 3-5 лет он приобретет фундамент и окончательно сформируется, и мы увидим тот медийный спорт, который должен быть в наших реалиях.

Сева: Это развивается и в мире, и в России. Заметно, что у нас в стране многие мальчишки знают про «Амкал» и 2Drots больше, чем про команды РПЛ. Поэтому развитие точно идет. Просто сейчас рынок свободный и залетают вообще все – но со временем рынок станет более конкурентным, останутся только те, кто смог взять лучшее из медиа и лучшее из спорта и найти в этом баланс.

– Я знаю, что вы делали первый сезон футбольной Медиалиги. Почему перестали?

Вова: Наши планы не совсем совпадали с планами Коли (Николай Осипов, президент Медиалиги – Спортс’’). Мы хотели делать модный ивент, тусовку, чтобы звезды и лидеры мнений были на поле и приходили в качестве гостей, тем самым популяризируя спорт в стране. Как раз это мы сейчас показываем на Media Basket. Коля хотел продолжать на каких-то подмосковных стадионах, куда никто не приезжает.

Даже если посмотреть передачу Георгия Черданцева, то участники сидят и говорят, как было круто в первом сезоне, была сцена, артисты…

– По какому вектору развития пошел Media Basket?

Альмир: Сейчас зрителю не интересно приходит на стадионы, где играют…да хоть кто, ну не собирают трибуны. А наш зритель знает, на что приходит: все в диджитале, везде экраны, музыка, известные люди и тусовка. Media Basket – это единственное мероприятие, где мы собираем лучших артистов, блогеров, и они с нами, грубо говоря, с 16:30 до 21:30. Не уходят, смотрят матчи. У них появились свои команды, за которые они болеют.

Фил: Мы – единственные в России представители именно медиаспорта. Остальные уходят в профессионализм.

Мы же развиваемся именно в медиавекторе, прописываем в регламенте, чтобы именно селебрити находились на паркете. Мы популяризируем вид спорта через хедлайнеров, в каждой команде присутствуют люди из разных индустрий – актеры, диджеи, музыканты, блогеры, даже звездные фотографы. Еще у нас есть люди с серьезными именами в баскетболе – Мозгов, Кириленко, Bone Collector.

Вова: Не могу согласиться, что все вокруг мимо, а мы – молодцы. У многих, кто делает попытки организовать какой-то медиаспорт, это получается – в падел играют медиа, покер заходит очень круто, баскет, который не наш. Они, правда, наши команды используют, но это работает и собирает аудиторию. Я видел, что в Центре бокса, где мы играем, одна букмекерская контора планирует сделать медиабоулинг.

Конкуренция есть, просто каждый привлекает своих амбассадоров и этим разнится. Но многие повторяются – Текила играет и в падел, и в футбол, и в баскетбол. Obladaet два года подряд забирает наш медиагольф, в медиапокер показывает неплохие результаты, в баскетболе постоянно выходит за Player’s Club.

– Почему в этом сезоне нет «Амкала» и 2Drots?

Стас: Потому что их желание развиваться именно внутри баскетбольного комьюнити было не таким сильным. У них фокус на футбол. Есть команды, которые намного сильнее заряжены на развитие, создание контента, привлечение крутых селебрити – и мы дали возможность вот этим командам. Это волевое решение.

Успехи Media Basket: селебрити создают команды (в 4-й сезон могла зайти Ольга Бузова), финал – на «ЦСКА Арене»

– А вы замечаете развитие Media Basket? Появляются новые болельщики?

Вова: Наши охваты и просмотры растут в геометрической прогрессии. Если наша первая площадка, Arbat Hall, вмещала около 500 человек, то сейчас в пике на топовые мероприятия проходят по 3,5 тысячи. Финал четвертого сезона мы планируем делать в «ЦСКА Арене» на 10 тысяч. Рост колоссальный.

Билеты на плей-офф и финал сметают за 40 минут. В прошлом году мы продали все на финал, потом выставили 3 билета на court side по 150 тысяч – их купили за 15 минут.

Альмир: Я недавно лежал и думал, что когда мы только собрались и делали в Arbat Hall на несколько сотен человек, это было уютно, комфортно, круто. Прошло всего два года, а мы замахнулись на площадку в 10 тысяч. Я на днях был на «ЦСКА Арене», встал в центре площадки и думаю: «Неужели мы это сделаем?»

Кстати, наш зритель тоже растет. Если раньше это была в основном молодежь, то сейчас люди приходят с семьями, с детьми.

– Ваши ивенты проходят по выходным, как и топовые матчи Единой лиги. Они задевают вашу аудиторию?

Стас: Мы анализировали это. Например, ЦСКА играл с «Зенитом» в воскресенье. В субботу, у нас было открытие – полный sold out. А в воскресенье у нас был полный зал, но VIP-гостей было чуть меньше, потому что многие поехали на ЦСКА – «Зенит». Там еще Баста выступал, было на что посмотреть.

Но, в целом, трибуны были полными. Мы увидели разницу по сравнению с открытием, но без жесткой просадки.

– А как с интересом от селебрити? Кажется, их тоже становится больше…

Фил: Нам удалось сделать так, чтобы присутствие на медиабаскетболе стало модным. За счет этого у многих хедлайнеров появляется желание делать команды.

В этом году в лиге появилась команда Alikson Team под предводительством Анны Седоковой и Наташи Рудовой. Было большое желание заявить команду от Ольги Бузовой, но они хотели заходить исключительно женским пулом. Вы понимаете, что это не получится, скажем так, по росту. Зашла команда Blatosphera с репером Словетским – это легенда шоу-бизнеса, артист с большим именем. Зашла команда Syndicat с Егором Шипом и Ганвестом.

Вокруг проекта большая шумиха, много упоминаний, на каждый тур мы собираем по 2,5 тысячи…А кто не хочет каждые выходные быть на площадке, когда у тебя полные трибуны, а в первых рядах сидят Сергей Матвиенко, Катя Лель, Анна Седокова, Анастасия Волочкова, Никита Серовский, Азамат Мусагалиев, Вячеслав Дусмухаметов?

– Кстати, про селебрити. Bone Collector – самый высокооплачиваемый участник Media Basket?

Стас: А мы, как лига, не в курсе контракта. Команда его привезла сама, и они не разглашают сумму. Я думаю, что и Тимофей Мозгов не дешевый для Rocket Team. Но внутрянку и финансовое состояние команд мы не трогаем, это не наша вотчина.

Сергей: Главное наше достижение в этом сезоне еще не произошло – это финал на «ЦСКА Арене». Мы задрали сами себе планку так, что пока финал не пройдет, мы будем на иголках и нервах. Как показывает практика, каждый ивент – это испытание, и на каждом мероприятии мы сами себе ставим достаточно дискомфортные рамки. Но главное условие для роста – выход из зоны комфорта. Будем в этом году достигать.

– Насколько сложнее устроить ивент на «ЦСКА Арене»?

Альмир: Это коммерческая площадка, так что даже попроще. Там есть фудкорт, VIP-зоны и так далее. Все отработано. Площадки, где мы играем сейчас, принадлежат Москомспорту, любой шаг – согласование, бумаги. На «ЦСКА Арене» будет проще в этом плане.

Сергей: Это Альмиру (смеется). Для меня это будет в три раза сложнее.

«Площадка – мольберт, на котором можно рисовать». Необычный дизайн Media Basket – в стиле комиксов и компьютерных игр

– Кстати, а как вообще придумывается дизайн сезонов? У вас везде какие-то экраны, прожекторы, пестрый паркет. Откуда это все?

Сергей: Я провожу trend watch – что сейчас заходит, что нет, какой визуальный язык находится на самом старте. Нам же важно опережать тренд. Кто-то оформил турнирчик, мы сделаем так же, только в других цветах? Нет, нам всегда нужно удивить.

Плюс, баскетбол – это понятный вид спорта со своими регламентами, с расчерченной площадкой и так далее. Но эта площадка – мольберт, на котором можно рисовать что угодно. Нам хочется все это оживить. Уу нас большая сцепка диджитал-жизни с жизнью аналоговой, и хочется, чтобы на турнире ты находился в таком пограничном пространстве, где все настоящее, но в то же время как будто в компьютерной игре.

В предыдущем сезоне мы пытались оказаться в комиксе, а в этом – в компьютерной игре. Мы скачем по жанрам и пытаемся играть на противоположностях.

– Ладно, давайте на конкретном примере – подсветка для mad shot. Вы где-то подсмотрели? Или чистая придумка?

Сергей: Наш ориентир — все медиапространство. Журналы, кино, мультики…Можно вдохновится фильмом или флаером на техно-вечеринке. Самое классное – вдохновляться неочевидным.

Что касается mad shot, то так мы пытались сделать игру более динамичной и живой, более смотрибельной и геймифицированной. Все же играли в Super Mario? Съел грибочек – Марио вырос и начал плеваться огнем. У нас такая же история: загорелся прожектор в определенной точке, и появляется шанс забить из этой точки четырехочковый. Это и элемент неожиданности, и попытка привнести что-то новое в привычную игру.

В Media Basket выступают топ-артисты, но зрители приходят на баскетбол

– Стало проще работать с артистами? Условно, раньше L’One у вас пел за миллион, а теперь готов за 500 тысяч?

Стас: Есть артисты, которые заинтересованы в том, чтобы у нас выступить. Потом же люди выложат это в соцсети, творчество продвигается.

Если в первом сезоне мы платили почти всем, то сейчас некоторые могут выступить за free – чтобы быть причастными и показать, что они делают.

– А партнеры? Это работает со спонсорами, например? В чем их выгода?

Сева: Всем нужны охваты, узнаваемость, медийность.

Насколько я знаю, Media Basket отлично зашел Лиге Ставок, нашему титульному партнеру. Омолодил их аудиторию.

Стас: Это взрослый бренд, они уже давно существуют на рынке, и им не хватало немного молодого свежего дыхания. Мы его и привнесли.

Мы придумываем нативные интеграции для партнеров.

У нас была история, что все на courtside – а это звезды – пили PIMS. Плюс у нас был свой напиток Media Basket x PIMS, были еще PIMS Cams, когда актер мог выбегать на паркет и выбирать, кому он подарит напиток. Компании это было по кайфу. L’One на выступлении сказал про них… Мне кажется, что показ продукта через такие интеграции – это и есть основа маркетинга.

Потом специализированные паблики об этом рассказывают. В прошлом году мы получили серебряную награду на конкурсе E+Awards в номинации «Спортивный маркетинг».

Сева: Есть еще «Система быстрых платежей». Они с нами третий сезон и полностью довольны, идут дальше. Если до этого они заключались с нами на сезон, то сейчас на целый год – а это два сезона и выезды.

Спонсоры смотрят на охваты, какие игроки к нам заглядывают, какие блогеры и медиа у нас есть. Для них важно рекламировать свои продукты через определенных лиц.

С каждым сезоном договариваться легче, потому что популярность проекта растет. Когда ты начинаешь диалог с партнером, он уже знает о продукте, видел его, получал рекомендации – так намного проще.

– Если вернуться к артистам, то у вас нет ощущения, что на ваши ивенты ходят только посмотреть на каких-нибудь реперов? Люди точно приходят на баскетбол?

Стас: Артистов на субботу мы анонсируем в среду, на воскресенье – в четверг. А продажа билетов стартует в понедельник, и 80 процентов к моменту анонса артиста уже раскуплена.

И еще интересно, что когда у нас выступает большой артист, то мы стараемся ставить его ближе к концу. Но бывает, что к этому моменту зрители уже уходят, потому что они пришли непосредственно на баскет. Выступление просто было бы хорошим дополнением. Мы замечали такое: артист выступает, а зал наполовину пуст.

«Мы эсклюзивны. Уровень баскетбола вырос». Media Basket отвечает на критику бывшего участника проекта

– В октябре бывший участник Media Basket Виктор Кейру дал интервью, в котором раскритиковал ваш подход к баскетболу. Поговорим об этом?

Сергей: Мы открыты к любой критике и к любым мнениям относительно нашего турнира. Тем более, Виктор Кейру был его частью. В этом году его команды нет, но мы надеемся, что они вернутся в следующем.

Стас: Витя играл у нас в лиге. В этом сезоне его команды B1BOX нет просто потому, что они не поддерживали медийную активность летом. Мы со всеми командами после третьего сезона обговорили, что те, кто хотят участвовать, должны делать контент в межсезонье. Чтобы этот контент популяризировал баскетбол, команду, участие в проекте. Мы даем большую платформу, вкладываются немаленькие деньги, и хочется видеть отдачу.

Интервью Вити показывает, что он затаил какую-то обиду. Он говорит, что мы стараемся через селебрити показать баскетбол… Так мы через этих людей привлекаем аудиторию, которая в итоге начинает любить баскетбол и увлекаться им. Сейчас почти у каждой команды есть своя фан-база, есть интерес от аудитории, которая никогда бы не пришла на Лигу ВТБ или на любительские лиги. Но за счет того, что мы привлекаем достаточно серьезных инфлюенсеров, эти люди приходят, остаются и влюбляются в наш проект и в баскетбол.

– В общем, превращать баскетбол в более профессиональный не планируете?

Сергей: Нет, это же ведь медиабаскет. Надо, наоборот, отдать должное всем селебам, которые, не умея играть в баскетбол, не боятся выйти. Это достойно уважения, потому что это показывает смелость и уверенность в себе. Они приходят в абсолютно чуждую им историю и не боятся показать, что чего-то умеют.

Это-то как раз и интересно смотреть. Как профессиональный баскетболист бросает мяч в корзину все тысячу раз видели. А как в корзину забрасывает Даня NILETTO или Надя Сысоева – это интересно.

Фил: Уходить в профессионализм смысла нет, потому что мы – представители медиаспорта. Профессионального спорта у нас достаточно, много любительских баскетбольных лиг – зачем повторяться? Мы эксклюзивны, аналогов нет.

Стас: Я считаю, что он не понимает что такое маркетинг, как через пиар привлекать внимание к продукты. Мы видели это на примере B1BOX, у которой были пустые трибуны. Их партнер – Лига Ставок – ушла. Потому что какой бы там ни был профессиональный баскетбол, если его красиво не упаковать, чтобы люди смотрели и влюблялись, то проект никому не нужен.

Без всяких обид, но это так. Если бы он правильно все делал, то история баскетбола 1х1 могла бы быть очень большой. Но Витя не хочет развиваться и не хочет смотреть на это не через призму профессионального спорта, а через entertainment.

Меня очень печалит, что он не видит, как мы популяризириуем баскетбол, и что он считает наших игроков неумехами…Рэпер Текила с первого сезона так вырос, что уже был в топ-3 по подборам – и это среди профессионалов. К нам приезжает играть Bone Collector, на которого подписаны Drake и многие звезды, которых он тренирует… О чем это говорит? Что мы заходим через хайп? Это странная позиция, потому что мы за два года выросли именно как баскетбольный проект. Уровень конкретно баскетбола в командах вырос колоссально.

Профессиональное сообщество скептически относится к медиабаскетболу, и Витя стал одним из этих скептиков. Он три сезона не говорил такого, его не взяли в сезон и он резко поменял мнение. Обидно, что люди не видят глубоких моментов, которые мы транслируем.

«Популярность баскетбола выросла на 30%». О миссии Media Basket

– Куда еще может развиваться медиабаскетбол? Другие страны?

Фил: Пока самое реальное в данной геополитической ситуации – выход на рынки Китая и ОАЭ. Есть запрос из Китая, возможен контакт с брендами, которые в России не представлены. Но в Китае подобные вопросы решаются на правительственном уровне. И как только мы заручимся поддержкой на этом уровне, с удовольствием сделаем турнир в Китае.

– Планируете зайти в другие виды спорта?

Фил: У нас в заготовке как минимум три вида спорта. Не могу их назвать, потому что рынок очень конкурентный. Но как только получим одобрение от партнеров, сразу приступим к исполнению.

– А в баскетболе у вас какая цель? Вы идете к чему-то или просто проводите медиалигу и этим уже довольны?

Фил: Наша задача – сделать так, чтобы именно наш баскетбол формата 3х3 на два кольца стал официальным видом спорта. Для начала хотя бы в России. Чтобы строились такие площадки и люди могли играть по нашим стандартам.

Первые шаги сделаны: РФБ включила Media Basket в план развития баскетбола в стране на ближайшие 3-5 лет. Присутствие Андрея Кириленко на матчах говорит о многом.

Стас: Когда мы придумывали этот проект, мы хотели сделать баскетбол более популярным. Мы видели как развивается этот вид спорта в стране и – по нашим меркам – он недооценен.

С третьего сезона мы даем профессионалам возможность получить статус медиаигрок, если они выпускают контент про баскетбол, тренировки, околобаскетбол. Благодаря этому мы видем в соцсетях все больше контента про баскетбол. Тем самым мы делаем игру более популярной. Плюс, это хорошая возможность для ребят, которые играют в студенческих или любительских лигах выступать за наши команды и получать неплохие гонорары.

Мозгов или других баскетболисты заходят к нам, кайфуют и говорят, что именно так должен выглядеть баскетбол у нас в стране. Мы даем развлечение, свет, паркет, экраны – прикольно прийти даже людям, которые ничего не понимают в баскетболе. Они могут целый день получать удовольствие, а потом вдохновиться и, может, пойти играть на площадке. У нас много людей приходят с семьями, с детьми.

Главная миссия – помочь баскетболу выйти на другой уровень, чтобы он собирал большие стадионы, игроки становились популярными. Видно, что мы все делаем правильно: растут охваты, количество подписчиков, узнаваемость проекта.

Кстати, по аналитике АСБ (Ассоциации Студенческого Баскетбола), в прошлом году популярность баскетбола выросла на 30%. Речь о продаже билетов и освещении. Это касается баскетбола в целом, не только медиабаскета. Но как только мы включились, сразу на 30% выросли продажи билетов.

Еще они показывали студентам фотки различных игроков – профессиональных и медиабаскетболистов. 90% студентов АСБ узнают именно игроков HOOPS и остальных медийных команд.

Значит, мы все делаем правильно.

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Стартует новый сезон Media Basket: Мозгов на открытии, появится команда у Big Russian Boss

Фото: Media Basket