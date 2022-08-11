Тренеры ЧМ-2022, когда еще были игроками. Якин играл против «Спартака», Ван Гал не забил пенальти Дасаеву

Огромная фотогалерея.

ЧМ-2022 – это не только тысяча историй про футболистов, которые поехали в Катар. Их тренеры тоже когда-то были игроками (большинство, по крайней мере). Кто-то выигрывал Лигу чемпионов, другие не выбирались из болота низших дивизионов.

Вот их короткие фотоистории.

Группа A

Нидерланды – Луи ван Гал

Луи – воспитанник «Аякса», но никогда не играл в родном клубе. Ван Гал перебрался в «Антверпен», который тренировал Ги Тис – будущий рекордсмен по работе в сборной Бельгии.

В 1977-м Ван Гал вернулся в Голландию: сначала «Телстар», затем «Спарта» и «АЗ». В 1983-м за «Спарту» Луи играл против «Спартака» – после ничьей в первом матче (1:1) москвичи выиграли. А Ван Гал не забил пенальти Дасаеву.

Катар – Феликс Санчес

У Санчеса не было игровой карьеры – в 20 лет он уже тренировал в академии «Барселоны».

Эквадор – Густаво Альфаро

Альфаро закончил в 29 лет – но не из-за травмы: хотел сосредоточиться на карьере тренера. Главное достижение Густаво-футболиста – выход в высший дивизион Аргентины с «Атлетико Рафаэла».

Сенегал – Алиу Сиссе

Сиссе как тренер уже добился большего: выиграл с Сенегалом Кубок африканских наций – в 2002-м сборная с ним в полузащите добралась до финала КАН, но проиграла Камеруну в серии пенальти. Угадаете, кто не забил решающий одиннадцатиметровый?

В том же году Сенегал вышел в 1/4 чемпионата мира. После турнира Сиссе купил «Бирмингем Сити». В первом же матче – против «Арсенала» – его удалили.

Группа B

Англия – Гарет Саутгейт

Гарет Саутгейт играл на позиции центрального защитника за «Кристал Пэлас», «Астон Виллу» и «Мидлсбро». Карьера в клубах получилась скромной – два Кубка лиги с «Виллой» и «Боро».

А самый яркий момент в сборной вы точно помните: в полуфинале Евро-96 Саутгейт не забил послематчевый пенальти Германии.

«Ты играл 20 лет, но первое, что думают о тебе люди: это чувак, который промазал ТОТ ПЕНАЛЬТИ. Это немного расстраивает. Некоторые до сих пор ругают меня на улице», – признавался Гарет в интервью FourFourTwo в 2012-м.

США – Грегг Берхалтер

Американец родился и воспитывался в Штатах, но почти всю карьеру играл в Европе – 20-летнего защитника удачно заметили скауты «Зволле». Дальше были еще несколько нидерландских клубов, «Кристал Пэлас» и Германия.

По случайности в Германию он приехал сразу после скандала на ЧМ-2002. В матче с немцами после удара Берхалтера Торстен Фрингс выбил мяч с линии ворот рукой – но судьи этого не заметили.

Иран – Карлуш Кейруш

Кейруш до 21 года играл за «Ферроварио Нампула» в чемпионате Мозамбика. В 1975-м, когда страна получила независимость от Португалии, Карлуш уехал учиться в Лиссабон и после университета стал тренером.

Уэльс – Роб Пейдж

Роб – классический валлийский игрок. Всю карьеру провел в клубах английской футбольной лиги и только раз выбирался в АПЛ: вместе с «Уотфордом» заскочил на сезон-99/00 и тут же вылетел. Несмотря на 20-е место и 77 пропущенных, защитника Пейджа назвали лучшим игроком сезона в клубе.

После «Уотфорда» Роб играл за «Шеффилд Юнайтед», «Кардифф» и «Ковентри» (все в Чемпионшипе), а на закате карьеры спускался все ниже. Последний его клуб – «Честерфилд» из Лиги 2 (четвертый дивизион Англии).

За сборную Уэльса Пейдж сыграл 41 матч (нет, матчи против России в 2003-м пропустил) и неожиданно закончил международную карьеру в сентябре 2006-го. Почему неожиданно? Роба вызвали на матчи квалификации на Евро-2008 – а через пару дней он сказал, что хочет больше времени проводить с семьей.

Группа C

Мексика – Херардо Мартино

Настоящая легенда «Ньюэллс Олд Бойз» – лучший игрок в истории по результатам голосования болельщиков и рекордсмен по матчам (505). С «Олд Бойз» Мартино выиграл чемпионат-1987/88 и добрался до финала Копа Либертадорес-1988: команда проиграла уругвайскому «Насьоналю».

В начале 1991-го Херардо уехал попробовать себя в Испании. За «Тенерифе» Мартино дебютировал в матче против «Барселоны».

Поиграл полгода в «Тенерифе» и вернулся в «Ньюэллс Олд Бойз» – стать важным звеном команды молодого тренера Марсело Бьелсы.

И застал Диего Марадону.

Аргентина – Лионель Скалони

Скалони – часть легендарного «Депортиво», взявшего Ла Лигу и добравшегося до полуфинала ЛЧ-2003/04.

А еще тренер Аргентины играл в «Аталанте» до того, как это стало мейнстримом: в 2014-м учил молодых Спинаццолу, Дзаппакосту и Бонавентуру.

У Скалони всего 7 матчей за сборную, но он даже побывал на чемпионате мира: защитника взяли на ЧМ-2006 вместо Хавьера Дзанетти – легенда «Интера» сильно обиделся на Хосе Пекермана.

Саудовская Аравия – Эрве Ренар

Ренар много поиграл в низших дивизионах Франции – провел 7 лет в «Кане», хотя и там не был основным. Когда команда вышла в Лигу 1, защитник перестал попадать даже в заявку.

Единственный его матч в Лиге 1 случился в сезоне-1989/90. Зато Ренар может похвастаться, что в этом же сезоне клуб стал привлекать к основе Зинедина Зидана.

Польша – Чеслав Михневич

Чеслав большую часть своей короткой карьеры (закончил в 30) был очень резервным вратарем. Именно так: 4 матча в сезоне-1998/99 – самый насыщенный отрезок Михневича-футболиста.

Зато Чеслав пропустил всего один от «Атлетико». На «Висенте Кальдерон»! В Кубке УЕФА-1999/2000 Михневич отыграл один матч против мадридцев. Его «Амика» проиграла 0:1, гол забил Рубен Бараха.

Группа D

Франция – Дидье Дешам

Дешам – титулар не только как тренер, но и как игрок. С «Марселем» дважды становился чемпионом и выиграл первую Лигу чемпионов под новым названием.

С «Ювентусом» – целая пачка домашних трофеев и еще одна Лига чемпионов.

Заканчивал Дидье в «Валенсии»: заскочил на сезон-2000/01. Играл мало, а за поражением в финале ЛЧ-2001 «Баварии» наблюдал со скамейки запасных.

Австралия – Грэм Арнолд

До 27 лет Арнолд обитал в чемпионате Австралии, пока в 1990-м «Рода» не купил форварда у «Сиднея». После 7 лет в Европе («Льеж», «Шарлеруа», «Бреда») Арнолд заехал на два года в Японию.

А в 1999-м вернулся в «Норсерн Спирит» (Сидней) доигрывать.

В сборной Грэм закончил в ноябре 1997-го – вышло грустно. В стыках к ЧМ-1998 Австралия дважды сыграла вничью с Ираном, но вылетела из-за гостевых голов (1:1 на выезде, 2:2 дома). 34-летний Арнолд в обоих матчах выходил на замену, но не отличился голевыми действиями. Арнолд признавался: если бы Австралия вышла на чемпионат мира, то он бы не закончил и поехал даже ради нескольких минут на турнире. Не сложилось.

Дания – Каспер Юлманд

Юлманд играл на профессиональном уровне, но ему ужасно мешали травмы. В 19 лет он неудачно сыграл в подкате и повредил мениск – так случилась первая операция. Дальше было совсем страшно: еще шесть операций на том же колене, две – на другом, еще одна – в области паха.

Когда Юлманду было 26 лет, врач сказал, что больше так продолжаться не может. Надо заканчивать.

Тунис – Джалал Кадери

Главный тренер Туниса вообще не играл профессионально.

Группа E

Германия – Ханс-Дитер Флик

Флик рано (в 28) закончил профессиональную карьеру, но успел выиграть 4 чемпионства в Германии и кубок с «Баварией».

За «Мюнхен» Флик сыграл 139 матчей, но никогда не был основным. Это видно и по вызовам в национальную сборную – их нет.

Испания – Луис Энрике

По 200 матчей за «Реал» и «Барсу», 61 игра в сборной – к карьере Энрике нет вопросов. Воспитанник «Хихона» перебрался в «Реал» в 1991 году и провел там пять лет.

Луис несколько раз ругался с тренерами и в итоге ушел свободным агентом в «Барселону». Когда в 2001-м Гвардиола ушел из «Барсы», новым капитаном стал как раз Энрике.

У Луиса есть даже трофей со сборной – правда, олимпийской: в 1992-м выиграл ОИ в Барселоне. В составе знакомые: Гвардиола и Канисарес. А во взрослой все помнят разбитый нос в в 1/4 финала ЧМ-94.

Япония – Хадзиме Мориясу

Почти всю карьеру провел в «Санфречче Хиросима». В 2002-м ему предложили закончить и остаться тренером, но Мориясу отказался. В итоге на сезон ушел в «Вегалта Сэндай» и все равно вернулся в «Хиросиму» тренировать.

Мориясу неожиданно для многих попал в сборную в 1992-м. Благодаря тренеру Хансу Офту, который знал Хадзиме по «Хиросиме». Офт поставил Мориясу в основу на Кубок Азии, упростив задачу: нужно было отбирать мяч и пасовать Рую Рамосу. Так они и выиграли первый Кубок Азии в истории японской сборной.

Коста-Рика – Луис Фернандо Суарес

Колумбийский защитник выступал за «Атлетико Насьональ» и «Депортиво Перейра» – а потом еще и тренировал обе команды.

Единственный трофей в карьере Суарес выиграл с «Атлетико»: Копа Либертадорес-1989. Правда, из 14 матчей сыграл всего 3.

Группа F

Бельгия – Роберто Мартинес

Роберто Мартинес тренировал «Уиган» и «Суонси», а до этого был легендой этих же клубов и подвала английского футбола.

С «Уиганом» Роберто выигрывал Третий дивизион Англии, с «Суонси» брал трофей Английской футбольной лиги – кубок для клубов третьего и четвертого дивизионов.

Марокко – Валид Реграги

Валид родился во Франции и большую часть карьеры провел в местных клубах: «Тулуза», «Аяччо», «Дижон».

Хотя был короткий заезд в «Расинг Сантандер».

А в 2009-м уехал на историческую родину – в «Атлетик Тетуан».

Хорватия – Златко Далич

Далич-игрок очень любил играть за одни и те же клубы. Ну иначе как объяснить три захода в «Хайдук» и три периода в «Вартексе».

В «Вартексе» Златко и закончил в 2000-м, остался работать в клубе, а чуть позже дорос до главного тренера.

Канада – Джон Хердман

Джон Хердман так и не стал футболистом. В подростковом возрасте ему отказали в академии «Ноттс Каунти», родители развелись – у отца было психическое заболевание, за ним нужно было присматривать, а мама после развода запила. Поэтому Хердман быстро нашел новую профессию. Он пошел бесплатно тренировать детей в родном «Консетте».

Группа G

Бразилия – Тите

Тите закончил карьеру в 28 из-за нескольких травм колена подряд. Поэтому успехи самой серьезной его команды – Гуарани (Кампинас) дважды становился вице-чемпионом Бразилии (1986, 1987) – случились при минимальном участии бразильского полузащитника.

Швейцария – Мурат Якин

Мурат – часть успешного «Базеля» начала нулевых. В сезоне-2002/03 швейцарцы прорвались в Лигу чемпионов и добрались до второго группового турнира. Но сначала была перестрелка в квалификации с «Селтиком» (3:3). «Базель» выиграл 2:0 дома, второй гол забил Якин и команда прошла за счет правила гостевого гола.

В группе «Базель» столкнулся с «Ливерпулем», «Валенсией»... и «Спартаком».

В 2003-м Якин сыграл в Матче против бедности в Базеле. Мурат вышел за команду Роналдо, она выиграла у команды Зидана (4:3).

Сербия – Драган Стойкович

Легенда «Црвены Звезды» и «Нагоя Грампус», которому в Европе помешали раскрыться травмы.

ЧМ-90 – бенефис Стойковича. Югославы дошли до четвертьфинала, где в меньшинстве едва не обыграли Аргентину с Марадоной.

А Драган стал звездой мирового масштаба. После чемпионата мира он перешел в «Марсель», с которым вскоре выиграет Лигу чемпионов (правда в финале не играл).

Камерун – Ригобер Сонг

Дядя легенды «Рубина» Алекса Сонга поиграл в четырех из пяти топ-5 лиг Европы (не был в Испании) и собрал разнообразную подборку: «Метц», «Салернитана», «Ливерпуль», «Вест Хэм», «Кельн» и «Ленс».

Но гораздо ярче получилась карьера в сборной – Ригобер, кстати, рекордсмен национальной команды Камеруна (137 матчей). Помните финал КАН-2002, в котором нынешний тренер Сенегала Алиу Сиссе не забил решающий пенальти? Перед Сиссе бил Ригобер Сонг – и тоже не прошил вратаря.

Еще пара рекордов из сборной. Сонг – один из двух игроков (второй – Зидан), которого удаляли на двух разных чемпионатах мира: против Бразилии в 1994 году и против Чили в 1998 году. А еще Ригобер самый молодой игрок, который получал красную карточку на ЧМ: в 1994-м ему было 17 лет.

Группа H

Португалия – Фернанду Сантуш

Воспитанник «Бенфики» никогда не играл за родной клуб – да и в целом играл немного и рано закончил. В 30 лет Сантуш уже завершил карьеру игрока и тренировал «Эшторил», в котором и провел большую часть карьеры.

Южная Корея – Паулу Бенту

Бенту – цепкий опорник, долго игравший в Португалии («Витория», «Бенфика», «Спортинг»). Еще Паулу на четыре года (1996-2000) заезжал в «Реал Овьедо». Да-да, играл с Виктором Савельевичем Онопко.

На Евро-2000 Португалия стала бронзовым призером. Могла бы выйти и в финал, если бы не ассистент главного судьи Игор Шрамке: пенальти, с которого Зидан забил золотой гол, поставили с его подсказки. Португальцы уверены, что Шрамке был ангажирован – после матча Бенту плюнул ассистенту в лицо. УЕФА дисквалифицировал Паулу на полгода.

Бенту поехал со сборной и на ЧМ-2002, где Португалия провалилась: не вышла из группы. Последним для Паулу в сборной стал матч против Южной Кореи.

Уругвай – Диего Алонсо

Летом 2000-го «Валенсия» заплатила за нападающего «Химнасии» около 9 млн евро. Алонсо помог «Валенсии» в квалификации Лиги чемпионов и групповых турнирах, но в конце сезона не попадал даже в заявку.

Уехал на сезон в Сегунду в «Атлетико» – 22 гола в чемпионате. Этот год был лучшим в карьере Алонсо. Дальше так хорошо уже не было.

Гана – Отто Аддо

Отто родился в Гамбурге, родители были мигрантами из Ганы. Поэтому Аддо играл только за немецкие клубы. Сначала за симпатичный «Нюрнберг» с Джеральдом Асамоа.

Потом за дортмундскую «Боруссию». В Дортмунде Аддо провел 6 лет, но сыграл меньше ста матчей – виноваты травмы. Кстати, сейчас Отто параллельно с тренерством работает скаутом в «Боруссии».

После «Боруссии» был «Майнц» Юргена Клоппа и завершение карьеры в дубле «Гамбурга» – там Аддо готовился к тренерству.

Фото: AFP/CRISTINA QUICLER Gettyimages.ru/Matthew Ashton, Paul Marriott, Mark Leech/Offside, Maurizio Lagana, VI-Images, Henri Szwarc, Martin Rose, Andreas Rentz, Ben Radford, Stu Forster, Michael Steele, Touchline, Chris Lobina, Chris Lobina, Andreas Rentz