«Десяток идиотов – не портрет страны». День с английскими болельщиками

Любовь Курчавова – из Франкфурта.

Английские болельщики – одни из самых неоднозначных в мире, в первом туре Евро все обсуждали суматоху вокруг Сербии, и я захотела провести с ними день.

Ровно в двенадцать часов еду на станцию метро Alte Oper – она прямо под шикарным оперным театром. Думаю: погуляю по центру и точно наткнусь на англичан.

И тут – удивительное. Поднимаясь на эскалаторе, слышу грохот людских голосов. Выхожу – и вижу это.

Море датчан.

Они живут лучшую жизнь: поют, кричат, смеются, заряжают чанты. Иду сквозь толпу с мыслями «во сколько раз пивных банок под ногами больше, чем людей на площади?»

Если вы думали, что датчане собрались в одном месте, то нет.

Это лаундж-зона на газоне под небоскребом для тех, кто поспокойнее.

А вот ребята тащат ящик пива к оперному театру.

Некоторые просто отдыхают на скамейке.

Так, а где же англичане?

Ну, конечно.

Вы наверняка понимаете, зачем я искала английских фанатов.

Их репутацию отражают новостные заголовки.

Евро-2012: около тридцати фанатов пытались прорваться на поле после победного гола Уэлбека Швеции (3:2) на 78-й. Из-за этого Ассоциация футбола Англии получила штраф на четыре тысячи фунтов.

ЧМ-2014: англичане подрались между собой после 1:2 от Уругвая в группе. Один из болельщиков отправился в больницу – ему откусили часть уха.

Евро-2016: про марсельскую битву с российскими болельщиками вы точно помните. Более тридцати человек получили травмы, более сотни – арестованы.

ЧМ-2018: англичан в России было мало, все прошло спокойно.

Евро-2020: тысячи английских болельщиков пытались прорваться на «Уэмбли» перед финалом без билетов, несколько человек получили травмы. Из-за происшествия на стадионе даже поменяли протокол безопасности.

ЧМ-2022: видимо, переходить границы в Катаре не хотелось даже англичанам! Никаких происшествий, травм и арестов.

Но и на этом Евро англичане взялись за старое: перед первым матчем напали на сербов в баре и бросали в них все, что было под рукой. Троих англичан арестовали перед игрой с Данией во Франкфурте: одного – за метание бутылки, второго – за оскорбление британского полицейского, третьего – за бросок файера в полицию и хранение наркотиков. Важно: последняя строка в этой новости – примечание, что в основном английские болельщики ведут себя «очень хорошо».

Нервный информационный фон вокруг английских фанатов стал уже настолько привычным, что я захотела понять: какие же они на самом деле?

Портрет первый – с болельщицами дня

Мое первое знакомство с английскими болельщиками было совершенно нетипичным.

Это Лезли (она слева) и Аманда (она справа).

– Давно поддерживаете Англию на крупных турнирах?

Лезли: Да! Мы были и в Бразилии, и во Франции. И на «Уэмбли», конечно.

Аманда: Здесь мы сходим только на эту игру – она идеально вписалась в наше расписание.

Лезли: И еще нам кажется, что это должен быть хороший матч. Плюс во Франкфурт из Англии было проще и дешевле всего добраться. Но даже сюда мы летели не напрямую.

– Вы, наверное, знаете про репутацию английских фанатов. Что думаете о ней?

Лезли: Мы ее меняем – собственноручно! Общаемся с людьми и показываем, что мы все разные. Думаю, эти предрассудки – не совсем правда. Наши болельщики меняются. Мы только что были в фан-зоне – и никаких проблем.

В прошлом мы отлично проводили время с фанатами из России, хотя у них не лучшая репутация, как и у англичан. Всегда есть небольшая группа людей, которая создает проблемы. Такие болельщики есть и в Германии. Но 99 процентов приезжают сюда, чтобы получить удовольствие. Проблема в том, что этого не видят.

Сходите в фан-зону или бар – и увидите, что там англичане сидят вместе с датчанами и отлично проводят время. И у нас, и российских болельщиков плохая репутация. Но вы же видите, что это неправда.

Портрет второй – с фанатами Беллингема, которые вручают ему «Золотой мяч»

По совету Лезли отправляюсь в фан-зону и вижу: датчане тут в явном меньшинстве.

Подхожу к Чарли (слева) и Джеку (справа).

– У нас уже второе интервью за десять минут, хаха, – смеется Джек. – Но погнали!

– Как вы себя здесь чувствуете?

– Это наш первый большой турнир, первый матч на этом Евро, – делится Чарли. – Здесь все просто великолепно. Фан-зона – чудесно, еда – отлично, пиво – невероятно. А еще очень безопасно.

– А как вам первый матч англичан? По-моему, довольно скучный.

– Да, так и есть, – согласен Джек. – Скучный.

– 1:0, не пропустили – не так уж плохо, – считает Чарли. – А сегодня будет 3:1.

– А я думаю, что 2:1, – говорит Джек. – Дубль Беллингема.

– «Золотой мяч»?

– Однозначно! Этот парень – просто топ!

– Знаете, об английских фанатах есть не самые приятные стереотипы, но вы – просто очаровательные.

– Да, англичане – вот такие на самом деле! – говорит Джек с широкой улыбкой. – Всегда есть несколько человек, которые подводят всех. Но почти все приезжают сюда, чтобы насладиться.

Портрет третий – с ребенком, который прогуливает школу

На набережной Майна я смотрела по сторонам в поисках следующих героев. И не смогла пройти мимо, когда увидела это:

На бумажке у парня написано: «Привет, класс «Кролики» в Sherford Vale (это школа в Шерфорде, где у каждого класса есть название по животному – кроме кроликов, там лисы, ежи, воробьи – Спортс)! Я вернусь в понедельник 😊».

Разговариваю с отцом парня. Его зовут Даниэл.

– Это не первый наш большой турнир, но с детьми приехали впервые. Надеюсь, сегодня победим, но, думаю, будет сложно. 2:1, наверное. Конечно, я хотел бы, чтобы мы играли чуть лучше и веселее. Но это Англия – весело не было никогда.

– Об английских фанатах много стереотипов. Что бы вы ответили тем, кто считает, что все болельщики из Англии – агрессивные и неадекватные?

– Просто посмотрите вокруг: здесь много английских фанатов. Все они приехали за командой – насладиться игрой, поддержать. И все они ведут себя очень хорошо. В каждой стране есть меньшинство, которое занимается непонятно чем. Но это не значит, что все такие.

Портрет четвертый – с рекламой Спортса для англичан

Подхожу к троим друзьям – Мэтту, Крису и Конору.

Мэтт : Это мой первый большой турнир.

Крис : У меня третий: Франция плюс матчи прошлого Евро в Англии.

Конор : А у меня – второй, я тоже был на матчах в Англии.

– И чего вы ожидаете сейчас?

Мэтт : Мы очень оптимистичны. У нас лучший нападающий мира – Харри Кейн. А еще Джуд Беллингем.

Конор: Беспокоит только оборона. Если там не будем проблем, пройдем далеко. И, конечно, победим.

– Не сомневаетесь в команде, даже несмотря на Гарета Саутгейта?

Мэтт : Мы обожаем Гарета Саутгейта!

Крис : У него есть причуды, но вообще он хорош.

– Сегодня меня удивили английские фанаты. Вместо агрессии, про которую везде пишут, я вижу милых людей. Как сами относитесь к этим стереотипам?

На мой вопрос все трое отвечают громким смехом.

Мэтт : Это просто картинка, которую создают медиа. Английских фанатов вот так изображают.

Конор: Мы вот идем на матч – и еще не в новостях!

Мэтт : Вы же сами видите – вокруг одни приятные и позитивные люди. Англия – настоящая футбольная страна. Мы просто любим футбол – как и немцы, например.

Крис: До того, как прийти сюда, мы сидели в барах. Вокруг было много фанатов и из Англии, и из Дании. И все просто отлично проводят время, много общаются. Здесь еще много немцев и шотландцев – с ними мы тоже классно поболтали.

Мэтт: Наверное, когда из страны приезжают десятки тысяч фанатов, в этой толпе найдется десяток идиотов. Но это – не портрет всей страны.

Я поблагодарила парней за разговор и уже собиралась отойти, когда Конор спросил: «А для какого медиа вы пишете?»

Отвечаю: «Это российский сайт, называется Спортс».

Конор спрашивает: «А как его найти?»

И достает айфон, чтобы записать. Помогаю ему ввести адрес Спортса и говорю: «Текст, наверное, уже сегодня и выйдет».

Он отвечает: «Отлично! Я сохранил во вкладках – проверю!»

Передадим Конору привет в комментах?

Портрет пятый – с лучшими костюмами дня

Не могу не остановить этих ребят.

Карл и Алекс.

– Где вы взяли такие классные костюмы?

Алекс : Я из Суссекса, но живу в Дуйсбурге, и это мой первый большой турнир. Так что костюм купил в интернете.

Хотели прийти на матч Англии в таких костюмах еще с 2008-го, но все не получалось. Теперь наконец-то удалось!

Карл : Мы еще никогда не видели болельщиков, которые пришли бы на матч в форме королевской гвардии. Поэтому очень хотелось.

Я был на полуфинале, в котором мы обыграли Данию, и на финале в 2021-м. Так что, возможно, Дания захочет отомстить!

– Об английских фанатах много стереотипов. Что бы вы сказали тем, кто вас недолюбливает?

Алекс : Смешно, но мы обсуждали это буквально минуту назад. Мы не агрессивные. Мы любим футбол, страсть. А идиотов мало.

Карл : 99 процентов из тех, кого мы встречаем, когда ходим на сборную, – прекрасные люди. Со всех сторон, не только англичане. Например, у сербских фанатов тоже плохая репутация, но мы просто влюбились в них!

– А вы когда-нибудь видели драки с участием английских фанатов?

Карл : Нет. Чтобы их не было, в нормальных обществах и существует полиция. Если бы ее не существовало, таким вот идиотам было бы проще проявлять агрессию.

Алекс : И мы не видели ничего подобного здесь. Тут очень приятно находиться.

Портрет шестой – с неожиданной реакцией на то, что я из России

Остановилась посреди фан-зоны, чтобы снять пение англичан. И в кадре появились двое мужчин, которые активно размахивали руками.

Потом тот, что в белой футболке, крикнул: «Давай сделаем селфи!»

Окей, сделали!

– Вы сегодня за Англию?

– Вообще, мы из Шотландии. Но сегодня – за Англию. А ты откуда? Из Турции?

– Не-а. Не угадаете!

– Дай подсказку? Три страны, чтобы выбрать?

– Чехия, Россия, Молдавия.

– Молдавия?

– Нет, Россия.

– Окей, я расскажу тебе историю! В 2002-м мы ездили на чемпионат мира [в Японию и Южную Корею]. И мой друг познакомился там с россиянкой. Теперь у них двое детей, они счастливы!

Так что любовь – повсюду. Она побеждает. Хорошего матча!

Он протянул кулачок, и мы пошли в разные стороны. А я так растерялась от поворота в разговоре, что даже не успела узнать имена ребят.

Портрет седьмой – с болельщиком, который ради Англии прилетел из Нью-Йорка

Это Марк (слева) и Керт (справа).

Марк : Я из Лондона.

Керт : А я – из Нью-Йорка. Но я англичанин, вырос в английской семье.

– Существует много стереотипов об английских фанатах.

Марк : Хаха, это точно! Думаю, у каждого клуба и сборной есть маленький процент таких фанатов. Но 98 процентов – дружелюбные люди.

Керт : Большинство просто хочет повеселиться, насладиться событием, классно провести время.

Марк : И так здорово делать это в другой стране – в Германии чувствуется национальный колорит, мне это очень нравится. Все утро мы болтали с датчанами, и они невероятно дружелюбные. Мы не видели никакой жестокости.

– Это ваш первый турнир?

Марк : Да. В Германии круто – отличные фан-зоны, классное пиво, хорошие бары.

Керт : А у меня не первый – я был на ЧМ-1994 в США. Но мне тогда было 10-11 лет, почти ничего не помню.

Портрет восьмой – с датчанином, которого англичане освистали в метро

За пару часов до матча я двинулась в сторону стадиона. Метро было переполнено англичанами:

Они пели, не переставая. Но каждую новую песню прерывал заход на «Hey, Jude» – с отрывом главный хит англичан на этом Евро.

Мы с трудом втиснулись в вагон, англичане продолжали петь. Добавились новые заряды: «Foden’s on fire – everyone is terrified» и «Scotland get battered everywhere they go».

Через пару станций в вагон зашел датчанин – и оказался в толпе англичан.

Его встретили свистом, но явно в шутку – уже через пару секунд все вместе болтали и смеялись.

Когда поезд доезхал до нужной станции, я догнала освистанного датчанина и познакомилась. Йонатан.

– Что думаете об английских болельщиках?

– Пока все просто отлично! Возможно, они даже лучшие на турнире. Я вот сейчас ехал в целом поезде англичан – и все супер. Но они сегодня проиграют, посмотрим, как после этого будут себя вести. Наверное, немного поплачут.

А пока – вообще никаких проблем. Максимальный уровень дружелюбия. У них есть определенная репутация, но пока ничего такого я не видел. Все пьют пиво, наслаждаются праздником. Я называю эту атмосферу «фестивальной», потому что все очень счастливы: просто улыбаются, обнимаются.

Все в поезде со мной болтали. Это очень счастливые дни. Просто чудесные.

***

Вообще-то на этом месте текст должен был закончиться. Но вдруг я поняла, что не встретила ни одного пьяного англичанина, и отправилась на поиски, чтобы разнообразить выборку.

С четкой целью шла от метро к стадиону.

Не нашла.

В перерыве продолжила поиски, но англичане словно сговорились – и были совсем уж примерными.

Еще одна прекрасная функция футбола – разрушать стереотипы.

Фото: автора.