10 комментариев

Любовь Курчавова изучила все повороты.

В мае прошлого года Мбаппе держал футболку «ПСЖ» с цифрой 2025 на спине и широко улыбался, стоя рядом со счастливым Нассером Аль-Хелайфи.

Спустя год оказалось, что контракт рассчитан не до 2025-го, а до 2024-го, и оставаться на три года Мбаппе даже не думал. С лица Аль-Хелайфи пропала улыбка – теперь он ставит любимцу Франции ультиматумы и угрожает продажей в случае отказа от продления контракта.

Где-то за кулисами за этой драмой следит «Реал».

Куда же без него, если их с Мбаппе история тянется уже больше 10 лет?

Начало: друг семьи подарил модель «Бернабеу», а 10-летний Мбаппе пообещал, что пригласит его туда в вип-ложу

Как и любой французский мальчишка, Мбаппе обожал Зинедина Зидана. Доходило до неожиданного. «Я хотел подражать ему во всем, – признался Мбаппе для Canal+ в 2017-м. – Думаю, вы знаете, как это бывает: если вам нравится игрок, то вы хотите повторять за ним. Если он ест шпинат, ты тоже будешь его есть, даже если ненавидишь. Тогда я не понимал, что у Зидана на голове лысина. Поэтому пришел к парикмахеру и попросил выбрить мне на голове круг, как у Зидана. Он ответил, что меня примут за сумасшедшего».

А еще вы точно видели это фото: маленький Килиан сидит на кровати, а все стены в комнате завешаны плакатами с Криштиану Роналду.

«Килиан – фанат «Реала», а Криштиану – его кумир, – говорил отец форварда Уилфрид для France Football в 2016-м. – Он часами смотрел нарезки с игрой Роналду в интернете».

Когда Мбаппе исполнилось 10, друг семьи подарил ему модель «Сантьяго Бернабеу». Килиан ответил: «Однажды я приглашу тебя в вип-ложу этого стадиона».

2012-й: поездка на машине Зидана и первый отказ «Реалу»

Прямо перед 14-летием Килиан получил прекрасный сюрприз. Отцу позвонили из «Реала», пригласили в Испанию во время каникул и сказали: «Зидан хочет видеть вашего сына». Тогда он был спортивным директором «Реала».

Килиан никому не сказал, куда едет – даже самым близким друзьям. Слишком нервничал. Поездка состоялась на неделе, когда Мбаппе исполнилось 14. «Тогда мы поехали в Мадрид не для того, чтобы больше узнать о потенциале Килиана, а чтобы просто его порадовать», – объяснял потом его отец Уилфрид.

Кажется, получилось.

«Никогда не забуду момент, когда мы приехали в учебный центр из аэропорта, – писал Мбаппе для Player’s Tribune. – Зидан встретил нас на парковке у своей машины. Это, конечно, была крутая машина. Мы поздоровались, а потом он предложил подвезти меня на тренировку и показал на переднее сиденье, типа: «Давай, садись».

Я замер и спросил: «А обувь снимать?» До сих пор не понимаю, почему я так сказал. Но это же была машина Зидана!

Его это очень насмешило. Он ответил: «Конечно нет, садись». И отвез на тренировку».

Тогда Мбаппе не только потренировался, но и сходил на матч против «Эспаньола». А еще – пообщался с кумиром.

О той поездке Мбаппе подробно рассказал в автобиографическом комиксе Je m’appelle Kylian («Меня зовут Килиан»), который вышел в ноябре 2021-го. Там Мбаппе в форме «Реала» встречается с Зиданом и Роналду, а на обратном пути получает от отца вопрос о впечатлениях. И отвечает: «Лучший день в моей жизни».

Мбаппе очень впечатлил Зидана. Парня мечтали оставить в «Мадриде», но не смогли. «Родители хотели, чтобы я начал карьеру во Франции и получил образование на родине, – объяснял Мбаппе в интервью L’Obs в 2021-м. – Да, это Зидан, но Испания – это другая страна, другая культура».

«Мы долго говорили с представителями «Реала», – рассказал дядя форварда Пьер, ездивший с ним в Мадрид. – Они многое объясняли, рассказывали про проект, помогали. Но мы остались во Франции. Килиану было только 14! Конечно, можно пойти в «Реал», но что дальше? Тяжелая адаптация, нет отношения как к лидеру и звезде. Мы совещались и внутри семьи. Долго и тяжело. Но выбрали «Монако».

2017-й: «Реал» договорился с «Монако», но Мбаппе выбрал «ПСЖ». Все из-за сомнений отца

Подробно об этой части истории в недавнем тексте рассказал Богдан Баев. Вспомним главное.

В декабре 2015-го Мбаппе дебютировал за основу «Монако» и уже через два года впечатлил всех – его 28 голов и 11 ассистов в 46 матчах помогли выиграть Лигу 1 и выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

«Реал» не мог не хотеть такого игрока. «Сейчас я играю за «Монако», – пытался утихомирить слухи 18-летний Мбаппе. – Я двигаюсь постепенно. «Мадрид» – это клуб для игроков на пике карьеры. Я на него еще не вышел».

Летом 2017-го «Реал» прочно закрепился в жизни Мбаппе – активно контактировал с его окружением, а потом начал переговоры с «Монако» о трансфере. Конечно, новую звезду мечтал подписать не только «Реал». «Монако» даже пришлось вмешаться: «С сожалением видим, что «большие» европейские клубы продолжают контактировать с Килианом Мбаппе (и его окружением) без разрешения». Тем, кто не прекратит сводить парня с ума, клуб пригрозил судом.

«Реал» это не остановило – в борьбе за Мбаппе он обошел «ПСЖ» и «Манчестер Сити», а в августе договорился с «Монако» о трансфере за 180 миллионов евро.

«У нас была тренировка, когда мне позвонили из «Реала» и сказали: «Мы готовы заплатить 180 миллионов евро за Мбаппе», – вспоминал бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев для Canal+ в 2018-м. – После этого я увиделся с Килианом и сказал: «Мы получили предложение, от которого невозможно отказаться. Это клуб твоей мечты. Хорошенько подумай, а потом расскажи, что решишь».

В срыве трансфера «Реал» винит отца Мбаппе Уилфрида, который тогда был важнейшим человеком в карьере форварда. Он сомневался, что Килиан сходу закрепится в «Реале». Да, тренером был Зидан, но в атаке играли Криштиану Роналду, Карим Бензема и Гарет Бэйл. Казалось, шансов на регулярную практику нет.

Эти сомнения помогли «ПСЖ» перехватить Мбаппе. Как сообщил The Athletic источник, близкий к сделке, все благодаря командной работе спортивного директора Антеро Энрике, технического директора Луиса Феррера, тренера Унаи Эмери и президента Нассера Аль-Хелайфи. Они понимали, что Мбаппе мечтает о «Реале». Но мнение отца сыграло решающую роль: зная, как Уилфрид переживает о роли сына в команде, «ПСЖ» гарантировал Килиану место в старте.

В феврале 2018-го Мбаппе впервые сыграл против «Реала». «ПСЖ» попал на «Мадрид» в 1/8 финала Лиги чемпионов и без шансов отлетел – 2:5 по сумме двух матчей. Мбаппе промолчал, зато увидел мастер-класс от кумира – на «Бернабеу» Роналду оформил дубль, а в гостях – 1+1.

Но уже через несколько месяцев Мбаппе сделал то, что не удалось Криштиану – стал чемпионом мира.

2021-й: Мбаппе запросил продажу в «Реал», но «ПСЖ» отклонил все предложения

«Реал» продолжал следить за прогрессом Мбаппе и с каждым годом все сильнее убеждался в его суперспособностях.

План выбрали такой: поддерживать отношения с Мбаппе и его окружением за кулисами. «Реал» был уверен, что «ПСЖ» не продаст главную звезду, поэтому действовал предельно осторожно – в июле 2018-го даже официально опроверг слухи о договоренности с «ПСЖ» по Мбаппе и назвал их «абсолютно ложными».

Ждать следующей попытки пришлось до лета 2021-го. Тогда к действиям подтолкнул сам Мбаппе: сообщил «ПСЖ», что хочет уйти в «Реал». «Я попросил отпустить меня, – говорил Килиан для RMC Sport в октябре того же года. – И с тех пор не хотел продлевать контракт. Я хотел, чтобы «ПСЖ» продал меня – тогда бы у них появились деньги на качественную замену».

На вопрос, не о «Реале» ли речь, Мбаппе ответил: «Конечно. Если бы я и ушел летом, то только в «Реал».

Как пишет The Athletic со ссылкой на источники в «Реале» и среди других участников переговоров, мадридский клуб направил два официальных предложения в августе, но ни на одно из них «ПСЖ» не ответил. Первое – на 160 млн евро. Второе – на 170+10 млн. В последний день окна «Реал» сообщил «ПСЖ», что готов заплатить больше рекордных 222 млн евро, но снова не получил ответа (правда, инсайдер Сиро Лопес утверждал, что это был блеф от «Мадрида» – клуб специально рассылал информацию про 220+ млн евро журналистам, чтобы пустить пыль в глаза). У Парижа другая версия – официальных предложений не поступало, а, следовательно, отвечать было не на что.

Отношения «Реала» и «ПСЖ» вышли на худший уровень из возможных. В Мадриде полагали, что «ПСЖ» делал вид, будто готов к переговорам, и сливал эту информацию в медиа, чтобы обмануть Мбаппе. А в Париже считали, что «Реал» лишь показал Килиану серьезность намерений и не был готов к трансферу всерьез. «ПСЖ» был уверен: «Мадрид» делает это, чтобы убедить Килиана перейти бесплатно следующим летом.

2022-й: Мбаппе почти перешел в «Реал» бесплатно, но продлился с «ПСЖ»

В марте 2022-го «Реал» шикарным камбэком выбил «ПСЖ» из Лиги чемпионов. Вы точно помните эти матчи: Мбаппе на «Бернабеу» встречали такими аплодисментами, словно это уже игрок «Мадрида». В первой игре «ПСЖ» задушил «Реал» и не дал даже пробить в створ, но выиграл всего 1:0 – Мбаппе забил на 94-й. В первом тайме ответного матча Килиан забил еще раз. Казалось, «Реал» обречен, но потом Карим Бензема сделал хет-трик за 17 минут и отправил «ПСЖ» бороться за победу в Лиге 1.

Контракт Килиана действовал до лета 2022-го, поэтому «ПСЖ» начал переговоры о продлении. Самым важным человеком в карьере Мбаппе к тому моменту стала его мать Файза Ламари.

На ранних стадиях переговоров окружение Килиана было не сломить. Они отклоняли контракт за контрактом и не реагировали, даже когда «ПСЖ» предложил Килиану самому выбрать себе зарплату. Всем казалось, что он уйдет в «Реал».

Но у «Мадрида» тоже были трудности – договориться не получалось. Ламари вынудила «Реал» пойти на исторические уступки: ее сыну пообещали доходы от 100% имиджевых прав. Для сравнения: Криштиану Роналду по первому контракту с «Мадридом» получил 60%. Все галактикос до португальца делили с «Мадридом» доходы от имиджевых прав пополам. В апреле Джанлука Ди Марцио написал, что об условиях контракта наконец-то договорились: «Реал» давал 100 млн евро бонуса и 5-летний контракт на 50 млн евро в год.

Несмотря на активные переговоры с «Реалом», Мбаппе слушал предложения от «ПСЖ» и не отказывал прямо, даже когда все испанские медиа написали, что переход согласован. 5 апреля журналист Даниэль Риоло (одним из первых сообщил о переходе Лео Месси в «ПСЖ») выдал бомбу, в которую тогда было сложно поверить: Мбаппе останется.

Через несколько дней Гильем Балаге сообщил, что «ПСЖ» дал Мбаппе 150 млн евро за два года, а потом рассказал об улучшенной версии предложения – 180 млн евро бонуса, 25 млн в год и более 50 млн комиссии родителям игрока за продление.

«ПСЖ» привлек к переговорам власти Катара и даже президента Франции Эммануэля Макрона, который несколько раз созвонился с Мбаппе, чтобы убедить его остаться. Позднее «Реал» указывал на сильное политическое давление и даже предполагал, что игроку и его семье было страшно отказать «ПСЖ».

Стратегия «ПСЖ» была похожа на ту, что привела к успеху в 2017-м. Только теперь Мбаппе получил безумные возможности: ему гарантировали влияние на трансферную политику и пообещали выстроить проект, который позволит бороться за Лигу чемпионов. И, конечно, завалили деньгами – в октябре Le Parisien сообщила, что у Мбаппе крупнейший контракт в истории спорта, по которому за три года он может заработать до 636 миллионов евро (правда, потом «ПСЖ» опроверг новость и пообещал подать в суд на авторов).

Несмотря на все это, Килиан не закрывал дверь в «Реал», а прямым текстом говорил, что хочет однажды оказаться там. «Эта мечта никогда не будет в прошлом, – сказал Мбаппе ВВС на следующий день после продления контракта. – Но сейчас я подписал контракт с «ПСЖ» на три года. Никто не знает, что случится в будущем».

Обычно сдержанный Флорентино Перес позволил себе несколько крепких заявлений:

• «Мбаппе, который собирался сюда перейти, был другим. Раз все так, то пусть лучше остается в «ПСЖ». Я хотел видеть человека, живущего мечтой. Ни один игрок в истории «Реала» не стоял выше, чем остальные. Это коллективный вид спорта»;

• «Футболист – не певец и не актер, а часть коллектива. Представьте, игроку «Бетиса» звонил бы король Испании – это не укладывается в голове»;

• «Он сделал самый простой выбор. Его мечта поменялась».

Когда Мбаппе принял предложение «ПСЖ», на «Парк де Пренс» устроили грандиозный праздник. Болельщики скандировали «Puta Madrid», а Килиан улыбался в ответ. Казалось, истории Мбаппе и «Реала» пришел конец, но это было бы слишком просто.

С трюка с цифрой 2025 начался этот текст – но, как потом оказалось, это был всего лишь маркетинговый жест. На самом деле контракт Мбаппе рассчитан до лета 2024-го, и в нем есть опция продления на сезон, которая активируется по желанию игрока.

И, видимо, Мбаппе уже тогда знал: он ею не воспользуется.

2023-й: «ПСЖ» выбесил Мбаппе уже через пару месяцев после нового контракта. «Реал» снова рядом

В июле 2022-го (с праздника на «Парк де Пренс» прошло чуть больше месяца) Мбаппе сообщил руководству, что недоволен вектором развития «ПСЖ», и запросил продажу. Как пишет The Athletic со ссылкой на источники, близкие к игроку, «ПСЖ» наложил вето на переход в «Реал» и потребовал 400 млн евро (такую же информацию давала Marca).

Мбаппе не ушел, потому что хотел только в «Мадрид», и пропустил стартовый матч Лиги 1 с «Клермоном». Как сообщил «ПСЖ», из-за проблем с приводящими мышцами. Потом выяснилось, что дело в претензиях форварда к боссам.

Килиан чувствовал себя обманутым. При переговорах о новом контракте ему обещали назначить Зинедина Зидана. Не получилось, и команду возглавил Кристоф Гальтье. Мбаппе ждал в «ПСЖ» Орельена Тчуамени (выбрал «Реал», а в ноябре рассказал: «Особенно Килиан давил в конце сезона, но шансов не было. Я уже давно сделал выбор»), Милана Шкриньяра («ПСЖ» подписал его только этим летом) и Роберта Левандовского (по данным Le Parisien, летом Килиан даже встречался с поляком, чтобы убедить его перейти в «ПСЖ», но Роберт все равно ушел в «Барселону»). Журналист Ромен Молина добавлял, что Мбаппе обещали еще и трансфер Бернарду Силвы из «Ман Сити».

Вместо них в «ПСЖ» подъехали Фабиан Руис, Карлос Солер, Ренату Саншеш (от них клуб готов избавиться уже через год после покупки), Витинья и Юго Экитик (4+4 за 1395 минут в 32 матчах сезона). Центр обороны и вовсе не усилили.

Потом начались проблемы в раздевалке: Мбаппе спорил с Неймаром из-за пенальти и бесил Маркиньоса и некоторых испаноговорящих игроков «ПСЖ» статусом, который получил после продления контракта (об этом писала L’Équipe). А еще – дулся на Кристофа Гальтье, который выбрал схему 3-4-3 и поставил на нелюбимую позицию. Вот как о неожиданной гармонии в игре «ПСЖ» до чемпионата мира писал исследователь Франции Артем Денисов:

«Просто шикарный отрезок. Гальтье нашел впечатляющий баланс в атаке. Условно так: Месси – двигатель мяча, Неймар – десятка, Мбаппе – центрфорвард. Лео чаще всех спускался в центр поля, продвигал мяч, Неймар отвечал за последнее созидательное решение перед штрафной, Мбаппе – за завершение. Естественно, без догматизма: Месси после продвижения мог и сам выйти на удар, Неймар порой уходил в глубину, меняясь с Лео, Мбаппе в эпизодах смещался к боковой. Все это было удобно в схеме 3-4-2-1, шикарный Верратти давал контроль, защита надежно отбивала атаки».

Но Мбаппе так не нравилось – он хотел играть на фланге.

«В сборной я играю иначе, – сказал Килиан после победного гола в сентябрьском матче Лиги наций с Австрией. – Меня просят делать не то, что в «ПСЖ». У тренера есть чистая девятка – Оливье Жиру плотно играет против центральных защитников, а я могу забегать в свободное пространство. В «ПСЖ» такого нет. Там меня ставят центрфорвардом, и это совсем другая игра».

Источники в «ПСЖ» сообщили The Athletic, что к январю трения стихли. Несмотря на это, Мбаппе общался с «Реалом». Их контакты не прекращались никогда, хотя «Мадрид» и пытался отстраниться после болезненного отказа в мае 2022-го. В клубе решили, что нужно подготовиться на случай, если Мбаппе будет доступен. Готовили не только план, но и деньги.

В ноябре, когда шел чемпионат мира, The Athletic писал, что летом 2023-го «ПСЖ» будет готов к переговорам с любым клубом – лишь бы не потерять Мбаппе бесплатно. В мае журналист The Athletic Марио Кортегана (максимально надежен по «Реалу») сказал: «Мбаппе пожалел, что остался в «ПСЖ», потому что чувствовал себя преданным. Проект не был тем, что обещал клуб. Он хочет однажды сыграть в «Мадриде».

12 июня Мбаппе перешел к действиям: направил «ПСЖ» письмо, в котором сообщил, что не продлит контракт. «Я не просил о трансфере и не требовал продать меня в «Реал», – пояснил Килиан в интервью La Gazzetta dello Sport, опубликованном через два дня после новостей о письме. – Я просто сообщил, что не хочу активировать опцию продления контракта. Мы с «ПСЖ» никогда не обсуждали подписание нового соглашения, но я счастлив остаться на следующий сезон».

«ПСЖ» ответил ультиматумом. «Мбаппе публично заявил, что не уйдет бесплатно, – возмущался Нассер Аль-Хелайфи. – Я был сильно шокирован, когда узнал, что он собирается уйти как свободный агент. Я очень разочарован, потому что это не Килиан. Килиан – прекрасный парень, и это не он. Уйти из французского клуба бесплатно, навредить крупнейшему французскому клубу? Килиан не такой! Повторюсь, я был разочарован, когда услышал новости. Ему нужно быстро принять решение. Неделя, десять дней, максимум две недели! И если он не хочет продлевать контракт, дверь открыта! Это касается как его, так и любого другого игрока. Клуб важнее любого. Если кто-то хочет действовать наперекор нормам и собственным обещаниям, это будет что-то новое».

С тех пор в этой саге случилось многое:

• 13 июня Le Parisien сообщила, что Мбаппе хочет перейти в «Реал» этим летом. Килиан резко отреагировал в твиттере: «Ложь! И снова – чем громче слух, тем сильнее он расходится. Я уже говорил, что останусь в следующем сезоне там, где я счастлив, – в «ПСЖ»;

• вскрылись детали контракта Мбаппе: оказывается, он получит от «ПСЖ» 40 млн евро бонуса за лояльность, если будет числиться в команде 31 июля.

• Мбаппе резко высказался о неудачах «ПСЖ» в Лиге чемпионов: «Вопрос не ко мне, а к тем, кто строит клуб. Я забил 40 голов в сезоне, но я не волшебник». А еще заявил, что из-за игры за «ПСЖ» его результаты недооценивают. Шестерых игроков это интервью возмутило, они пожаловались Аль-Хелайфи;

• «ПСЖ» заявил, что готов платить Мбаппе его высокую зарплату «только в контексте будущей продажи или продолжения совместной работы после 2024 года»;

• The Athletic сообщил о планах «ПСЖ» на случай, если Мбаппе не уйдет летом или не продлит контракт: главную звезду готовы посадить в запас;

• «ПСЖ» исключил Мбаппе из состава на турне по Японии, чем очень расстроил местных фанатов. В клубе Килиана считают предателем;

• За Мбаппе пришел саудовский «Аль-Хилаль». Фабрис Хокинс с RMC Sport написал о предложении на 200 млн евро для «ПСЖ» и 400 млн за 2 года для Килиана. Потом ставки выросли: Фабрицио Романо сообщил, что «Аль-Хилаль» дал за игрока 300 млн евро («ПСЖ» принял это предложение), а Джеймс Бендж с CBS шокировал деталями личного контракта: 700 млн евро за сезон и бесплатный переход в «Реал» в 2024-м. Но Мбаппе отказался даже встретиться с представителями «Аль-Хилаля».

Авторитетный журналист L’Équipe Лоик Танзи уверен: Саудовская Аравия была последней надеждой «ПСЖ» на то, что все решится так, как хотят они.

Теперь ход за «Реалом»?

Фото: eastnews.ru/ABACAPRESS.COM, JACK GUEZ / AFP; Gettyimages.ru/Alex Grimm, Gonzalo Arroyo Moreno, David Rogers, Aurelien Meunier; dailymail.co.uk