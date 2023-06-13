19 комментариев

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Упрямство – недооцененная грань, которая сделала Де Брюйне суперзвездой

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Наблюдения Любови Курчавовой.

Смотреть, как румяный рыжий парень еле идет к скамейке в главном матче карьеры, было больно.

На 29-й минуте Де Брюйне ускорился за убегавшим Бареллой, а потом схватился за заднюю и сел на газон прямо напротив Гвардиолы. Выбежали врачи, помчался разминаться Фоден, а нас накрыло воспоминаниями из 2021-го.

Кевин попытался вернуться в игру, но уже через минуту подарил мяч «Интеру», отдав неоправданно сильный пас на Грилиша, и схватился за лицо. Казалось, он готов заплакать.

Еще через пару минут подача Де Брюйне улетела за лицевую. Это было его последнее действие в матче.

Кевин поднял руку, как бы извиняясь, принял соболезнования от Холанда, Аке и Гюндогана и пошел на скамейку. Пугающая для «Ман Сити» рифма с проигранным два года назад финалом.

Только теперь нужно было играть без Де Брюйне не 30 минут, а целый час. 

Потерянный взгляд Кевина словно говорил: «Почему снова я?»

Травмы настойчиво ему мешают, а он упрямо старается их не замечать.

Крепкое плечо Тони Рюдигера сломало Кевину половину лица в финале Лиги чемпионов-2021. Левая сторона ничего не чувствовала, бороться за мяч наверху было боязно, но Кевин рискнул здоровьем и отказался от маски (она мешала сканировать поле) ради Евро-2020. Не сыграв с Россией, де Брюйне красиво вернулся в сложном матче с Данией: вышел во втором тайме и перевернул игру голом и ассистом.

Но мучения не заканчивались – в матче с Португалией де Брюйне заменили после жестокого подката Пальиньи. Он пропустил несколько тренировок, в сборной Бельгии до последнего не знали, сыграет ли Кевин в четвертьфинале с Италией. Он вышел на уколах, отбегал весь матч, но не смог спасти Бельгию – 1:2. «Если бы я заранее знал, какой будет моя лодыжка после матча, то не вышел бы на поле», – признавался он потом.

После матча с «Интером» Де Брюйне рассказал, что два месяца играл с травмой бедра. В финале мышца просто лопнула.

А помните эти слова Жозе Моуринью: «Мне не понравилось, как Де Брюйне сыграл против «Суиндона». Мне также не нравится, как он тренируется»?

Летом 2013-го Де Брюйне вернулся в «Челси» после успешной аренды в «Вердере». Подписать его хотели несколько немецких клубов (даже «Боруссия» Клоппа – представляете, что из этого могло получиться?), но Моуринью отрезал: «Ты остаешься. Я хочу, чтобы ты был частью этой команды».

Все закончилось, едва начавшись. Де Брюйне попал в старт на две из четырех первых игры сезона, а потом сел на скамейку, не получив ни объяснений, ни шансов. Кевин и тут упорствовал – предлагал ввести в «Челси» открытые тренировки, чтобы доказать неправоту тренера.

В декабре Моуринью вызвал Де Брюйне и сказал: «Одна передача. Ноль голов. Десять подборов». А потом перечислил статистику других игроков атаки – Виллиана, Оскара, Маты, Шюррле. «Но некоторые из этих ребят сыграли 15-20 матчей, – ответил удивленный Де Брюйне. – Я сыграл только три. Статистика и должна отличаться, нет?»

Кажется, впервые Кевин решил, что упираться нет смысла, и ушел в «Вольфсбург». Но нет, не для того, чтобы сдаться.

Он всегда хотел все делать по-своему. В «Генте» 13-летний Кевин упрямством сводил тренеров с ума: мчал напрямик, когда просили бегать зигзагами, бил внешней стороной стопы, когда все отрабатывали удары внутренней. Были и капризы – однажды строптивому Де Брюйне досталось за отказ убирать инвентарь с поля после тренировки. Кевин так разозлился, что схватился за штангу и отказался уходить. Тренеры безуспешно пытались оттянуть его втроем, одному из них пришлось остаться рядом, потому что Де Брюйне собирался простоять так всю ночь. 

Но еще упрямство Кевина спасало команду. Когда тренер хотел оставить парня в запасе на финал детского Кубка Бельгии из-за ушиба, тот переубедил его и забил четыре из семи мячей «Гента». И все же там на него кричали, пытались перевоспитывать и наказывать – строгие методы привели к уходу Кевина в «Генк».

Прошло почти 20 лет, и он все еще пререкается с тренером и все еще стремится играть, несмотря на травмы. 

На этот раз «Ман Сити» с трудом, но справился без него. Перед вручением трофея почти все игроки подошли к кубку и поцеловали его, а Кевин обошел подиум и только бегло посмотрел на него, словно подумав: «Ох, из-за тебя я снова пережил это».

А потом де Брюйне плакал, обнимая детей, и фотографировался с кубком. И это выглядело так правильно.

Роналдо, Франческо Тотти, Джанлуиджи Буффон, Роберто Баджо, Деннис Бергкамп, Руд ван Нистелрой, Златан Ибрагимович, Патрик Виейра, Михаэль Баллак.

Список великих, оставшихся без победы в Лиге чемпионов, можно продолжать еще долго.

И как же я рада, что де Брюйне в нем не будет. Сумасшедше талантливого и упрямого. 

Телеграм Любы Курчавовой

Я вживую видел историческое счастье «Сити». Ну, как счастье – Пеп сказал, что ему просто окей 😂

Холанд – это Маяковский

Фото: Gettyimages.ru/Michael Steele, Richard Heathcote, Christof Stache, David Ramos, Alex Grimm

19 комментариев

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Ученик Пепа
Кевин-уникум. Игрок в котором есть как мощная ментальность так и нереальнейший талант. Он абсолютно точно в топ 2 лучших цп последних 10 лет, на равне с Модричем, и игрок уровня золотого мяча. Очень жаль, что обстоятельства так и не позволили ему забрать ЗМ, и еще обиднее от того что вряд ли уже позволят…
+11
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banchik1
"Роналдо, Франческо Тотти, Джанлуиджи Буффон, Роберто Баджо, Деннис Бергкамп, Руд ван Нистелрой, Златан Ибрагимович, Патрик Виейра, Михаэль Баллак" - и Сапогов☝
+12
-3
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Юрий Необыкновенный
лучший цп современности
+8
-1
+7
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Кавабунга Шреддоголовый
Среди "неудачников" 4 чемпиона мира (один дважды), один чемпион Европы и просто великие и замечательные футболисты. Список убойнейший
+5
-1
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Wekil Halylow
Ответ banchik1
"Роналдо, Франческо Тотти, Джанлуиджи Буффон, Роберто Баджо, Деннис Бергкамп, Руд ван Нистелрой, Златан Ибрагимович, Патрик Виейра, Михаэль Баллак" - и Сапогов☝
Агуеро
+4
0
+4
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Артур Мкртычян
Ответ Оригинальный Ник
Финал и без него выиграли, значит не такой уж и крутой игрок
пока он был на поле сити лучше выглядел. да выиграли без него. Но очень повезло
+3
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+3
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Контрольный выстрел
Список без ЛЧ конечно впечатляет.
+2
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Жанболат Аманжол
Ответ Оригинальный Ник
Финал и без него выиграли, значит не такой уж и крутой игрок
без Лукаку они бы не выйграли
+1
0
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ShamilK
Ответ Ученик Пепа
Кевин-уникум. Игрок в котором есть как мощная ментальность так и нереальнейший талант. Он абсолютно точно в топ 2 лучших цп последних 10 лет, на равне с Модричем, и игрок уровня золотого мяча. Очень жаль, что обстоятельства так и не позволили ему забрать ЗМ, и еще обиднее от того что вряд ли уже позволят…
Когда это КДБ успел стать "абсолютно топ-2"? В тройку возможно и войдет, но за последние 10 лет как минимум Кроос с Модричем были лучше.
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bevooch
Ответ arisstopane
упрямство предполагает повторяемость одних и тех же действий, обреченных на неудачу, практически начальная стадия шизофрении, а упорство - поиск путей и движение к достижению поставленных целей...так вижу)
>упрямство предполагает повторяемость одних и тех же действий, обреченных на неудачу, практически начальная стадия шизофрении

Разработчики и тестировщики ПО сейчас такие: ачо всмысле?
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Вадим Слуцкий
Все рыжие такие. Ещё очень полезно, чтобы стать великим, убить дедушку лопатой.
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Юрий Необыкновенный
Ответ zidane467554
ну он явно не цп
серьёзно?
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Maestrro
Ответ ShamilK
Когда это КДБ успел стать "абсолютно топ-2"? В тройку возможно и войдет, но за последние 10 лет как минимум Кроос с Модричем были лучше.
Молния в топ входит, но со стороны не могу поставить Крооса выше Кевина. Кевин более универсальный и лучше почти во всем.
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Дима Сысаль
Ответ Ученик Пепа
Кевин-уникум. Игрок в котором есть как мощная ментальность так и нереальнейший талант. Он абсолютно точно в топ 2 лучших цп последних 10 лет, на равне с Модричем, и игрок уровня золотого мяча. Очень жаль, что обстоятельства так и не позволили ему забрать ЗМ, и еще обиднее от того что вряд ли уже позволят…
Игрок крутейший ! Про талант с вами полностью согласен, но ментальность.. очень часто ведет себя как обиженный ребенок чтоли: орал на пепа ( ну ок типо рабочий момент ), на ЧМ какие то дикие интервью давал типо сборная никакая, много спорит с партнерами ( насколько я вижу, может не так ), ну и после двух травм в финалах у него вид - это ппц ) обидели рыжего ) повторюсь игрок крутейший !
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krokodilych
Ответ arisstopane
упрямство предполагает повторяемость одних и тех же действий, обреченных на неудачу, практически начальная стадия шизофрении, а упорство - поиск путей и движение к достижению поставленных целей...так вижу)
Почему - "обреченных на неудачу"?
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