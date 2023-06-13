19 комментариев

Наблюдения Любови Курчавовой.

Смотреть, как румяный рыжий парень еле идет к скамейке в главном матче карьеры, было больно.

На 29-й минуте Де Брюйне ускорился за убегавшим Бареллой, а потом схватился за заднюю и сел на газон прямо напротив Гвардиолы. Выбежали врачи, помчался разминаться Фоден, а нас накрыло воспоминаниями из 2021-го.

Кевин попытался вернуться в игру, но уже через минуту подарил мяч «Интеру», отдав неоправданно сильный пас на Грилиша, и схватился за лицо. Казалось, он готов заплакать.

Еще через пару минут подача Де Брюйне улетела за лицевую. Это было его последнее действие в матче.

Кевин поднял руку, как бы извиняясь, принял соболезнования от Холанда, Аке и Гюндогана и пошел на скамейку. Пугающая для «Ман Сити» рифма с проигранным два года назад финалом.

Только теперь нужно было играть без Де Брюйне не 30 минут, а целый час.

Потерянный взгляд Кевина словно говорил: «Почему снова я?»

Травмы настойчиво ему мешают, а он упрямо старается их не замечать.

Крепкое плечо Тони Рюдигера сломало Кевину половину лица в финале Лиги чемпионов-2021. Левая сторона ничего не чувствовала, бороться за мяч наверху было боязно, но Кевин рискнул здоровьем и отказался от маски (она мешала сканировать поле) ради Евро-2020. Не сыграв с Россией, де Брюйне красиво вернулся в сложном матче с Данией: вышел во втором тайме и перевернул игру голом и ассистом.

Но мучения не заканчивались – в матче с Португалией де Брюйне заменили после жестокого подката Пальиньи. Он пропустил несколько тренировок, в сборной Бельгии до последнего не знали, сыграет ли Кевин в четвертьфинале с Италией. Он вышел на уколах, отбегал весь матч, но не смог спасти Бельгию – 1:2. «Если бы я заранее знал, какой будет моя лодыжка после матча, то не вышел бы на поле», – признавался он потом.

После матча с «Интером» Де Брюйне рассказал, что два месяца играл с травмой бедра. В финале мышца просто лопнула.

А помните эти слова Жозе Моуринью: «Мне не понравилось, как Де Брюйне сыграл против «Суиндона». Мне также не нравится, как он тренируется»?

Летом 2013-го Де Брюйне вернулся в «Челси» после успешной аренды в «Вердере». Подписать его хотели несколько немецких клубов (даже «Боруссия» Клоппа – представляете, что из этого могло получиться?), но Моуринью отрезал: «Ты остаешься. Я хочу, чтобы ты был частью этой команды».

Все закончилось, едва начавшись. Де Брюйне попал в старт на две из четырех первых игры сезона, а потом сел на скамейку, не получив ни объяснений, ни шансов. Кевин и тут упорствовал – предлагал ввести в «Челси» открытые тренировки, чтобы доказать неправоту тренера.

В декабре Моуринью вызвал Де Брюйне и сказал: «Одна передача. Ноль голов. Десять подборов». А потом перечислил статистику других игроков атаки – Виллиана, Оскара, Маты, Шюррле. «Но некоторые из этих ребят сыграли 15-20 матчей, – ответил удивленный Де Брюйне. – Я сыграл только три. Статистика и должна отличаться, нет?»

Кажется, впервые Кевин решил, что упираться нет смысла, и ушел в «Вольфсбург». Но нет, не для того, чтобы сдаться.

Он всегда хотел все делать по-своему. В «Генте» 13-летний Кевин упрямством сводил тренеров с ума: мчал напрямик, когда просили бегать зигзагами, бил внешней стороной стопы, когда все отрабатывали удары внутренней. Были и капризы – однажды строптивому Де Брюйне досталось за отказ убирать инвентарь с поля после тренировки. Кевин так разозлился, что схватился за штангу и отказался уходить. Тренеры безуспешно пытались оттянуть его втроем, одному из них пришлось остаться рядом, потому что Де Брюйне собирался простоять так всю ночь.

Но еще упрямство Кевина спасало команду. Когда тренер хотел оставить парня в запасе на финал детского Кубка Бельгии из-за ушиба, тот переубедил его и забил четыре из семи мячей «Гента». И все же там на него кричали, пытались перевоспитывать и наказывать – строгие методы привели к уходу Кевина в «Генк».

Прошло почти 20 лет, и он все еще пререкается с тренером и все еще стремится играть, несмотря на травмы.

На этот раз «Ман Сити» с трудом, но справился без него. Перед вручением трофея почти все игроки подошли к кубку и поцеловали его, а Кевин обошел подиум и только бегло посмотрел на него, словно подумав: «Ох, из-за тебя я снова пережил это».

А потом де Брюйне плакал, обнимая детей, и фотографировался с кубком. И это выглядело так правильно.

Роналдо, Франческо Тотти, Джанлуиджи Буффон, Роберто Баджо, Деннис Бергкамп, Руд ван Нистелрой, Златан Ибрагимович, Патрик Виейра, Михаэль Баллак.

Список великих, оставшихся без победы в Лиге чемпионов, можно продолжать еще долго.

И как же я рада, что де Брюйне в нем не будет. Сумасшедше талантливого и упрямого.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Steele, Richard Heathcote, Christof Stache, David Ramos, Alex Grimm