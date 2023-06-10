Вспоминает Любовь Курчавова.

После прихода шейхов «Манчестер Сити» стал одним из богатейших клубов мира и уже несколько лет не заканчивает сезон без трофея. Раньше клуб был совсем другим, и фанатам это даже нравилось. Вот что писал Марк Ходкинсон – автор книги о «Манчестер Сити»: «Если провести аналогию с магазинами, то «МЮ» – это большой супермаркет: безликий, стерильный, которому нужны от вас только деньги. А «Сити» долгое время оставался небольшим уютным магазином около дома, где знакомый продавец интересуется твоими делами и всегда рад тебя видеть».

Собрали главные истории из вековой жизни «Ман Сити» до шейхов: от создания до беспросветных 90-х.

Клуб основала дочь священника. Чтобы направить бедняков на истинный путь

Артур Коннелл в 1865-м стал настоятелем церкви Святого Марка в районе Гортон на западе Манчестера. Это было ужасное место: нищета, безработица, антисанитария, перенаселенность. Мужчины пытались забыться с помощью алкоголя, и это приводило к дракам, которые нередко заканчивались смертями. Питер Лупсон в книге Thank God for Football! писал, что в побоищах регулярно участвовали около 500 человек.

Чтобы чуть облегчить жизнь местных, в 1879-м Коннелл основал в Гортоне бесплатную столовую. За первую неделю работы беднякам раздали более 1,5 тысяч галлонов супа, более тысячи буханок хлеба и 10 тонн угля. Его дочь Анна Коннелл тоже участвовала в общественной работе. Ее очень беспокоили загубленные побоищами жизни, а также религиозные и расовые конфликты в районе.

Анна посчитала, что поможет создание спортивных клубов. Так появилась команда по крикету. Первая игра состоялась 13 ноября 1880-го. Младшему игроку было 15, старшему – 20. Идея имела большой успех, поэтому уже зимой 1880-го появилась еще одна команда, но уже по футболу. Называлась она «Сент-Маркс». В 1884-м ее переименовали в честь района – ФК «Гортон».

Название клуба менялось еще трижды: сначала – «Гайд Роуд» (по стадиону, на котором играл), потом – «Ардвик», а в 1894-м – «Манчестер Сити».

В «Ман Сити» играла первая суперзвезда английского футбола. Из-за Билли Мередита наказали 17 игроков (он рассказал о финансовых махинациях)

Билли Мередит родился в небольшом валлийском шахтерском городке Блэк Парк. С 12 лет он работал погонщиком пони в подземных тоннелях. В футбол попал через местный клуб «Черк», а в 18 перешел в «Нортуич Виктория». Там 19-летнего форварда заметил «Ман Сити». Секретарь Джошуа Парлби и председатель клуба Джон Чепмен поехали в Уэльс, чтобы убедить Мередита перейти к ним. По легенде, сначала недоверчивые шахтеры прогнали их, но смягчились, когда Парлби и Чепмен заказали им выпивку. Мама Мередита была против отъезда сына, сам Билли тоже не хотел покидать Черк, так что подписал контракт с «Ман Сити» как любитель. Он продолжал работать в шахте еще как минимум год, уезжая из Черка только ради матчей. Только в 1896-м, через два года после перехода, «Ман Сити» убедил его бросить работу.

В сезоне-1898/99 Мередит помог «Ман Сити» выйти в Первый дивизион Футбольной лиги, забив 29 голов (из них – четыре хет-трика). Результаты не радовали: в следующем сезоне «Ман Сити» стал 8-м, еще через год – 11-м. Зато в 1904-м Мередит помог «Ман Сити» завоевать первый значимый трофей в истории – благодаря его голу в финале Кубка Англии обыграли «Болтон». Укол для красной стороны Манчестера: «Сити» выиграл первый Кубок Англии на пять лет раньше «Юнайтед».

Мередит продолжал выступать за «Ман Сити», но в сезоне-1904/05 грянул скандал. Клуб боролся за титул и в последнем матче сезона должен был обыгрывать «Астон Виллу». Во время матча игроки оскорбляли друг друга и дрались. Журналисты писали, что после матча игроки «Виллы» избили Сэнди Тернбулла из «Сити» у раздевалки.

«Астон Вилла» выиграла 3:1, и «Ман Сити» занял 3-е место.

Но на этом история не закончилась: после игры откуда-то стало известно, что Мередит предложил соперникам сдать игру за 10 фунтов. Билли не признал вину, но Футбольная ассоциация Англии отстранила его на год и оштрафовала. «Ман Сити» отказал Мередиту в финансовой помощи, и Билли нанес ответный удар. Когда его спросили о секрете успеха клуба, он сказал: «По моему мнению, дело в том, что клуб не соблюдает правило, согласно которому игрок не может получать больше четырех фунтов в неделю. Команда добилась успеха, клуб платил за эти успехи, и все были довольны».

Еще в 1901-м Англия ввела потолок зарплат – платить футболистам больше четырех фунтов запрещалось. Футбольная ассоциация Англии провела расследование и установила, что «Ман Сити» действительно нелегально доплачивает всем игрокам. Клуб оштрафовали на 900 фунтов и обязали продать всех футболистов на аукционе. 17 игроков и руководство оштрафовали: кого-то из них отстранили на год, кого-то – пожизненно (например, тренера Тома Мэйли).

«Ман Сити» пришлось устроить распродажу игроков, и главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрнест Мангнэлл купил Мередита за 500 фунтов. После 338 матчей на синей стороне Манчестера Билли проведет еще 303 игры на красной.

В 1921-м 47-летний Мередит вернулся в «Ман Сити» играющим тренером. В 1924-м он даже забил «Брайтону» в Кубке Англии. Последний матч в карьере Билли провел в 49 лет и 245 дней – против «Ньюкасла» в Кубке. Этот рекорд Кубка Англии не побьет, кажется, никто.

Артем Буторин рассказывал всю историю Мередита здесь.

В 1920-м король Георг V приехал на матч «Ман Сити» (король впервые посетил игру не в Лондоне!). Через 7 месяцев стадион сгорел

«Ман Сити», который тогда назывался «Гортон», долго было негде играть – матчи проходили «на ухабистом клочке земли с травой». В 1887-м стало ясно: пора строить стадион. Подходящий участок нашли неподалеку от отеля «Хайд Роуд». Земля принадлежала железнодорожной компании, и «Ман Сити» договорился с ней об аренде за 10 фунтов на 7 месяцев. Для соответствия новому расположению клуб переименовали в «Ардвик».

На стадионе не было ничего, кроме поля. Чтобы переодеться, игроки ходили в отель «Хайд Роуд». В 1988-м появилась трибуна на тысячу мест – ее оплатила пивоварня Chesters в обмен на разрешение продавать алкоголь на стадионе.

Стадион постепенно развивался: в 1896-м появились раздевалки, в 1898-м – новая трибуна, а к 1904-му вмещал уже 40 тысяч зрителей и принял финал Кубка Англии между «Ньюкаслом» и «Уэнсдей». К 1910-му над тремя сторонами стадиона даже появилась крыша, укрывающая от дождя.

Во время Первой мировой войны футбол отошел на второй план – на стадионе «Хайд Роуд» держали 300 лошадей.

Зато в марте 1920-го «Хайд Роуд» вошел в историю: на матч «Ман Сити» с «Ливерпулем» приехал король Георг V. Это была первая игра за пределами Лондона, которую посетил правящий монарх.

Оказалось, визит Георга V – одно из последних ярких событий на «Хайд Роуд». В ноябре из-за сильного пожара стадион превратился в развалины, сгорели все записи об истории «Ман Сити», и погибла клубная собака Хелл. Предполагается, что причиной пожара стал брошенный кем-то окурок.

«Ман Сити» играл на полуразрушенном стадионе еще пару лет, но к началу сезона-1923/24 переехал на «Мэйн Роуд». Вскоре после этого «Хайд Роуд» снесли.

Кстати, та встреча «Ман Сити» с Георгом V была не последней – в 1934-м он приветствовал команду перед победным финалом Кубка Англии против «Портсмута» и награждал ее после него.

Легендарный вратарь «Ман Сити» погиб в мюнхенской авиакатастрофе – он летал на матч КЕЧ журналистом

«Манчестер Сити» – главный клуб в карьере Фрэнка Свифта, который считается одним из лучших английских вратарей всех времен. Начинал он в любительском «Блэкпул Гэз Уоркс», параллельно работая на коксовом производстве, но уже в 18 стал игроком «Ман Сити». После дебюта Свифт более четырех сезонов не пропускал матчи команды (провел 200+ игр подряд). До перерыва, связанного со Второй мировой войной, Свифт пропустил всего одну игру – против «Миллуолла» в сентябре 1938-го («Ман Сити» проиграл ее 1:6).

На финал Кубка Англии-1934 неопытный Свифт не надел перчатки – перед игрой он долго сомневался, но увидел, что вратарь «Портсмута» Джок Гилфиллан вышел без них, и сделал так же. Пропустив в первом тайме, Фрэнк взял вину на себя и в перерыве извинился перед партнерами. Нападающий «Ман Сити» Фред Тилсон сказал Свифту не волноваться и пообещал забить два во втором тайме. Так и произошло. После свистка и победы «Ман Сити» Свифт потерял сознание от нахлынувших чувств. Потом он пришел в себя и получил медаль из рук Георга V. Через два дня после финала король даже прислал телеграмму – узнавал, как себя чувствует Свифт.

Фрэнк многих удивлял своим подходом. Например, после каждого матча он рисовал диаграммы с пропущенными мячами, пытаясь понять, ошибся ли. А еще у него были гигантские кисти – около 30 сантиметров в длину. Фрэнк мог легко держать мяч в одной руке, и за это его прозвали «Руки-сковородки».

Фрэнк играл и во время войны – провел 134 матча за «Ман Сити» в военной лиге. Тогда он работал специальным констеблем (занимался регулированием движения) и вступил в Школу физической подготовки, из-за чего вместе с войсками союзников высадился во Франции в ходе Нормандской операции, но в боевых действиях не участвовал, а находился в тылу.

В мае 1949-го Свифт закончил карьеру – состоялся даже прощальный матч, а болельщики «Ман Сити» устроили в его честь парад. Но перед стартом следующего сезона вратарь Алек Терлоу заболел туберкулезом, и Свифт согласился вернуться на поле до тех пор, пока «Ман Сити» не найдет нового вратаря.

Всего у Свифта 378 матчей за «Ман Сити». С клубом он не только выиграл Кубок Англии, но и стал чемпионом-1936/37, а также обладателем Суперкубка страны в 1937-м.

Жизнь Свифта оборвалась трагически. Закончив с футболом, он недолго работал в кейтеринге, а потом стал журналистом. Фрэнк писал репортажи с домашних матчей «Ман Сити» для газеты News of the World. В феврале 1958-го его отправили освещать матч «Манчестер Юнайтед» против «Црвены Звезды» в Кубке европейских чемпионов. Перед вылетом на самолете «МЮ» Свифт отправил материал с матча в Англию.

После крушения самолета Свифта вытащили из обломков еще живым, но он умер по пути в больницу – ремень безопасности его кресла во время крушения врезался в аорту.

Свифта в воротах «Ман Сити» сменил Берт Траутманн. Он служил в люфтваффе и был в советском и британском плену

Берта, родившегося в 1923-м, с детства окружала бедность. Веймарская республика погрузилась в экономический кризис, который затронул всех. Семье Траутманнов пришлось продать частный дом и переехать в рабочий квартал.

В январе 1933-го к власти пришли нацисты, а уже в августе родители записали 10-летнего Берта в детское отделение Гитлерюгенда (туда брали в возрасте от 10 до 14 лет). Траутманн успешно играл в гандбол и футбол, а в 1934-м выиграл юниорские соревнования по легкой атлетике и получил сертификат с подписью президента Пауля фон Гинденбурга. В 14 лет Берт бросил школу, чтобы помогать в развитии сельского хозяйства по указу правительства.

В 1941-м Траутманна мобилизовала люфтваффе. Он с детства мечтал о карьере летчика, но стал лишь радистом в тылу из-за высокого роста (189 см) и юного возраста. Берт скучал, так что перевелся в парашютно-десантную дивизию, которая вскоре оказалась под Днепропетровском. Из 1000 человек в боях выжили 90 – среди них и Траутманн. Тогда Берт стал унтер-офицером и получил «Железный крест».

После трех лет боевых действий Траутманн попал в советский плен, но сбежал. Потом он оказался в британском плену и уже считал, что скоро умрет. Берт был в шоке, когда кто-то из британских солдат поприветствовал его и сказал: «Привет, фриц, хочешь чашку чая?»

Траутманна отправили в лагерь для военнопленных в городе Эштон-ин-Макерфилд в графстве Ланкашир. Там Берт здорово проявил себя по время футбольных матчей. Позднее Траутманн рассказывал, что парашютные тренировки очень помогли ему стать вратарем – он играл бесстрашно и умел правильно группироваться.

Когда война закончилась, Траутманн отказался вернуться в Германию. Он жил в Ланкашире, женился на местной девушке и сочетал работу на ферме с игрой за любительский «Сент-Хеленс Таун». Игра Траутманна так восхищала, что на матчи скромной команды приходили по 9 тысяч зрителей. Об этом узнал «Ман Сити» и предложил «Сент-Хеленс Таун» сыграть товарищеский матч, чтобы посмотреть на немецкого вратаря – тогда клуб как раз искал того, кто заменит Фрэнка Свифта. Спустя шесть месяцев «Ман Сити» предложил Траутманну контракт.

Болельщики отнеслись к такому решению ужасно – на акцию протеста пришли около 20 тысяч человек. Спустя месяц протесты поутихли, а игроки «Ман Сити» приняли Траутманна, и он дебютировал в домашнем матче с «Арсеналом» (0:2). Берт занял ворота «Ман Сити» более чем на два года: отыграл ровно 100 матчей подряд, а потом получил травму.

Траутманна быстро полюбили – однажды после матча с «Фулхэмом» игроки выстроились в тоннель и аплодировали ему, а болельщики соперника хлопали стоя. В 1956-м Траутманн стал участником легендарного эпизода: за 15 минут до конца победного финала Кубка Англии он столкнулся с Питером Мерфи из «Бирмингема» и получил травму, но доиграл матч до конца. Три дня спустя рентген показал, что Берт доигрывал со сломанным шейным позвонком. В том сезоне Траутманна признали лучшим игроком Англии – приз впервые получил иностранец.

Карьера немца завершилась в мае 1964-го. Он сыграл 545 матчей за «Ман Сити». В 2004-м, за девять лет до смерти, Траутманн получил Орден Британской империи за помощь в улучшении англо-немецких отношений посредством футбола.

«Ман Сити» восемь лет делил стадион с «Ман Юнайтед» – «Олд Траффорд» пострадал от бомбардировок

8 марта 1941-го «Манчестер Юнайтед» выиграл 7:3 на «Олд Траффорд», а уже 11 марта немцы разбомбили главную трибуну, раздевалки и офисы на стадионе. Бомбы прилетели на «Олд Траффорд», потому что неподалеку были цеха по производству авиационных двигателей. «Манчестер Сити» быстро отреагировал, предложив соседям использовать стадион «Мэйн Роуд» до тех пор, пока «Олд Траффорд» не восстановят. «Юнайтед» быстро освоился на новом месте и вскоре отблагодарил «Ман Сити», выиграв 7:1.

«Юнайтед» платил «Ман Сити» по 5 тысяч фунтов (огромная по тем временам сумма) в сезон за аренду и отдавал часть доходов от продажи билетов.

«МЮ» играл на «Мэйн Роуд» еще три года после окончания войны.

Но потом глава клуба Джеймс Гибсон добился выплат от Комиссии по возмещению ущерба. «МЮ» получил 4 800 фунтов на устранение завалов на «Олд Траффорд» и еще 17 478 фунтов на восстановление трибун.

Стадион отремонтировали, и в августе 1949 года «Юнайтед» вернулся на него.

Уникальный рекорд «Ман Сити»: 104 забитых и 100 пропущенных за сезон

«Ман Сити» занял 5-е место в сезоне-1957/58 – выше были «Вест Бромвич», «Тоттенхэм», «Престон» и «Вулверхэмптон». Но запомнился тот сезон не местом в таблице, а аномальными показателями: 104 забитых (на гол больше, чем у чемпионского «Вулверхэмптона») и 100 пропущенных (на восемь больше, чем «Шеффилд Уэнсдей» с последнего места).

Больше ни одна команда в истории английского футбола не пробивала трехзначные показатели и по забитым, и по пропущенным.

Джо Мерсор – самый успешный тренер «Ман Сити» до шейхов. Он выиграл 5 трофеев

В 1961-м Джо Мерсор выиграл Кубок лиги с «Астон Виллой», а через три года у него случился сердечный приступ. Его уволили, чтобы дать время на восстановление.

Вскоре здоровье Мерсора наладилось, и он возглавил «Манчестер Сити». С его именем связан один из самых успешных этапов в истории клуба. В первом сезоне Мерсора «Ман Сити» вернулся в первый дивизион, а через два года выиграл чемпионат (спустя 31 год после первой победы). В 1969-м «Ман Сити» взял Кубок Англии, а в 1970-м – Кубок лиги и Кубок обладателей кубков. Пока это первый и последний европейский трофей «Ман Сити» (но в матче с «Интером» все может измениться).

Путь Мерсора в «Сити» закончился грустно. В сезоне-1970/71 начались конфликты с ассистентом Малкольм Эллисоном, и они стали участниками борьбы за власть. Мерсор поддержал прежнее руководство, Эллисон встал на сторону группы во главе с Питером Суэйлсом, который пообещал Малкольму, что сделает его главным тренером.

Суэйлс выиграл борьбу за власть, и однажды Мерсор обнаружил, что его парковочное место и офис заняты. Вскоре он стал тренером «Ковентри», а Эллисон получил обещанный пост, но уже в марте 1973-го покинул клуб.

Считается, что гол Дениса Лоу за «Сити» отправил «Юнайтед» во второй дивизион. Но это не так

В 1973-м Денис Лоу ушел в «Ман Сити» – руководство «Юнайтед» посчитало, что он уже не тянет. Лоу выбрал «Сити», потому что не нужно переезжать – все-таки 11 лет прожил в Манчестере.

И вот они снова встретились. За два тура до конца чемпионата-1973/74 «Юнайтед» от вылета могло спасти только чудо – и чудо должно начинаться с победы над «Ман Сити»: команда отставала на три очка от спасительного 19-го места. В те годы за победу давали два очка, поэтому «МЮ» нужно было точно выигрывать оба матча и верить, что «Бирмингем» проиграет.

Фанаты «Ман Сити» ненавидели «Юнайтед», поэтому искренне надеялись, что Лоу отомстит бывшей команде, но Денис был спокоен – реваншистских настроений точно нет.

Отбор, стремительная контратака «Сити», пас Фрэнсиса Ли – и вот Лоу пяткой открывает счет! Денис, кажется, был в шоке. Он даже не отпраздновал гол и еле-еле пошел к центру поля. Его почти сразу заменили.

«Я 19 лет только и делал, что изо всех сил пытался забить мяч в сетку ворот соперника, – говорил потом Лоу. – И вот это был единственный раз, когда я мечтал, чтобы гола не было».

Денис не знал результатов параллельных матчей и был убежден, что отправил «МЮ» в низший дивизион. Оказалось, нет: «Бирмингем» обыграл «Норвич», а «Вест Хэм» сыграл вничью с «Ливерпулем». Даже в случае победы «МЮ» не мог догнать конкурентов.

90-е и начало нулевых – мрак. Вылет в третий дивизион, долги, древний стадион, владелец-коррупционер и туалеты без дверей

В середине 90-х «Манчестер Сити» оказался в долгах, вылетел в третий дивизион и потерял права на товарный знак. Несколько лет футболки и атрибутика с эмблемой не продавались, потому что правообладатели установили цену в 60 тысяч фунтов за вещь.

«Если бы шейх Мансур принял клуб тогда, то даже он схватился бы за голову. Клуб был настоящим банкротом. С кредиторами я расплатился лишь через 18 месяцев», – вспоминал президент «Сити» Фрэнсис Ли.

Тренировки проходили в не самом благополучном районе на юге Манчестера. Там ошивались бездомные и алкоголики, которые оскорбляли футболистов. Агроном Ли Джексон вспоминал, что в то время возникали перебои даже с белой краской: часто было нечем обновить разметку на поле.

«Сити» играл на древнем стадионе «Мэйн Роуд», который не ремонтировался с 1920-х. Но хоть тут повезло: в 2002-м к Играм Содружества в Манчестере построили стадион, который потом достался «Ман Сити». При строительстве о будущих хозяевах думали мало – на арене не предусмотрели комнату для трофеев. Кубки поставили в еле-еле освещенной комнате, которая больше походила на кладовку. Но трофеев у «Ман Сити» не было с 1976-го, поэтому это стало не такой уж серьезной проблемой.

В начале нулевых финансовое положение «Ман Сити» улучшилось, а летом 2007-го его за 43 миллиона долларов (плюс еще 119 млн долгов) купил бывший премьер-министра Тайланда Таксин Чинават.

Сначала «Ман Сити» удивил всех, сделав тренером Свена-Ерана Эрикссона. Вдумайтесь: дорогой специалист, поработавший в сборной Англии, «Лацио» и «Бенфике», возглавил команду, которая постоянно болталась в нижней половине таблицы.

Затем к воспитанникам академии «Ман Сити» (а она была одной из лучших в Англии) Чинават добавил Ведрана Чорлуку, Элано, Хавьера Гарридо и других. И даже грозился привезти в Англию Роналдиньо!

Но проект захлебнулся, едва стартовав. «Ман Сити» провел средний сезон, став 9-м и получив 1:8 от «Мидлсбро» в последнем туре. А к концу сезона выяснилось, что у Чинавата серьезные проблемы с законом.

Он покинул пост премьер-министра Таиланда и страну после военного переворота, но новые власти не отпускали: Чинавата обвиняли в коррупции и финансовых махинациях и заморозили 900 миллионов фунтов на счетах. Часть денег бизнесмен успел вывести в Англию, и их хватило на покупку «Сити», покрытие долгов в 60 миллионов евро и первые трансферы. Но дальнейшие финансовые вложения в клуб не были мощными.

Большую часть времени Чинават судился, поэтому летом 2008-го, спустя год после покупки, он продал клуб. Уже в октябре 2008-го тайский суд приговорил его к двум годам тюрьмы.

Венсан Компани, перешедший в «Сити» в августе 2008-го, удивлялся, насколько старой была клубная база. «Не было даже дверей в туалете и кофеварки. Нам не выдавали крутые клубные автомобили», – рассказал он Manchester Evening News.

Когда подписали Компани, до прихода шейхов оставалось 10 дней. И началась новая история.

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Фото: Gettyimages.ru/Hulton Archive / Stringer, Ben Radford / Staff, Michael Regan / Staff, Stu Forster / Staff, Evening Standard / Stringer, P. Shirley / Stringer, A. R. Coster / Stringer; globallookpress.com/Zoltan Glass/NMeM, Mary Evans Picture Library, imago sportfotodienst; East News/AP Photo/Jon Super, The John Barrett Collection/Mary Evans Picture Library/East News; en.wikipedia.org